Le gouvernement annonce un plan pour faire bouger les écoliers

A la veille de la semaine Olympique, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ont annoncé en présence de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 un plan pour développer l'activité physique à l'école. Objectif : 30 minutes d'activité physique par jour.

C'est dans une interview donnée au Parisien , que les ministres ont expliqué l'importance de faire bouger les élèves. "Il faut être très actif sur les enjeux de l'activité physique. Sa baisse, en particulier à l'adolescence, est un phénomène mondial. D'où l'importance d'adopter des bonnes habitudes dès le plus jeune âge", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Différents outils pédagogiques seront à la disposition des enseignants", a-t-il ajouté. "Dans la lignée des Jeux, on peut s'engager dans une voie où le corps a plus sa place à l'école, comme dans les pays nordiques où on peut apprendre en bougeant", a déclaré Roxana Maracineanu. "On peut relancer des jeux d'antan, pour bouger pendant les récréations. L'épervier, la marelle, la balle au prisonnier" a précisé Tony Estanguet.