« Le CNOSF incapable de se projeter dans le futur »

« Le mouvement sportif fédéré considère qu’il n’est pas aujourd’hui en capacité de se projeter dans le futur » selon un courrier adressé par le président du CNOSF à la Ministre déléguée au sport et daté du 6 novembre.

Et de poursuivre :

« L’heure est grave car c’est l’avenir de notre culture sportive humaniste, de l’engagement bénévole républicain et du modèle économique et social spécifique incarné dans les sports fédérés, qui est en cause.

C’est donc avec méthode que nous souhaitons aborder un certain nombre de problématiques afin d’obtenir certaines réponses à des questions techniques prioritaires, mais aussi à des propositions à débattre.

En premier lieu, la désignation d’interlocuteurs précis, dans le cadre des différents champs (Sport, Education et Economie), nous semblerait être une structuration bienvenue pour tenter de résoudre ensemble les problèmes rencontrés. »

Et d’aborder tous les sujets, les élections fédérales, les droits TV, le sport professionnel, …

Effectivement si on en est là et que le mouvement sportif n’a pas d’interlocuteurs l’heure est grave !