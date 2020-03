Le CIO maintient les jeux de Tokyo … pour l’instant

Réuni le 17 mars le CIO a poursuivi aujourd’hui ses consultations avec toutes les parties prenantes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les premières ont eu lieu avec les Fédérations Internationales des sports olympiques d’été. Celles avec les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les représentants des athlètes, le Comité International Paralympique (IPC), d’autres Fédérations Internationales (FI) et d’autres parties prenantes suivront dans les prochains jours. Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, considère qu’il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive. Le CIO encourage tous les athlètes à continuer de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du mieux qu’ils peuvent. « Nous continuerons à soutenir les athlètes en les consultant eux ainsi que leurs CNO respectifs et en leur communiquant les dernières informations en date concernant la situation, informations qui sont accessibles aux athlètes du monde entier sur le site web Athlete365 et via leurs CNO et FI respectifs. » a indiqué le CIO

Le CIO est confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la situation quant au virus du Covid-19. (source https://www.olympic.org/fr/news/communique-du-comite-international-olympique-cio-concernant-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020)

Pour certains membres du CIO cette position est irresponsable. Ainsi Hayley Wickenheiser, quadruple championne olympique de hockey-sur-glace entre 2002 et 2014, et membre du CIO depuis 2014, au titre de la commission des athlètes a indiqué que « Voir le CIO insister avec une telle conviction sur le fait que les choses vont aller de l’avant est insensible et irresponsable étant donné l’état de l’humanité ». Et de poursuivre « Cette crise est plus grande que les Jeux olympiques. Nous ne savons pas ce qui se passera dans les 24 prochaines heures, encore moins dans trois mois. Les Jeux olympiques devraient-ils être annulés ? Personne ne le sait à ce stade et c’est MON point de vue. Mais dire avec certitude qu’ils iront de l’avant est une injustice pour les athlètes qui s’entraînent et la population mondiale en général. » (source http://www.francsjeux.com/2020/03/18/la-position-du-cio-est-insensible-et-irresponsable/60230 )