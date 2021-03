[Etude] Baisse de 20 % du sponsoring sportif

Selon une étude réalisée par Sporsora, le sponsoring sportif privé en France pèse près de 2,5 milliards d’euros.

36% des investissements de sponsoring sportif sont captés par des clubs professionnels, pour 40% par des clubs amateurs, pour 9% par des fédérations et 7% par des événements récurrents. Contrairement aux idées reçues, ce sont les clubs amateurs qui captent la majorité des investissements en sponsoring.



Quant aux sponsors, ce sont les PME qui représentent l’essentiel des investisseurs en sponsoring (en valeur comme en nombre).

En valeur 59% du montant du sponsoring provient de contrats de PME et 41% d’ETI et de Grands Groupes, et en nombre 89% des contrats de sponsoring concernent des PME et 11% des ETI et des Grands Groupes.

L’étude évalue la baisse du sponsoring à 20% à court terme alors qu’il représente entre 15% et 50% des revenus des différents sports.