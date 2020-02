Lancement de l’Enquête nationale sur les Pratiques physiques et sportives 2020

L’Enquête nationale sur les Pratiques physiques et sportives est une enquête de statistique publique réalisée tous les 10 ans. En 2020 a lieu la troisième édition. La collecte se déroule entre fin janvier et fin juin 2020, et 25 000 personnes seront interrogées. L’enquête est pilotée par le ministère des Sports et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). L’institut BVA est en charge de la collecte des données.

Cette enquête recueille des informations sur les activités physiques ou sportives pratiquées, les façons de pratiquer, les motivations et freins à la pratique. Elle s’intéresse également aux habitudes de vie et de santé ainsi qu’au profil social des non-pratiquant·e·s, peu pratiquant·e·s et des pratiquant·e·s plus assidu·e·s.

Le questionnaire dure environ 25 minutes.