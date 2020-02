La ville favorise le développement de la pratique sportive pour tous - Frédéric Vanhille

Répartition des compétences sportives, reconstruction du stade, gratuité des transports et pratiques sportives… Entretien avec Frédéric Vanhille, conseiller municipal chargé des sports de la ville de Dunkerque.

Quelle est la répartition des compétences sportives entre la CU et la ville ?

Les compétences ont été clairement définies en 2015. Avec pour enjeu principal la cohésion sociale, la ville favorise le développement de la pratique sportive pour tous : loisirs, éducation, insertion, santé via un accompagnement financier et logistique. La communauté urbaine accompagne les clubs de haut niveau à partir de critères précis. Elle est également maître d’ouvrage de la réhabilitation des grands équipements sportifs de l’agglomération. Cette répartition de compétences clairement définies est plus lisible pour les clubs.

Vous avez choisi de reconstruire un stade avec une jauge de spectateurs modeste. Pourquoi ?

Avec une capacité de 5 000 places assises,[…]