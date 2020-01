La victime d’une chute provoquée par un concurrent d’une course cycliste peut-elle être indemnisée par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions ?

Non. Alors qu’il participait à une course cycliste, M. S. a été victime d’une chute collective provoquée par l’un des concurrents, M. B. Ayant été blessé à la suite de cette chute, M. S. décide de saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi). L’affaire va en cassation, et la cour, dans son arrêt du 4 juillet 2019, rejette la demande de M. S. La cour rappelle que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué, constitutive d’une infraction pénale. Or, si M. B. a eu un comportement dangereux, forçant le passage en « jouant des coudes », le cour juge que toute compétition sportive comporte une part d’agressivité et une course a pour finalité d’arriver le premier ! Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée de la volonté de M. B. de faire chuter M. S. Le critère intentionnel est donc manquant pour que[…]