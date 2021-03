La revue de presse de la semaine

La proposition de loi visant à « démocratiser le sport » provoque frustration et regrets

Fin 2017, le gouvernement annonçait un projet de loi « sport et société ». Le texte porté par La République en marche, adopté vendredi à l’Assemblée nationale, affiche finalement une ambition plus mesurée

Omnisports – La Conférence régionale du sport à pied d’œuvre dans le Grand Est

La déclinaison territoriale de l’Agence nationale du sport a été installée mardi dans le Grand Est. Présidée par Jean-Paul Omeyer, ses missions sont multiples.

La sédentarité des jeunes, une bombe sanitaire à retardement aggravée par la pandémie

Activité physique délaissée, multiplicité des moyens de transport, explosion du temps d’écran, la sédentarité est devenue la norme des enfants et adolescents. Accentué par les confinements successifs, le phénomène est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeur car les conséquences pourraient être désastreuses.

Les spectateurs venant de l'étranger ne pourront assister aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Sans surprise, la décision a été prise à l'unanimité par les cinq acteurs décisionnaires samedi de ne pas autoriser les spectateurs étrangers à assister aux JO l'été prochain à Tokyo (23 juillet - 8 août 2021).

"Les matchs à la télé, ça m’emmerde..." : quand le Covid-19 rend malades les fans de sport

Entre colère, déprime et système D pour assister quand même aux rencontres ou créer du lien social, des supporters de foot, de rugby, de volley et de basket racontent cette insupportable saison 2020-2021 et leur cure de sevrage forcée.

Plus de 150 femmes journalistes de sport s'unissent et signent une tribune contre l'infériorisation des femmes dans les rédactions sportives

Les femmes journalistes de sport s'unissent pour demander davantage de parité dans les rédactions sportives. Un collectif "Femmes journalistes de sport" est créé, à l'initiative de plusieurs d'entre elles, alors que le temps de parole accordé aux femmes dans le domaine du sport ne représente que 13%.

Paul Goze, président de la LNR : « Augmenter l'attractivité et la qualité de nos Championnats »

Le dernier mandat de l'actuel président de la Ligue Paul Goze prendra fin mardi. L'occasion de revenir sur plus de huit années de présidence et d'évoquer l'avenir du rugby français.

Paris-Roubaix : le préfet des Hauts-de-France laisse entendre un nouveau report de la course cycliste

L’édition 2020 de l’« enfer du Nord » avait été reportée à l’automne en raison de la pandémie de Covid-19, avant que la situation sanitaire, toujours difficile, force les organisateurs à l’annuler, en octobre.

La proposition de loi LREM sur le sport largement adoptée par l'Assemblée

La proposition de loi "visant à démocratiser le sport en France", portée par les députés de la majorité, a été largement adopté par l'Assemblée nationale ce vendredi 19 mars. Le texte, qui traite entre autres de la gouvernance des fédérations, du problème du streaming illégal ou encore de la parité dans le sport, va désormais être étudié par les sénateurs, conformément aux modalités de la procédure accélérée engagée par le gouvernement.

Le CNOSF amer après l'adoption de la loi sport par l'Assemblée

Dans un communiqué publié vendredi soir, le Comité national olympique et sportif français se dit incompris et regrette que la loi sport adoptée dans l'après-midi par les députés ne prenne pas assez en compte ses demandes.

Vers la création de sociétés commerciales pour les ligues professionnelles de sports

Les députés ont adopté vendredi la possibilité pour les ligues professionnelles de créer une société commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle, comme le souhaite fortement la Ligue professionnelle de football (LFP), dans le cadre de la proposition de loi LREM sur le sport.

Reprise du sport en intérieur à l’école : les professeurs «soulagés» après «un hiver à s’adapter»

L’annonce jeudi soir de Jean Castex d’autoriser à nouveau l’accès aux gymnases et piscines pour les élèves satisfait le corps enseignant, après deux mois à trouver des subterfuges pour pratiquer dehors, malgré le froid et la pluie.

Dans les fédérations sportives, «les hommes occupent toujours les responsabilités les plus importantes»

Parmi les mesures de la proposition de loi sport, débattue cette semaine à l’Assemblée, l’une entend renforcer la représentation des femmes au sein des fédérations. Sociologue du sport, Annabelle Caprais estime qu’elles sont encore sous-représentées, malgré des quotas en vigueur depuis 2016.

Résultats du sondage : quels salaires dans le secteur du sport ?

A travers un sondage anonyme, Margaux Bouchereau – Consultante RH, a interrogé les acteurs du secteur du sport business sur leur salaire. Quel métier est le plus généreux ? L’ancienneté est-elle significative sur le salaire ? Et quelle structure paye le plus ? Résultats.

L’agence nationale du sport a validé 39 projets digitaux en 2020, dont 80% concernent la médiatisation du sport féminin

En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, l’Agence nationale du Sport s’est adaptée à la situation en rendant éligibles des projets « digitaux » visant à soutenir la reprise d’activités sportives. 39 projets, représentant 24 disciplines ont ainsi été soutenus l’année dernière. Parmi eux, 80% concernent la pratique de sport féminin.

Des performances historiques pour les paris sportifs en 2020

C’est plus de 10 ans après l’ouverture du marché en 2010, que l’année 2020 constitue un tournant pour les jeux d’argent et de hasard en ligne qui s’installent durablement dans les pratiques des Français. Grâce à l’accélération de la numérisation des pratiques de jeux favorisée par la crise sanitaire et l’arrivée de nouveaux joueurs, les paris sportifs, hippiques et le poker en ligne ont enregistré des performances historiques en 2020, d’après L’ANJ (Autorité nationale des jeux) qui a récemment publié un rapport.

