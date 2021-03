La revue de presse de la semaine

Sport: à trois ans des JO de Paris, une loi à l'ambition ratiboisée examinée à l'Assemblée

Promise depuis des mois par le gouvernement, la future loi sport, finalement portée par la majorité LREM et examinée mercredi, comprend des mesures consensuelles, comme la parité dans les fédérations, mais à trois ans des JO de Paris, l'ambition initiale a été largement ratiboisée.

Ce devait être une grande loi sport et société, promise déjà par l'ancienne ministre des Sports Laura Flessel, et destinée à encourager la pratique sportive. Objectif aussi: compter 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2024 quand Paris accueillera les Jeux olympiques.

Le Covid est passé par là. Et en définitive, c'est une modeste proposition de loi de onze articles, dans le contexte de crise sanitaire qui met le sport professionnel et surtout amateur au tapis.

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210317-sport-%C3%A0-trois-ans-des-jo-de-paris-une-loi-%C3%A0-l-ambition-ratibois%C3%A9e-examin%C3%A9e-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e

Le Sénat met les terrains synthétiques et les ballons de baudruche à l'index

Le Sénat a adopté à l'unanimité ce 11 mars une proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique. Deux mesures concernent particulièrement les collectivités : l'interdiction de nouveaux terrains synthétiques employant des granulés plastiques à compter du 1er mars 2026 et l'assimilation des lâchers de ballons de baudruches et de lanternes volantes à un abandon de déchets.

https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-met-les-terrains-synthetiques-et-les-ballons-de-baudruche-lindex?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-03-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

Pratiques sportives des Français : des évolutions liées à la crise sanitaire

Quelles sont les évolutions des pratiques sportives des Français en 2020 ? Quelles conséquences a eu la crise sanitaire ? Quels sont les apports des dispositifs mis en place pour favoriser une activité sportive ? L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) présente le bilan pour la période 2018-2020.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278927-les-pratiques-sportives-des-francais-2018-2020#xtor=EPR-696

Sports : les élus locaux réitèrent leur demande de « compensation financière » pour les piscines

La mise en oeuvre des protocoles sanitaires a « aggravé les déséquilibres financiers de ces équipements structurellement déficitaires », s'inquiètent France urbaine, l'AMF et l'Andes. Les trois associations d'élus requièrent, auprès de Jacqueline Gourault, « une compensation exceptionnelle, spécifiquement dédiée à ces équipements ».

https://www.maire-info.com/sports/sports-les-elus-locaux-reiterent-leur-demande-compensation-financiere-pour-les-piscines-article-25116

Piscines : les collectivités réclament une compensation exceptionnelle

Un plan gouvernemental exceptionnel pour les piscines, c'est ce que demandent France urbaine, l’AMF, l’Andes et l’Union Sport et Cycle dans un courrier adressé à Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

https://www.banquedesterritoires.fr/piscines-les-collectivites-reclament-une-compensation-exceptionnelle?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-03-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

Nager en piscine en Ile-de-France, c’est possible malgré le Covid

En raison de la crise sanitaire, seules certaines structures équipées de bassins extérieurs restent accessibles aux licenciés et au public. Et les jauges ont été divisées par six.

https://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/nager-en-piscine-en-ile-de-france-c-est-possible-malgre-le-covid-16-03-2021-8428696.php

JO de Tokyo : le sport adapté aussi prépare ses Jeux

Du 12 au 14 mars dernier, à Nantes, se sont tenus les championnats d'Europe indoor d'athlétisme de sport adapté. Réservé aux athlètes en situation de handicap mental ou psychique, l'événement a permis de mettre en lumière des sportifs méconnus qui, pour certains, sont en pleine préparation des Jeux paralympiques de Tokyo.

https://sport.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/jo-de-tokyo-le-sport-adapte-aussi-prepare-ses-jeux

Le streaming illégal sportif, bientôt un lointain souvenir ?

À partir de mercredi 17 mars, la proposition de loi "visant à démocratiser le sport en France" va être examinée à l’Assemblée nationale. L'article 10 du texte prévoit de rendre plus efficace la lutte contre les diffusions pirates, au grand soulagement des chaînes détentrices de droits.

https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/le-streaming-illegal-sportif-bientot-un-lointain-souvenir

L'imbroglio autour de l'annulation du match Cholet-Boulazac jette une ombre sur la suite de la saison en Jeep Élite

La polémique autour de l'annulation du match Cholet-Boulazac, décidée par les présidents des deux clubs samedi suite à des cas de coronavirus côté CB - affaire entre les mains des commissions sportive et de discipline de la LNB -, illustre les obstacles qui vont se dresser sur la route d'une fin de saison fort incertaine.

https://www.lequipe.fr/Basket/Article/L-imbroglio-autour-de-l-annulation-du-match-cholet-boulazac-jette-une-ombre-sur-la-suite-de-la-saison-en-jeep-elite/1233039

Mondial 2023 : un succès «historique» et des déçus pour le lancement de la billetterie

L’ouverture lundi de la prévente des premiers packs pour la Coupe du monde a suscité un engouement sans précédent. Provoquant de longues attentes et des messages d’erreur. Tous les packs ont été vendus en 24 heures. De nouveaux billets seront disponibles jeudi.

https://sport24.lefigaro.fr/rugby/coupe-du-monde-2023/actualites/mondial-2023-un-succes-historique-et-des-decus-pour-le-lancement-de-la-billetterie-coupe-du-monde-2023-rugby-france-1036959

Euro 2020: l’uefa veut des spectateurs dans les stades

Le président de l’UEFA a, dans une interview à Sky Sports, affirmé son refus de voir l'Euro se disputer dans des stades vides.

https://sport24.lefigaro.fr/football/euro-2020/actualites/euro-2020-l-uefa-veut-des-spectateurs-dans-les-stades-1036991

Le handball féminin continue sa professionnalisation et montre la voie aux autres sports

Lundi 15 mars, plusieurs organisations représentant les clubs, les joueuses et les entraîneurs, vont signer le premier accord sectoriel pour un sport féminin. Cette disposition vise à professionnaliser davantage le handball féminin, tout en apportant des garanties sociales et un accompagnement pour les joueuses pendant leur grossesse ou leur reconversion, notamment.

https://sport.francetvinfo.fr/handball/le-handball-feminin-continue-sa-professionnalisation-et-montre-la-voie-aux-autres-sports

Nommé DTN, Nicolas Escudé veut recréer "un tennis à la française" et mettre fin à la détection "trop sélective"

Nommé jeudi 11 mars Directeur technique national par interim, l'ancien tennisman Nicolas Escudé annonce vouloir instaurer du changement dans la formation française. Escudé souhaite recréer un "tennis à la française" et élargir la détection des jeunes joueurs et joueuses.

https://sport.francetvinfo.fr/tennis/nomme-dtn-nicolas-escude-veut-recreer-un-tennis-la-francaise-et-mettre-fin-la-detection-trop

« Le sport n’est pas un sujet accessoire pour l’Eurométropole de Strasbourg »

Comment les collectivités soutiennent-elles les clubs de leur territoire en cette période si difficile pour le mouvement sportif ?

https://www.franceactualite.fr/strasbourg/le-sport-nest-pas-un-sujet-accessoire-pour-leurometropole-de-strasbourg/

Paris 2024 : «Chaque jeune doit être un acteur des Jeux», insiste Vincent Roger, chargé des JO à la région

Pour le conseiller régional d’Ile-de-France, le projet olympique doit s’adapter à la crise et se tourner encore plus vers la jeunesse. Il annonce une prime de 1000 euros pour chaque personne qui acceptera de se former aux métiers dont les Jeux ont besoin.

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/paris-2024-chaque-jeune-doit-etre-un-acteur-des-jeux-insiste-vincent-roger-charge-des-jo-a-la-region-15-03-2021-8428572.php

Toulouse : Carole Delga annonce une Cité du Rugby à Ernest-Wallon pour 2026

La présidente du conseil régional Occitanie, Carole Delga (PS), s’engage dans le projet de Cité du Rugby, portée par le Stade Toulousain. Elle annonce la réalisation d’une cité de tous les rugbys, de France et du monde entier, à l’horizon 2026 sur le site d’Ernest-Wallon.

https://www.ladepeche.fr/2021/03/15/toulouse-carole-delga-annonce-une-cite-du-rugby-a-ernest-wallon-pour-2026-9429343.php