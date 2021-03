La revue de presse de la semaine

Examen de la proposition de loi n° 3808 visant à démocratiser le sport en France

Mercredi 10 mars à 9h30, la commission examine la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (n° 3808) (rapporteurs : Mme Céline Calvez pour le titre I, M. Pierre Alain Raphan pour le titre II, M. Cédric Roussel pour le titre III)

https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/aurelie-bresson-lheritage-dalice-milliat-ce-sont-toutes-ces-femmes-aux-responsabilites

Aides aux équipements sportifs : les critères sociaux toujours plus présents

Les critères de subventions d'équipements de l'Agence nationale du sport pour 2021 mettent toujours plus l'accent sur la dimension sociale des projets et apportent une touche environnementale. En cette année 2021, les crédits, dopés par le plan de relance, seront en partie octroyés par les acteurs de la nouvelle gouvernance du sport

https://www.banquedesterritoires.fr/aides-aux-equipements-sportifs-les-criteres-sociaux-toujours-plus-presents?fbclid=IwAR0oRez8578I60Fp9o1mCCKGs0L-0C6p0yPpwwaOzCmAA5LY9dBs-7YHe6M

Philippe Bana : « Se dépouiller pour nos clubs »

Philippe Bana, président de la Fédération française de handball, explique pourquoi le bureau directeur de l'instance a voté, vendredi dernier, un plan de relance de 12 M€ pour ses clubs.

https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Philippe-bana-se-depouiller-pour-nos-clubs/1230515

JO de Tokyo : le CIO dément l'absence de spectateurs étrangers et envisage une décision fin mars

Après l'annonce faite mardi 9 mars par l'agence de presse japonaise Kyodo News expliquant qu'il n'y aurait pas de spectateurs étrangers pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le Comité international olympique (CIO) a tenu à démentir l'information en précisant "qu'une décision sur les spectateurs internationaux serait prise d'ici la fin du mois de mars".

https://sport.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/jo-de-tokyo-le-cio-dement-labsence-de-spectateurs-etrangers

Roxana Maracineanu confirme que Ghani Yalouz sera prolongé jusqu'aux Jeux à la direction de l'Insep

Ghani Yalouz, en poste depuis quatre ans, devait normalement abandonner ses fonctions le mois prochain.

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Roxana-maracineanu-confirme-que-ghani-yalouz-sera-prolonge-jusqu-aux-jeux-a-la-direction-de-l-insep/1229427

Covid-19 : l'impossibilité de pratiquer la natation à l'école inquiète Roxana Maracineanu qui craint l'augmentation des noyades cet été

La ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, s'est montrée très inquiète des conséquences de la non pratique de la natation en écoles causée par la crise sanitaire, ce mardi 9 mars 2021 dans un entretien accordé au Parisien. Une situation d'autant plus problématique à l'approche de l'été alors que chaque année, environ mille personnes se noient.

https://sport.francetvinfo.fr/natation/covid-19-limpossibilite-de-pratiquer-la-natation-lecole-inquiete-roxana-maracineanu-qui

JO 2024 : 80 millions d’euros pour rénover le mythique stade Yves-du-Manoir de Colombes

C’est le seul stade français à avoir accueilli des Jeux olympiques et un mondial de football. Il va être rénové pour accueillir les épreuves de hockey sur gazon. Le coût estimatif initial de sa réhabilitation a augmenté de 20 %.

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/jo-2024-80-millions-d-euros-pour-renover-le-mythique-stade-yves-du-manoir-de-colombes-08-03-2021-8427618.php

Ceinture, bretelles et pantalonnade : Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer enterrent l'affaire du cluster de Marcoussis

Sur la foi d'une enquête interne, les ministres Blanquer et Maracineanu ont choisi de dédouaner la FFR dirigée par le duo Laporte-Simon, tout en lui demandant de modifier ses règles de vie et en imposant la surveillance d'un cadre d'État. Restent les faits, toujours aussi têtus.

https://www.lequipe.fr/Rugby/Article/Ceinture-bretelles-et-pantalonnade-roxana-maracineanu-et-jean-michel-blanquer-enterrent-l-affaire-du-cluster-de-marcoussis/1229631

Pourquoi la multipropriété de clubs prospère

Le rachat de Châteauroux (L2) par un groupe qui contrôle déjà quatre autres clubs illustre à nouveau le phénomène de la multipropriété de clubs.

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Pourquoi-la-multipropriete-de-clubs-prospere/1230875

Sport dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : france urbaine publie sa contribution

France urbaine publie dans une contribution un état des lieux et des recommandations dédiés à l’offre et l’intervention sportives au profit des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cette contribution est le premier acte d’un champ de travail plus global qui rythmera l’action de France urbaine ces prochains mois en matière de sport dans les QPV.

https://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/activite/sport/contributiondefranceurbainesportetqpvfevrier2021.pdf

Covid-19 au sein du XV de France : pour Jean-Michel Blanquer, le protocole sanitaire a été "respecté"

Après les nombreux cas de Covid-19 au sein de l'équipe de France, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer et le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte ont affirmé ce vendredi 5 mars que le protocole sanitaire mis en place lors du Tournoi des Six Nations n'avait pas été enfreint par les Bleus.

https://sport.francetvinfo.fr/rugby/six-nations/covid-19-au-sein-du-xv-de-france-pour-jean-michel-blanquer-le-protocole-sanitaire

Femmes et dirigeantes sportives, les présidences des fédérations françaises encore très peu féminisées

Malgré une politique de quotas dans les postes à responsabilités, les femmes sont encore peu nombreuses à diriger des fédérations sportives, freinées par un système masculinisé depuis sa création. Mais des programmes d'accompagnement à destination des femmes fleurissent et pourraient donner lieu dans les années à venir à une féminisation des présidences.

https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/femmes-et-dirigeantes-sportives-les-presidences-des-federations-francaises-peu-feminisees

« Les conséquences de cette crise seront durables pour le sport français » Régis Juanico

Le gouvernement se montre-t-il à la hauteur des enjeux pour épauler le mouvement sportif en cette période de crise aigüe ? Si les mesures de droit commun ont permis aux différents acteurs du secteur de surmonter les difficultés – notamment durant la première période de confinement – en revanche les dispositifs spécifiquement dédiés au sport se sont révélés décevants jusqu’à présent. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Régis Juanico, Député Génération.s de la Loire, livre son sentiment sur le soutien apporté par l’Etat au monde du sport en cette période de fortes turbulences.

https://www.ecofoot.fr/interview-regis-juanico-consequences-crise-sport-francais-5103/

Roland-Garros en mai avec une jauge de public "maximisée", selon Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle directrice générale de la FFT

L'édition 2021 de Roland Garros devrait avoir lieu "aux dates prévues du 17 mai au 6 juin", selon la nouvelle directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra. Des mesures sont actuellement à l'étude pour "maximiser la jauge de public" en cette période de crise sanitaire synonyme d'incertitude.

https://sport.francetvinfo.fr/roland-garros/roland-garros-en-mai-avec-une-jauge-de-public-maximisee-selon-amelie-oudea-castera

Actionnariat, socios, règle des « 50 + 1 » : vers une autre gouvernance des clubs de football français

A l’instar des exemples allemand et espagnol, des solutions existent afin d’intégrer les supporteurs aux décisions de leur club favori. Une piste possible pour améliorer les relations entre certains supporteurs et dirigeants de Ligue 1.

https://www.lemonde.fr/football/article/2021/03/05/actionnariat-socios-regle-des-50-1-vers-une-autre-gouvernance-des-clubs-de-football-francais_6072120_1616938.html

Considérer les supporteurs comme des acteurs du football à part entière

« Les défis du football français » (4/4). Privés de stades en raison de l’épidémie de Covid-19, les fans réclament davantage d’écoute et de considération de la part des dirigeants de clubs et des instances nationales.

https://www.lemonde.fr/football/article/2021/03/05/considerer-les-supporteurs-comme-des-acteurs-du-football-a-part-entiere_6072115_1616938.html?xtor=EPR-32280630-[sport]-20210306-[call_titre_1]

« Sans les aides publiques, le sport serait aujourd’hui mort en France ! »

Le handball professionnel français n’est pas épargné par la crise. A l’image de nombreux clubs de sport en salle, la plupart des formations de Lidl Starligue ont bâti leur modèle de développement sur les revenus matchday et issus des partenariats. Deux canaux qui souffrent fortement de l’organisation des rencontres à huis clos et du contexte économique morose. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Philippe Dallard, Président du Fenix Toulouse Handball, revient sur les difficultés rencontrées par le club toulousain en cette période de crise tout en soulignant les aides publiques importantes débloquées et la solidarité manifestée par le réseau de partenaires du Fenix.

https://www.ecofoot.fr/interview-philippe-dallard-fenix-toulouse-handball-5100/

Le « sport à la maison » enraye un marché du fitness déjà frappé par le Covid-19

Alors que les clubs doivent faire face à des huis clos qui durent dans le temps, la Ligue va à nouveau solliciter les pouvoirs publics pour recevoir des aides financières afin de compenser les pertes.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/04/sueur-et-larmes-pour-le-marche-du-fitness-a-l-epreuve-du-covid-19_6071875_3234.html

Toulouse : il invente une "Boîte à Sport" pour faire bouger les entreprises

Le toulousain Jules Chevallet a conçu une alternative qui rapproche la salle de sport aux portes de l’entreprise. La Boîte à Sport propose des espaces sportifs entièrement équipés d’une surface de 15 à 90 m2. Les adhérents bénéficient d’un accès en continu sur réservation et des séances personnalisées selon le choix de l’entreprise.

https://www-ladepeche-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.ladepeche.fr/amp/2021/02/26/toulouse-il-invente-une-boite-a-sport-pour-faire-bouger-les-entreprises-9394898.php