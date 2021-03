La revue de presse de la semaine

Pas d'éclaircie pour le sport amateur « avant un mois » selon Roxana Maracineanu

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a rappelé ce lundi que la reprise du sport amateur ne se fera pas « avant un mois ». Elle a expliqué que les pratiques sportives ne pourront reprendre qu'en fonction de l'évolution sanitaire dans le pays et que les jeunes seront privilégiés par rapport aux adultes.

Sport amateur : « Le modèle économique des fédérations et des clubs, qui repose pour l’essentiel sur la licence et l’adhésion, doit être revu »

Près de 90 % des associations sportives françaises ont interrompu leurs activités et le bénévolat ne bénéficie d’aucune aide d’Etat, rappelle Emmanuelle Bonnet Oulaldj, responsable d’une fédération sportive, dans une tribune au « Monde ».

Top 14 : Canal+ décroche les droits TV pour 113 millions d’euros par saison à partir de 2023

La chaîne cryptée a emporté les trois lots mis en jeu pour un montant total supérieur de 17% à celui du contrat actuel.

Rugby : la Coupe du monde féminine prévue cette année va probablement être reportée

La Coupe du monde de rugby féminin 2021 en Nouvelle-Zélande devrait être reportée à l'année prochaine en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé les organisateurs mardi.

Un an après le début de la crise sanitaire, le judo est dans une situation alarmante

Invité de France Info, Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, est revenu sur la situation très compliquée du quatrième sport le plus pratiqué en France. Entre des pertes pharaoniques et le manque d'aide, il tire le signal d'alarme.

Déficit, pertes de licenciés, détresse psychologique… le cri de désespoir du sport amateur

Réunis ce jeudi, quinze présidents de fédérations sont montés au créneau pour exiger des réponses de l’Etat à la situation de désespoir que traversent ces disciplines depuis le début de la crise sanitaire.

Tournoi des Six Nations : les Bleus plongent dans le chaos après le report du match contre l’Ecosse

La prolifération non maîtrisée du Covid-19 au sein du XV de France a conduit au report du match contre l’Ecosse, prévu dimanche, et gangrène une équipe à laquelle tout semblait promis.

Parkour, street golf, escalade... Changer le rapport à l'environnement urbain, le challenge du sport de demain

Depuis près d’un an, la crise sanitaire a précipité la fermeture des équipements sportifs et la mise à l’arrêt des disciplines. Quand la plupart des grandes métropoles françaises souffrent d’un manque d’infrastructures, l’idée de faire sortir l’activité physique en se réappropriant l’espace urbain gagne du terrain. Nous avons questionné celles et ceux qui veulent promouvoir ces mutations vers le sport de demain et déjà d’aujourd’hui.

Coronavirus à Lille : Le Losc veut expérimenter le retour du public au stade Pierre Mauroy

Roland Krzentowski est médecin du sport et responsable du pôle sport-santé «Mon stade» à Paris (XIIIe). Ses conseils pour reprendre une activité en douceur.

JO de Paris 2024. Un nouveau recours contre le village des médias en Seine-Saint-Denis

Des opposants à l’aménagement d’une partie du parc départemental Georges-Valbon en Seine-Saint-Denis, qui doit accueillir le village des médias pour les Jeux olympiques de Paris-2024, puis un éco-quartier, ont déposé un nouveau recours en justice.

Entre la crise sanitaire et les appels au boycott, les JO d’hiver de Pékin 2022 dans le brouillard

A un an de l’ouverture des épreuves, et alors que les mesures sanitaires se durcissent en Chine, le doute subsiste sur les conditions d’organisation.

Jauge limitée, protocole strict : comment le public NBA a fait son retour à New York

Pour la première fois depuis la pandémie, près de 2000 personnes étaient autorisées à garnir les travées de la mythique salle du Madison Square Garden à New York pour un match de NBA.

Projets sportifs territoriaux : des aides dopées par la crise sanitaire

L'Agence nationale du sport a communiqué aux préfets les orientations des aides pour 2021 au titre des projets sportifs territoriaux issus des conférences régionales du sport. Plusieurs enveloppes sont abondées par des fonds issus des mesures anti-crise sanitaire.

Coupe du monde au Qatar : au moins 6 500 morts depuis dix ans parmi les travailleurs immigrés

Depuis dix ans, la petite pétromonarchie s’est lancée dans un gigantesque programme de constructions tous azimuts pour préparer la Coupe du monde 2022. Pour achever les chantiers, il fait appel à une main-d’œuvre immigrée, majoritairement du sous-continent indien, et qui travaille et vit dans des conditions déplorables.

« Le Qatar symbolise les dérives du sport spectacle »

Raphaël Le Magoariec, spécialiste des politiques sportives dans les pays du Golfe, revient sur les enjeux et bouleversements sociaux que provoque cette entreprise de soft power de l’émirat.

Quel successeur pour Ghani YALOUZ à la tête de l'Insep ?

Si la procédure officielle n'est pas encore lancée, la course à la succession de l'ex-lutteur Ghani YALOUZ à la direction de l'Insep a pourtant bel et bien débuté. Les prétendants sont légion.

Les triathlètes français chauds pour Tokyo dans un climat estival spécifique

La Fédération française de triathlon a mis en place plusieurs protocoles pour briller dans les conditions chaudes et humides annoncées à Tokyo lors des Jeux Olympiques cet été.

Face a la crise sanitaire, réaffirmons la confiance dans nos clubs !

Réuni en bureau ce mercredi 10 février, les dirigeants de la fédération, en adéquation avec les remontées de nos clubs adhérents, souhaitent alerter l’opinion et les décideurs publics sur la nécessaire prise en considération des acteurs de terrains que sont les clubs.

« La bulle du mensonge » : la chronique de Benoît Lallement

Alors qu’ils étaient promis au Grand Chelem, le XV de France et son staff, massivement touchés par le Covid, sont empêtrés dans un scandale sanitaire. Le tout dans un manque de transparence coupable.

Sport et santé : malgré la pandémie, « il faut à tout prix bouger »

Roland Krzentowski est médecin du sport et responsable du pôle sport-santé «Mon stade» à Paris (XIIIe). Ses conseils pour reprendre une activité en douceur.

covid-19 : Edouard PHILIPPE défend et « assume » l’arrêt du sport professionnel en avril 2020

L’ancien premier Ministre est revenu, au micro de RMC, sur sa décision controversée du 28 avril dernier.

Le combat de Tony Estanguet contre notre sédentarité

Le canoéiste aux trois médailles d'or olympiques et président du comité d'organisation des Jeux olympiques était l'invité d'Anne Roumanoff lundi dans "Ça fait du bien". Tony Estanguet explique comment il veut faire des JO 2024 à Paris l'occasion de lutter contre les conséquences sanitaires de notre mode de vie de plus en plus sédentaire.

Le sport dans les quartiers toujours en quête de financements

Faire connaitre les mesures pour le sport dans les quartiers politique de la ville. C’était l’objectif d’un déplacement conjoint des ministres de la Ville et des Sports, vendredi 19 février, dans l'agglomération lyonnaise. Mais les besoins nécessitent d'aller plus loin, en profitant de la rénovation urbaine ou encore en faisant appel au privé.