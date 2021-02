La revue de presse de la semaine

Projets sportifs territoriaux : des aides dopées par la crise sanitaire

L'Agence nationale du sport a communiqué aux préfets les orientations des aides pour 2021 au titre des projets sportifs territoriaux issus des conférences régionales du sport. Plusieurs enveloppes sont abondées par des fonds issus des mesures anti-crise sanitaire.

Roxana Maracineanu, ses conseils à Macron qui a grossi : "Mets-toi au sport comme moi"

«Emmanuel, fais du sport!», a plaisanté la la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu interrogée sur la récente - et commentée- prise de poids du chef de l'Etat, encourageant plus largement tout le monde à pratiquer une activité sportive malgré les contraintes actuelles, «sinon cela va être dur au sortir de la crise».

Crise du football : réclamé par les clubs professionnels, le soutien de l’Etat n’est pas sans limites

Redoutant 1,3 milliard d’euros de pertes au terme de la saison, ainsi que des dépôts de bilan, les clubs professionnels français pressent le gouvernement de lui accorder des moyens spécifiques et plus importants.

Coronavirus : le retour du public dans les enceintes sportives sera discuté ce mardi à Matignon

L'expérimentation d'un retour partiel du public dans les enceintes sportives sera au menu d'une réunion interministérielle mardi 23 février à Matignon, a annoncé ce samedi à Lyon la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

Covid-19 : le président de l'OL propose un retour des spectateurs lors de matchs test avec jusqu'à 8 000 personnes

Ce retour du public se ferait lors des matchs de l’équipe féminine de l’OL, en D1 féminine et en Ligue des champions en expérimentant différentes répartitions du public. Jean-Michel Aulas espèrent une conclusion au mois d'avril.

Covid-19 : le retour du public dans les stades, pas si simple

Si la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a ouvert la voie à une expérimentation, le retour du public dans les stades n’est pas pour tout de suite.

Dr Marcel Garrigou-Grandchamp sur le retour du public : « Il faut vacciner les spectateurs »

Le Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin lyonnais, appelle à suivre l'exemple de Gérone, qui va tester un retour du public dans les stades. Mais il reste prudent sur les tests et préfère miser sur la vaccination.

« Les Jeux de Paris 2024 vont nous préserver » face aux conséquences de la pandémie de Covid-19

La crise sanitaire perturbe le sport français dans son ensemble. Mais Paris 2024 maintient et continue de drainer des énergies. Cinquième et dernier volet du dossier que Prolongation consacre cette semaine à la génération de sportifs potentiellement sacrifiée en raison de la pandémie de covid-19 et de ses conséquences.

Biarritz: et si l’équipe professionnelle était délocalisée ?

INFO RMC Sport - Après l’annonce de la mairie de Biarritz de désengager du projet de réhabilitation du plateau d'Aguilera, l’avenir du BO, troisième de Pro D2, est incertain. Il pourrait s’écrire… ailleurs qu’à Biarritz.

VIDEO. L'État va aider le foot français mais "il faut que tout le monde fasse des efforts", affirme Roxana Maracineanu

La ministre déléguée chargée des Sports souhaite que les joueurs de football baissent leur salaire "si on veut passer la bosse".

Reconnaissance faciale au stade Saint-Symphorien : le FC Metz reçoit un avertissement de la CNIL

Le FC Metz avait expérimenté un dispositif de reconnaissance faciale pour identifier les supporters interdits de stade à Saint-Symphorien. La CNIL a envoyé un avertissement.

Le vélodrome Raymond-Poulidor - Limoges Métropole prend l'eau

D’ici quelques jours, les élus de la communauté urbaine Limoges Métropole devront statuer sur l’avenir du vélodrome Raymond-Poulidor ou du moins trouver une solution pour que son utilisation soit possible par tous les temps y compris pluvieux, car sa toiture ne le protège pas. Au contraire...