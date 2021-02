La revue de presse de la semaine

Bientôt le retour du sport en salle ? Decathlon va produire son masque barrière

Le magasin de sport se devait de réagir après l'annonce début février par Salomon de la sortie d'un masque de protection catégorie 1.

LFP: Maracineanu pose les bases pour la réunion avec le foot français

La ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracinanu a livré ses attentes concernant la réunion prévue avec plusieurs acteurs du foot français mardi prochain.

Top 14: les aides de l’Etat enfin versées d’ici la fin du mois

INFO RMC SPORT. Comme leurs homologues des autres sports, les clubs de Top 14 et Pro D2 toucheront, enfin, d’ici la fin du mois les aides promises par l’Etat pour compenser les pertes de billetterie. Tous ont dû finalement produire une certification de leurs commissaires aux comptes.

Covid-19 : un sénateur du Doubs propose que les adhésions sportives deviennent des dons avec défiscalisation

Faute d'activité dans les clubs sportifs, les licenciés ont payé leurs adhésions "pour rien" ou presque. Le sénateur LR du Doubs, Jacques Grosperrin, propose qu'elles deviennent des dons aux clubs, avec défiscalisation. Réactions unanimes : une bonne idée !

Stade Matmut à Bordeaux : l’ombre du dépôt de bilan

L’hypothèse d’un dépôt de bilan de SBA, l’exploitant du stade, est prise au sérieux par la Métropole, alors que les négociations avant la revoyure quinquennale sont ouvertes. Les difficultés d’exploitations du Matmut ont commencé dès le début, en 2015. Vinci et Fayat ont sous-estimé le coût de fonctionnement du stade

Jean-Michel Blanquer : « Pourquoi pas un sportif ministre de l'Éducation ? »

Le ministre estime que l'intégration des sports à l'Éducation nationale est désormais « irréversible ».

Covid-19 : risque de faillite pour certaines fédérations sportives

REPORTAGE - Parmi les conséquences économiques de l'épidémie, les fédérations sportives souffrent d'un manque de revenu. Privées de compétitions, certaines ont perdu jusqu'à 60% de leurs licenciés. C'est notamment le cas du judo et de la pétanque.

Les fans français favorables à un retour dans les enceintes sportives limitées à 50% de leur capacité

Les Français sont favorables à un retour dans les enceintes sportives dans la limite de 50% de leur capacité. Cela concerne les Ligue 1 et 2 de foot, les ligues de rugby, de hand et de volley, ainsi que la Jeep Elite de basket.

La fédération française de ski nautique et wakeboard va ouvrir son propre complexe sportif

Dès l’été 2021, La Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard possèdera son Centre Technique National à Choisy-le-Roi en Ile de France. Un site unique qui permettra d’accueillir toutes les animations de la fédération.

Code mondial antidopage : le Sénat retarde la mise en conformité de la France

Alors que le code mondial antidopage devait être mis en place le 1er janvier 2021, le Sénat retarde l'adoption du projet de loi de transposition de ce code en France. La nouvelle règlementation voulue par l'Agence mondiale antidopage (AMA) doit aboutir à la suppression du lien entre le laboratoire d'analyses et l'Agence française de lutte contre le dopage et doit renforcer les pouvoirs d'enquête de cette dernière.

Des fédérations de sport en plein air proposent d'accueillir des licenciés d'activités indoor

Plusieurs fédérations de sport en plein air proposent d'accueillir des licenciés d'activités indoor afin de leur permettre de reprendre une activité physique.

Educathon: Quel avenir pour le sport en France ?

En partenariat avec l’ANESTAPS, nous avons organisé le premier Educathon sur l’avenir du sport français: l’objectif ? Réunir 100 jeunes d’horizons divers pour une journée de travail et formuler 24 propositions à l’attention des décideurs publics et sportifs.

Retrouvez dans le livret ci-dessous les 24 propositions de la journée !

ENTRETIEN. Infectiologue en Bretagne, il prône la réouverture des stades « avec des précautions »

Depuis le confinement d’octobre, le sport professionnel est sous cloche. S’il peut, certes, se réjouir de pouvoir tant bien que mal se poursuivre, l’asphyxie est totale et il est bien difficile de ne pas voir le verre, comme les tribunes, complètement vide. Néanmoins, de plus en plus de spécialistes s’accordent à dire qu’une réouverture des stades ne représenterait pas un danger. C’est le cas du professeur Pierre Tattevin, spécialisé dans les maladies infectieuses au CHU de Rennes.

Baromètre des villes « marchables », vers des villes plus accueillantes pour les marcheurs

Les déplacements à pied représentent 23,5 % des déplacements, devant le vélo (2,7 %) et la marche est le mode de déplacement qui progresse le plus selon l’Enquête mobilités des personnes, 2019. Mode de déplacement plus sobre et bénéfique dans la lutte contre le changement climatique les bienfaits pour les individus et pour la collectivité de la marche touchent de nombreux domaines de notre vie sociale : santé, économie, culture et tourisme, sport. Au moment où la ville se réorganise, y compris sous la pression des contraintes sanitaires comme on l’observe actuellement, le marcheur constitue la bonne échelle pour penser une ville apaisée, sûre, active et solidaire.

En crise, la LFP demande "un plan de soutien d'urgence" à l'État

La Ligue de football professionnel (LFP), en pleine crise de la Covid-19 et des droits TV, a demandé mardi au gouvernement un "plan de soutien d'urgence", chiffrant ses revenus audiovisuels globaux sur la saison à 759,1 millions d'euros, au lieu de 1,3 milliard initialement escompté.

Piscines : pourquoi certains bassins sont ouverts et d’autres non ?

D’une ville à l’autre, certains bassins extérieurs peuvent accueillir du public. La décision d’ouvrir appartient aux préfectures, en concertation avec les municipalités.