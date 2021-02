La revue de presse de la semaine

Comment le Covid-19 et le télétravail ont fait ressortir le jogging du placard

Méprisé, déclassé, le jogging a fait un retour en force ces dernières années, notamment grâce à l'imagerie véhiculée par le hip-hop. Il s'est également imposé comme une pièce à part entière du vestiaire du salarié confiné chez lui pour cause de pandémie.

Sport et santé : ces activités qui peuvent changer la vie

Et si l'on considérait enfin l'activité physique comme un médicament? C'est le grand défi des programmes « sport santé » déployés sur l'ensemble du territoire et qui s'adressent aussi bien au 3e âge qu'aux personnes atteintes d'une maladie chronique ou à celles souhaitant être accompagnées après un cancer. En réparation ou en prévention. « Il est prouvé scientifiquement que le meilleur moyen d'être en bonne santé, c'est de pratiquer une activité physique régulière », répète le médecin Michel Cymes. Ce dernier, avec une vingtaine de médecins et de sportifs, a lancé le collectif « Pour une France qui bouge. » « Bouger est aussi essentiel que savoir lire, écrire et compter », explique ainsi le collectif, inquiet face au manque d'activité physique lié à la crise sanitaire.

Saison terminée, licences remboursées, Coupe de France tronquée... Quatre questions sur les inquiétudes du football amateur

Alors que le couvre-feu à 18 heures est en vigueur et que l'incertitude entourant un troisième confinement n'est toujours pas levée, les clubs de football amateur s'inquiètent du devenir de cette fin de saison 2020-2021. Leurs licenciés pourront-ils retrouver les terrains le week-end ? Quelles seront les modalités pour conduire les championnats à leur terme ? Comment faire si les cotisations doivent être remboursées ? Beaucoup de questions et quelques réponses qui méritent d'être mises en avant.Quels sont les scénarios à l'étude pour conclure la saison 2020-2021 ?

Droits TV : Le sport amateur impacté par la baisse des revenus liés à l'accord entre Canal+ et la LFP

Le nouvel accord conclu avec Canal+ pour la diffusion de la Ligue 1, en exclusivité sur la chaîne cryptée et jusqu'à la fin de la saison, va drastiquement faire baisser les revenus attendus par la Ligue. Le ruissellement sur le sport amateur sera également impacté par cette baisse.

Coronavirus : « Nos navettes deviennent des remontées mécaniques », confie le directeur de l’école de ski

INTERVIEW Directeur de l’école de ski Oxygène, présente dans 12 stations alpines pour ces vacances scolaires, Bertrand de Monvallier indique que « l’économie du ski a besoin de se réinventer » avec le Covid-19

Sport et société : une PPL poids plume

Une proposition de loi sur le sport dans la société a été déposée fin janvier. Elle entend favoriser la pratique du sport en France. Mais son contenu est loin de l'ambition originale du gouvernement.

Les chantiers olympiques mobiliseront 9000 personnes à la fin 2021

En ce début d’année, le projet olympique passe en mode travaux. D’ici à la fin décembre, les chantiers de la moitié des ouvrages nécessaires à l’organisation des Jeux de 2024 auront démarré, parmi lesquels celui du village des athlètes. Quelque 750 millions d’euros de travaux seront engagés en 2021.

Paris 2024 : Le renouveau annoncé de l’Aire des Vents et du Terrain des Essences

Acteur majeur du projet olympique et paralympique, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis a présenté aujourd’hui, avec le Comité d’Organisation des Jeux (COJO) et la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), les éléments relatifs au réaménagement de l’Aire des Vents, près du futur Village des Médias, ainsi que du Terrain des Essences prochainement réintégré au Parc Georges Valbon.

Paris 2024 : Signature des actes de vente pour les secteurs D et E du Village des Athlètes

Deux ans après le démarrage du processus de commercialisation, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a procédé à la signature des actes de vente des secteurs D et E du futur Village des Athlètes.

JO 2024: un bassin contre des jardins

Le projet d’une giga-piscine à Aubervilliers menace les jardins ouvriers des Vertus, tandis que la maire y voit l’occasion de « faire décoller » sa ville. Opacité comptable et budgétaire, utilité olympique contestable, coût important, pari sur la rentabilité foncière d’une vaste friche urbaine : un drame métropolitain éclate. Et des anti-JO se rassemblent à Paris le 6 février.

Thierry Rey candidat à la présidence du Comité national olympique et sportif

L’ancien champion olympique Thierry Rey devrait, selon nos informations, être candidat à la présidence du CNOSF, dont l’élection aura lieu en juin.

Le ministère des Sports répond à Jean-Michel Aulas

Au lendemain de la phrase du patron de Lyon sur le manque de soutien de l'État dans la crise actuelle, le gouvernement a tenu à rappeler les aides apportées au foot français

Droits TV : risques de faillite, Ligue 1 à 22... les quatre questions posées maintenant au football français

Alors que le feuilleton des droits TV vient de prendre fin, au moins pour cette saison, les clubs français s'inquiètent pour leur trésorerie. Les droits TV s'élèveront à 650 millions d'euros au lieu de 1,15 milliard d'euros promis par Mediapro. Quels sont désormais les risques pour les clubs et le football professionnel français ? Éléments de réponse avec Mickael Terrien, économiste du sport.

Samia Ghali (maire-adjointe de Marseille) : « Si un repreneur veut acheter le stade Vélodrome... »

Maire-adjointe de Marseille, Samia Ghali explique les enjeux de la vente du Vélodrome et évoque ses relations avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt : «On ne vient pas à l'OM pour faire du business.»

La succession de Yalouz est ouverte à l'INSEP

Le mandat de Ghani Yalouz arrivant à échéance, le processus est en cours pour recruter le futur directeur de l'INSEP. Parmi les noms qui circulent, celui de Frédérique Jossinet, vice championne olympique de judo et directrice du football féminin de la FFF.

Avec les Jeux olympiques, le skateboard va-t-il perdre son âme ?

À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, focus sur le skateboard, enfant terrible parmi les nouvelles disciplines des Jeux de Tokyo. Sa présence au programme olympique a longtemps divisé une communauté libertaire et rebelle, entre ceux qui craignent une dénaturation de leur passion et d'autres qui tentent de proposer la meilleure transition possible au moule olympique. Pourtant à six mois des Jeux, une grande majorité l'a intégré et se prépare à l'aventure olympique.