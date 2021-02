La revue de presse de la semaine

Le gouvernement français donne un avis favorable pour le démarrage du Tournoi

La cellule interministérielle de crise a accordé les dérogations permettant l'entrée sur le territoire français des équipes participant au tournoi des six nations. Mais elles seront soumises à l'évolution de l'épidémie dans les semaines à venir.

Le sort de Paris 2024 n'est pas lié à celui de Tokyo 2020 selon Tony Estanguet

Dans une interview accordée ce mercredi au journal « le monde », Tony Estanguet, président de Paris 2024, a affirmé sa volonté de ne pas bouleverser le calendrier des jeux olympiques de paris, et ce « quoi qu'il se passe à Tokyo ».

Les clubs de Top 14 survivront financièrement à cette saison en craignant le prochain exercice

Grâce aux prêts et au premier versement de l'aide de l'état, qui ne saurait tarder, les clubs pro pourront résister, même si le huis clos dure jusqu'en juin. L'angoisse s'est reportée sur la saison prochaine.

Un label vert pour impliquer le monde du sport

Le monde du sport s'empare à son tour de la question environnementale. Julien pierre, ancien international du XV de France, a lancé fin 2020 Fair play for planet, le premier label écologique reconnaissant les clubs et événements sportifs ayant un engagement environnemental. Après la section paloise et le TVEC 85 les Sables d’Olonne, l’Olympique lyonnais a annoncé, jeudi 21 janvier, rejoindre l’initiative.

Comment l'OL veut devenir un club pionner dans l'engagement environnemental

Le scan sport - l'Olympique lyonnais devrait être prochainement le premier club français de football de l'élite à être récompensé par un label certifiant son action pour la préservation de l'environnement.

Covid-19: les milliards perdus du ski français

Une semaine après l'annonce d'une fermeture des remontées mécaniques prolongée en février, les acteurs économiques de la montagne ont commencé à sortir leur calculettes et le bilan inquiète tout le monde: des milliards d'euros de revenus perdus pour ces territoires.

Droits de l'homme : les ministres des sports de l'UE signent une tribune

La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, et ses collègues européens ont signé une tribune qui demande le respect des droits de l’homme dans le sport et lors des événements internationaux. Les ministres des sports européens dénoncent que des états « où des violations aux droits de l’homme ont été constatées » organisent des compétitions sportives.

La nouvelle éco : les coachs sportifs tiennent la corde

Salles fermées, piscines bouclées, activités en gymnase interdites : on a connu période plus simple pour faire du sport. Les coachs particuliers semblent tirer leur épingle du jeu, même si la concurrence est rude sur le secteur.

Coronavirus : vacciner les sportifs fait débat

La question traverse évidemment les conversations. Et le CIO l'abordera d'ailleurs lors de sa commission exécutive de ce mercredi 27 janvier. La vaccination contre le Covid-19 doit-elle entrer dans le protocole médical pour les jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) ?

Les candidats à la présidence du CNOSF en ordre de bataille

Le renoncement de Michel Vion a ouvert le bal des prétendants. Ils pourraient bien être cinq à se disputer en juin la succession de Denis Masseglia à la présidence du CNOSF (Comité national olympique et sportif français).

Coronavirus : l'europe autorise l'aide de la france de 120 millions d'euros en faveur des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs

La commission européenne a validé les aides de la france à hauteur de 120 millions d'euros pour venir au secours du monde sportif. Comme beaucoup d'autres secteurs, celui du sport n'a pas été épargné depuis le début de la crise sanitaire. Les événements sportifs ou à huis clos, ont engendré des pertes financières considérables pour les clubs.

De Jean-Claude Killy à Alexis Pinturault, la douane incubatrice de talents

En cette journée internationale de la douane, gros plan sur une institution aussi importante pour les frontières que pour le sport. Avec 35 sportifs sous contrat dans cinq fédérations différentes, la douane est l'une des principales pourvoyeuses de champions tricolores, notamment en ski, qu’il soit alpin ou nordique. Une relation née en 1952 et qui n'a cessé de porter ses fruits.

Un déficit record estimé à 1,3 milliard d'euros pour les clubs de ligue 1

Selon nos informations, la ligue a présenté il y a quelques jours aux clubs de l1 un prévisionnel de déficit très élevé (1,3 milliard d'euros). Bien supérieur aux 800 millions annoncés il y a quelques semaines.

Violences sexuelles dans le sport : près de 400 affaires remontées à la cellule ministérielle

Près de "400 situations" ont été signalées à la cellule sur les violences sexuelles du ministère des sports, d'après une annonce faite ce mardi par le gouvernement. Ces chiffres arrivent un an après les révélations de la patineuse sarah abitbol sur son viol, par son entraîneur, entre 15 et 17 ans

Ce comité qui joue le poil à gratter de Paris 2024

Le comité de vigilance des jeux de paris 2024 ne s'oppose pas à l'événement mais milite depuis fin 2017 pour faire entendre la voix des habitants de Seine-Saint-Denis