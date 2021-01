La revue de presse de la semaine

Congrès du CNOSF : les propositions constructives du Mouvement sportif pour la loi sur le Sport

Les fédérations membres du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) se sont réunies ce jour en Congrès pour voter les orientations portées par le Mouvement sportif en préparation d’évolutions législatives qui concernent le sport. 78 représentants des fédérations membres du CNOSF étaient ainsi présents pour aboutir à un positionnement officiel du mouvement sportif français.

Le congrès du CNOSF valide la proposition de loi sur le sport

Les 11 articles du texte ont été acceptés à une très large majorité.

La loi sport enfin prête

Attendu depuis trois ans, le projet de loi sport est transformé en proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France », déposée la semaine prochaine par les députés de la majorité.

Parité intégrale, limitation de mandats, obligation d’honorabilité… Le contenu de la proposition de loi « visant à démocratiser le sport »

Le groupe de la majorité présidentielle s’apprête à déposer une proposition de loi, alors que le projet de loi « sport et société », promis par les gouvernements successifs depuis deux ans, n’a jamais vu le jour.

Maracineanu : «On ne veut pas que le sport meure»

LE SCAN SPORT - La ministre des Sports a livré son sentiment sur la situation du football professionnel après la défection de Médiapro et lance un appel aux diffuseurs devant les caméras de beIN SPORTS.

« C’est une année de perdue » : la frustration et les doutes des sportifs juniors

Privés de la majorité des compétitions qui rythment habituellement leur saison, en raison du contexte sanitaire, les jeunes sportives et sportifs doivent prendre leur mal en patience.

Covid-19 : le cri d'alarme des médecins, politiques et sportifs en faveur de l'activité physique

Tribune du mouvement sportif, enquête inquiétante sur les méfaits de la sédentarité, lettres de sénateurs adressées à l’exécutif pour autoriser l'activité physique après le couvre-feu… Ces derniers jours les initiatives se sont multipliées afin d’alerter sur l’importance du sport en pleine épidémie. Aujourd’hui médecins, politiques et mouvement sportif parlent d’une même voix et tirent la sonnette d'alarme face à certaines barrières qui nuisent à notre santé.

TRIBUNE. "Il faut sauver le mouvement sportif, l'unité de notre Nation en dépend"

Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France en charge des sports et 145 présidents de fédérations sportives, de ligues, de comités régionaux et sportifs de haut niveau, appellent dans cette tribune à ne pas sacrifier le mouvement sportif, durement touché par la pandémie.

« La pandémie a stoppé le développement du sport féminin » : entretien avec la sociologue B Barbusse

Comme le rappelle Béatrice Barbusse, en période de crise, la question de la femme est généralement « remise en cause ». Le sport n’échappe pas à la règle : le Covid a marqué un sérieux coup d’arrêt à l’essor des pratiques féminines, pourtant sur une bonne lancée, en dépit d’un sérieux manque de moyens. Explications.

Malgré la crise, les collectivités ont massivement soutenu le sport en 2020

Un sondage de l'Association nationales des élus en charge du sport met en exergue le soutien financier apporté par les collectivités locales aux associations sportives et clubs professionnels depuis le début de la crise sanitaire. Des compensations pour perte d'exploitation sont toutefois souhaitées.

La coprésidente de la FSGT candidate à la présidence du Comité national olympique et sportif

Emmanuelle Bonnet-Oulaldj copréside la Fédération sportive et gymnique du travail et siège au conseil d’administration du CNOSF. Elle estime que « le droit au sport ne doit pas être un luxe ».

Michel Vion ne sera pas candidat à la présidence du CNOSF

INFO « L'Équipe ». Michel Vion, président de la Fédération française de ski, était le favori pour la succession de Denis Masseglia à la tête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Selon nos informations, il ne sera pas candidat.

La ministre Roxana Maracineanu lance la première conférence régionale du sport en France

De passage à Orléans mercredi 20 janvier, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a installé officiellement la conférence régionale du sport en Centre – Val de Loire. La première en France.

Mohamed Moulay (VP Centre-Val de Loire) : "La conférence régionale va mettre de l'intelligence dans notre politique sportive"

La toute première conférence régionale du sport en version Agence nationale du sport a été installée ce mercredi 20 janvier à Orléans, en présence de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle regroupe des représentants de l'État, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et du secteur économique du Centre-Val de Loire. Son but : mettre en œuvre une nouvelle gouvernance du sport, collégiale et équilibrée. Mohamed Moulay, vice-président du conseil régional chargé des sports, revient sur cet événement pour Localtis

La Métropole de Lyon décide de se passer des Loges à grands prix, de l’OL à Décines et du LOU à Gerland…

C’est l’association de contribuables lyonnais Canol qui l’annonce : la Métropole de Lyon que préside Bruno Bernard vient de mettre fin l’achat de loges dans les stades de Gerland et Décines-Charpieu. Ainsi que l’achat d’espaces publicitaires pour l’ASVEL. Des dépenses que l’association dénonçait depuis longtemps.

Lyon : le tennis rejoindra bientôt le foot et le basket dans l'OL Vallée

L'ancien joueur Thierry Ascione, associé au tennisman Jo-Wilfried Tsonga et à l'industriel Patrick Bouchet, construit un complexe de 22 courts de tennis à Décines-Charpieu. Il accueillera un club de 1.000 adhérents et un centre d'entraînement pour 90 jeunes en formation de haut niveau, futur site principal de la All In Academy, initiée à Paris et à Nice

Bordeaux : pourquoi la Métropole accorde une ristourne aux Girondins sur le loyer du stade

Les Girondins paient chaque année 3,85 millions d'euros de loyer à la Métropole. Pour 2020, ce sera 2,25 millions.

En proie à d’importantes difficultés financières, le club bordelais souhaitait une diminution du loyer pour l’année 2020. La collectivité va lui accorder une ristourne de 1,46 million d’euros.

Foot : la Ligue 1 est au bord du naufrage... la faute à qui ?

La crise actuelle, liée au non-paiement des droits de diffusion par son principal acquéreur, Mediapro, ne doit pas masquer des problèmes structurels et des erreurs stratégiques qui ne datent pas d'hier.

Ligue 1: l’appel de Maracineanu aux diffuseurs pour les droits TV

Roxana Maracineanu a demandé ce samedi aux potentiels diffuseurs de la Ligue 1 de soutenir le football français, en participant au nouvel appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) après le fiasco Mediapro.

Paris : l'Arche, future piscine flottante, enfin amarée en bord de Seine

L'Arche, une imposante péniche qui accueillera une piscine flottante ainsi que des équipements sportifs et de restauration, est arrimée depuis quelques semaines au port de Javel, dans le 15e arrondissement de Paris. En cours d'aménagement, elle devrait recevoir ses premiers visiteurs cet été, si les conditions sanitaires le permettent. Cnews présente en détail ce «nouveau quartier» qui va s'épanouir en bord de Seine.