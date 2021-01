La revue de presse de la semaine

Paris 2024 en 2028, l'étrange de proposition de Sir Matthew Pinsent pour sauver les JO de Tokyo.

Le Britannique (quadruple champion olympique d'aviron (1992 à 2004), ancien membre de la commission des athlètes du CIO, aujourd'hui journaliste) a proposé de décaler les Jeux de Tokyo à 2024 et ceux de Paris à 2028. Irréalisable.

https://www.lequipe.fr/Aussi/Article/Paris-2024-en-2028/1214700

Sport féminin : 54% des Français souhaitent en voir plus

LE BAROMÈTRE - Le dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax porte dimanche 13 décembre sur le regard des Française et des Français sur le sport féminin

https://www.rtl.fr/sport/autres-sports/sport-feminin-54-des-francais-souhaitent-en-voir-plus-7800956479

"Ce n'est pas qu'on nous pose des limites, c'est plus sournois" : comment les stéréotypes influent (encore) sur la pratique sportive des femmes

A l'occasion de la semaine du sport féminin, France tv sport s'est penché sur les barrières auxquelles font face les sportives aujourd'hui. Ainsi, alors que les fédérations des différents sports s’engagent de plus en plus sur la voie de l’égalité hommes/femmes, les stéréotypes de genre persistent. Certaines sportives témoignent de l’influence qu’ils peuvent avoir sur leur pratique.

https://sport.francetvinfo.fr/sport-feminin/ce-nest-pas-quon-nous-pose-des-limites-cest-plus-sournois-comment-les-stereotypes

Sport féminin : Nathalie Péchalat "pas franchement pour les quotas"

Invitée lundi de la matinale d'Europe 1 à l'occasion de la semaine du sport féminin, la présidente de la Fédération Française des Sports de Glace, Nathalie Péchalat, s'est montrée plutôt optimiste quant à l'évolution des mentalités dans le sport, notamment en matière d'accession des femmes à des postes à responsabilité.

https://www.europe1.fr/sport/sport-feminin-nathalie-pechalat-pas-franchement-pour-les-quotas-4019165

Roxana Maracineanu : "le sport est un bien précieux"

À l’occasion de sa visite à Poitiers ce jeudi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dresse un état des lieux du monde sportif dans la crise sanitaire actuelle et se veut optimiste pour l’avenir.

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/roxana-maracineanu-le-sport-est-un-bien-precieux

Plus de moral, ni de jambes, des étudiants en sports racontent leur mal-être

Dans le désespoir, les étudiants en sciences du sport ont des paroles, des gestes qui inquiètent de plus en plus, «je n’arrive plus à résister, je craque et je pleure»: ils ne supportent plus cet isolement sans fin.

https://etudiant.lefigaro.fr/article/plus-de-moral-ni-de-jambes-des-etudiants-en-sports-racontent-leur-mal-etre_78447c02-5749-11eb-b106-c19ad995bcd1/

La baisse de salaires des footballeurs, un sujet (très) sensible

ENQUÊTE - Annoncée comme une solution pour restreindre les dépenses des clubs de Ligue 1, la baisse des salaires ne sera pas aisée à mettre en place.

https://www.lefigaro.fr/sports/demagogique-ou-indispensable-la-baisse-de-salaires-des-footballeurs-sujet-tres-sensible-20210113?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3Q9pL0WOyoIfh9z7-Xj57F1P3biIvYclzCx8oqxYX7_sNeSuBlDRIjhTM#Echobox=1610924019

Baisse des salaires en Ligue 1 : combien touche un joueur en moyenne ?

LE SCAN SPORT - Le salaire moyen d’un joueur professionnel était la saison passée de 94.000 euros brut mensuels mais ce montant n’est pas représentatif de la réalité. Explications.

https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/baisse-des-salaires-en-ligue-1-combien-touche-un-joueur-en-moyenne-1029039

Droits TV Ligue 1 et Ligue 2 : et si Amazon y allait ?

La Ligue a lancé son nouvel appel d'offres ce mardi. Les candidats ont jusqu'au 1er février pour se manifester. De nouveaux entrants pourraient s'inviter.

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Droits-tv-ligue-1-et-ligue-2-et-si-amazon-y-allait/1214729

Covid-19 : pour le sport, 2021 s'annonce comme une nouvelle année d'incertitudes

La pandémie de Covid-19 ne s'est pas arrêtée avec l'année écoulée. En 2021, le monde du sport va devoir continuer à vivre avec cette menace. À six mois des Jeux olympiques, les premières annonces d'annulations ou de reports de compétitions tombent.

https://www.france24.com/fr/sports/20210114-covid-19-pour-le-sport-2021-s-annonce-comme-une-nouvelle-ann%C3%A9e-d-incertitudes

Caen, le marketing territorial sportif au service de la municipalité

Une étude menée par deux sociologues de l'université de Caen met en avant la politique municipale en faveur des évènements sportifs dans la cité normande et en décrypte les enjeux politiques.

https://www.banquedesterritoires.fr/caen-le-marketing-territorial-sportif-au-service-de-la-municipalite

Roxana Maracineanu annonce le développement d’un «masque sportif labellisé»

VIDÉO - La ministre chargée des Sports a révélé qu’un masque permettant la pratique en intérieur était en réflexion.

https://amp.lefigaro.fr/sports/roxana-maracineanu-annonce-le-developpement-d-un-masque-sportif-labellise-20210118

Paris 2024 : Le public sollicité pour le projet de la ZAC Plaine Saulnier

En Seine-Saint-Denis, l’aménagement de la ZAC Plaine Saulnier va constituer dans les années à venir un chantier urbain de grande ampleur. Pour preuve, jalonné par la livraison du futur Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis en 2024, ledit chantier devrait ensuite être achevé dans sa globalité à l’horizon 2032.

https://sportetsociete.org/2021/01/18/paris-2024-le-public-sollicite-pour-le-projet-de-la-zac-plaine-saulnier/

Paris 2024 : Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis à la manœuvre

En 2021, le territoire de la Seine-Saint-Denis sera au cœur des préparatifs d’organisation des Jeux d’été de Paris 2024, avec l’enclenchement ou la poursuite de plusieurs chantiers majeurs pour lesquels le Conseil Départemental est d’ores et déjà un acteur-clé.

https://sportetsociete.org/2021/01/17/paris-2024-le-conseil-departemental-de-seine-saint-denis-a-la-manoeuvre/

« Le CIO doit songer à un plan B, un plan C »

Faut-il y voir un signe ? Doit-on conclure à un changement de cap ? Pour la première fois depuis la décision du CIO de reporter d’une année les Jeux de Tokyo, un membre du gouvernement japonais a publiquement évoqué la possibilité que l’événement olympique et paralympique n’ait pas lieu. Il a reconnu ses doutes quant à la capacité de son pays à recevoir le monde entier dans moins de 200 jours.

https://www.francsjeux.com/2021/01/15/le-cio-doit-songer-a-un-plan-b-ou-un-plan-c/72955

Le Japon pourrait annuler les JO de Tokyo

"Tout peut arriver" pour les Jeux olympiques (JO) de Tokyo, face à la persistance de la pandémie de Covid-19, a averti le Japon. Une annulation est un scénario sur la table...

https://www-capital-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.capital.fr/economie-politique/le-japon-pourrait-annuler-les-jo-de-tokyo-1390930?amp

Le sport en intérieur à l'arrêt total, les fermetures maintenues... ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, le gouvernement français a dévoilé un ensemble de mesures de renforcement des règles sanitaires face à une situation épidémique "maîtrisée mais fragile". Les enceintes sportives, les salles de sport et les remontées mécaniques des stations de ski restent fermées et les activités physiques ou sportives d'intérieur "scolaires ou extrascolaires" sont désormais suspendues.

https://sport-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/sport.francetvinfo.fr/omnisport/le-sport-en-interieur-larret-total-les-fermetures-maintenues-ce-quil-faut-retenir-des.amp

Covid-19 : fin de partie pour les mineurs dans les équipements sportifs couverts

Le couvre-feu à 18 heures, instauré samedi en France métropolitaine, s'accompagne de nouvelles règles en matière de sport. A l'école, dans les centres aérés ou dans leur temps libre, les mineurs ne peuvent désormais plus pratiquer d'activité physique en intérieur.

https://www.maire-info.com/sports/covid-19-fin-partie-pour-les-mineurs-dans-les-equipements-sportifs-couverts-article-24909

Couvre-feu national à 18 heures : pas d'impact sur les activités périscolaires

Les mesures de couvre-feu au niveau national annoncées le 14 janvier 2021 par le Premier ministre n'auront pas d'incidence sur les activités scolaires et périscolaires. Ce champ est en effet couvert par les possibilités de dérogation prévues, sous réserve de fournir l'attestation ad hoc. À partir du 16 janvier, dans toute la France, il sera donc possible de se déplacer après 18 heures pour un motif scolaire ou périscolaire. Il en ira de même pour les activités de ramassage scolaire.

https://www.banquedesterritoires.fr/couvre-feu-national-18-heures-pas-dimpact-sur-les-activites-periscolaires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne

ENTRETIEN. Parité, violences sexuelles, crise sanitaire... La ministre Roxana Maracineanu fait le point sur les enjeux du sport féminin

À l'occasion de la semaine du sport féminin organisée par France Télévisions, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu nous a accordé un entretien exclusif. L'ex-nageuse revient sur le développement du sport féminin, l'impact de la crise sanitaire et les affaires de violences sexuelles qui ont secoué de nombreuses disciplines.

https://sport.francetvinfo.fr/sport-feminin/entretien-parite-violences-sexuelles-crise-sanitaire-la-ministre-roxana-maracineanu/#xtor=EPR-1043-%5BNewsletter%20quotidienne%5D-20210118&pid=726375-1577727627-565f3402