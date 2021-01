La revue de presse de la semaine

A Strasbourg, des malades du Covid bénéficient du sport sur ordonnance

La capitale alsacienne a ouvert aux personnes infectées par le coronavirus la possibilité de se voir prescrire par le médecin des séances de sport prises en charge par la Sécurité sociale.

La pratique sportive des Français a augmenté en dix ans

Le nombre de Français pratiquant une activité physique et sportive au moins une fois par an est désormais de 75%, un chiffre en hausse sur dix ans. La pratique non encadrée est majoritaire, aidée par la forte progression du nombre d'équipements en accès libre.

Paris 2024 : Anne Hidalgo confirme les grands projets d’urbanisme

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, plusieurs grands projets d’urbanisme doivent être réalisés ou tout du moins enclenchés à Paris. Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 et les répercussions économiques de cette dernière, la Maire de la capitale confirme les orientations définies jusqu’à présent.

Luc Dayan : « Il est temps de définir pour le football français un modèle combinant “sport spectacle” et exemplarité sociale »

Après l’échec financier de Mediapro et les effets délétères de la pandémie, le football traverse une crise économique durable et doit de toute urgence se réinventer, estime l’ancien président de club, dans une tribune au « Monde ».

Le sport montpelliérain se fait un nouveau nom grâce au "naming"

La piscine olympique s’appellera désormais Angelotti, du nom du promoteur immobilier. Le "naming" (*) devrait également être utilisé pour d’autres installations sportives de la ville.

En route vers Paris 2024. Le sport à l'école

Cécilia Berder, membre de l’équipe de France d’escrime, est en pleine sélection pour les JO de Tokyo, des Jeux aujourd'hui reportés à 2021. Elle nous fait vivre de l’intérieur le quotidien d’un athlète de haut niveau.

UCPA Sport Station : l’UCPA dévoile ses nouveaux multiplexes sportifs à Meudon-la-Forêt

À l’occasion de la visite du multiplexe de Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine) qui ouvrira dans quelques mois, l’UCPA lance ses nouveaux multiplexes sportifs : UCPA Sport Station, un lieu de vie unique qui regroupe des espaces sportifs multisports ouverts à tous.

"Je ne pensais pas qu'il y avait autant de manquements" : la situation financière de la Fédération française de judo pointée du doigt

Deux rapports sur la Fédération française de judo mettent en lumière une situation financière très précaire mais aussi une baisse importante du nombre de licenciés. Des données que la nouvelle équipe dirigeante découvre tout juste.

JO 2024 : la justice saisie contre la vente d’une partie du parc de La Courneuve

Après la décision du département de Seine-Saint-Denis de vendre une parcelle du parc Georges Valbon à la Solideo pour y construire le village des médias des JO 2024, plusieurs associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif.

Milieux sportifs : Roxana Maracineanu détaille le contenu du futur contrat d'engagement républicain

Auditionnée par la commission spéciale dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République, la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a dessiné les contours des futurs contrats d'engagement républicain qui seront passés avec les fédérations. Il s'agit, selon elle, de les responsabiliser tout en renforçant leur autonomie.

Rugby : le Tournoi des Six Nations reporté à cet été ?

Devant la progression de la pandémie de Covid-19, la Grande-Bretagne et l’Irlande cherchent des solutions pour disputer une compétition de plus en plus menacée.

Tokyo 2020 : Une défiance populaire à l’égard des Jeux et du Gouvernement

A moins de 200 jours de l’ouverture prévue des Jeux d’été de Tokyo 2020, la défiance de la population nippone à l’égard de l’événement n’a jamais été aussi élevée à en croire un récent sondage et ce, même si les autorités se veulent rassurantes concernant la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19.