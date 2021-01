La revue de presse de la semaine

Les défis qui attendent le sport amateur en 2021

Particulièrement mis à l'épreuve en 2020 en raison d'une crise sanitaire sans précédent, le sport amateur va devoir faire face à une myriade de défis en 2021. Au cours des 10 derniers mois, beaucoup de licenciés ont déserté leurs clubs et associations sportives devant la menace de cette pandémie mondiale. Comment les faire revenir ? Quel rôle vont jouer les pouvoirs publics ? Les sponsors seront-ils toujours au rendez-vous ? Et les bénévoles ? Quelles autres pistes peuvent être développées ? État des lieux.

Blanquer, pessimiste à propos de la réouverture des stades au public en janvier

Invité ce dimanche de BFM TV, Jean-Michel Blanquer, a encore douché les espoirs des clubs professionnels de foot et de rugby, en laissant entendre que les rencontres des sports professionnels pourraient continuer à se jouer à huis clos en janvier.

Impôts : le régime fiscal très particulier des arbitres et juges sportifs

Que les compétitions battent leur plein ou qu'elles soient limitées à cause du confinement, il est au moins une chose constante : elles ne peuvent se tenir sans les arbitres. Souvent bénévoles, parfois rémunérés, comment les gains des hommes en noir sont-ils taxés ?

Les prescriptions médicales comme billets d’entrée dans les salles de sport et fitness

Le 29 octobre 2020, après une longue période de fermeture des salles de Sport en France, est paru un décret on ne peut plus réconfortant pour les amoureux du Fitness. Ce dernier permet aux gérants des salles de Sport d’en ouvrir les portes, bien que leur fermeture était supposée se prolonger jusqu’au 20 janvier 2020. Cependant, les salles en question ne doivent accueillir que des personnes présentant une prescription médicale. Les règles accompagnant ce décret n’étant pas respectées partout, le syndicat du secteur lance un appel au respect de cette loi.

Paris 2024 souhaite ses vœux avec un joli clip à la gloire du sport français

A trois ans et demi du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a choisi de souhaiter ses vœux pour 2021 avec un clip à la gloire du sport olympique français, sur fond de Jacques Brel.

Après le fiasco de Mediapro, les clubs français de football réalisent qu’ils sont assis sur un tas de sable et non d’or

Le refus du groupe d’acquitter les sommes dues pour la diffusion des matchs du championnat de France ébranle le « modèle » économique du football français.

2020, l’année où le sport s’est arrêté

Compétitions annulées, Jeux olympiques reportés, athlètes à l’isolement… Le Covid-19 a non seulement bouleversé le calendrier de la saison, mais il a aussi mis en lumière les fragilités du sport professionnel.

Le président du CIO souligne le rôle accru du sport et de la solidarité dans son message du nouvel an

Pour le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, la communauté olympique a réussi à tirer des leçons d’une année 2020 unique et difficile et à transformer les défis en opportunités.

Montpellier : un nouveau stade de foot pour le MHSC doit ouvrir en 2024

Il s'installera sur le site d'Ode à la mer où était prévu il y a quelques mois encore un grand centre commercial. L'actuel stade de la Mosson, situé en zone inondable, sera reconverti pour les clubs amateurs.

Montpellier. Le carton rouge de Nous Sommes au nouveau stade

Le collectif citoyen adresse un carton rouge à Michaël Delafosse. Le mouvement politique montpelliérain veut l'annulation du projet au profit de la rénovation de la Mosson.

Le plaidoyer de l'Association européenne des ligues pour un soutien financier accru aux « petits » clubs

Avant une négociation décisive mi-janvier sur la répartition des dotations des Coupes d'Europe, l'Association européenne des ligues presse l'UEFA de reverser plus d'argent aux « moyens et petits » clubs du continent « afin de protéger les compétitions domestiques ». Pas gagné.

Vienne : à l’université de Poitiers, on optimise les performances sportives des athlètes pour les JO 2024

Les chercheurs en biomécanique du laboratoire PPrime sont aux petits soins pour les athlètes français des JO 2024. Floren Colloud dirige l’un des projets scientifiques.

Les enseignants chercheurs du laboratoire PPrime de l’université de Poitiers risquent d’avoir le nez collé sur leur écran de télévision lors des Jeux Olympiques d’été, en 2024 à Paris. Leur objectif est clair : que les quarante athlètes en cyclisme et aviron, avec lesquels ils vont travailler, remportent le plus de médailles possibles.

Essonne : la crise sanitaire met un ippon à l’ambitieux projet d’extension du « temple du judo »

La Fédération française de judo, propriétaire du Grand Dôme à Villebon-sur-Yvette depuis février 2018, planche sur un projet beaucoup moins onéreux que les 33 millions d’euros prévus au départ.

Le sport dans le rétro ce dimanche: une année qui a bouleversé la planète sportive

Le monde sportif a été totalement chamboulé en 2020 par la pandémie de covid-19. De nombreuses manifestations ont été annulées; d'autres ont dû s'adapter au confinement. Les huis clos sont apparus, vidant les stades de tout spectateur. Les pratiquants ont dû s'adapter et les clubs ont souffert.

Pour le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler, « les pertes en Ligue 1 seront proches de 800 M€ »

Le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, dévoile le déficit vertigineux des clubs français touchés par la crise sanitaire et la défaillance de Mediapro. Sans baisse des salaires, il ne voit pas de salut.

La Fédération française de basketball reprend les salles Hoops Factory

La Fédération française de basketball a repris Money Time, maison mère des salles de basket Hoops Factory. Cette société était au bord de la cessation d’activité en raison de ses difficultés financières. La FFBB, via sa structure Invest, a créé la société Play in, et s’est associée à Rudy Gobert et Evan Fournier, actionnaires de Hoops Factory, “The One Ball”, acteur reconnu dans la gestion de salles de basket ainsi qu’au fonds “Elite Patrimoine” représentant d’autres joueurs français. Le plan de reprise présenté a été accepté hier par le Tribunal de Commerce de Bobigny.

Nantes : L’UCPA Sport Station, un nouveau multiplexe sportif sort de terre

Les travaux débutent tout juste dans le quartier Euronantes Gare, près de la piscine de la Petite-Amazonie. Le groupe associatif UCPA, spécialiste des activités sportives de plein air, ambitionne d’y créer un nouveau concept de « multiplexe sportif ». Le bâtiment, baptisé UCPA Sport Station, doit ouvrir ses portes au printemps 2023. On y trouvera, sur 3.500 m2, des équipements de grimpe (escalade en blocs et grimpe ludique), un pôle sports de raquette ( padel-tennis, squash, badminton) et un espace fitness (cardio-training, cross fit…). Un bar-restaurant sera aussi créé.

L’affaire du Grand Stade va jouer les prolongations

Les protagonistes de l’affaire dite du « Grand Stade » devront encore attendre avant de pousser un « ouf » de soulagement définitif. Car si le juge d’instruction en charge du dossier a bien conclu à un non lieu pour six des sept mis en examen et témoins assistés, impliqués dans le choix, en 2008, de la société Eiffage pour construire le stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq, la partie civile n’entend pas en rester là. Elle est loin de se satisfaire du renvoi en correctionnelle du seul Damien Castelain, dans l’affaire connexe dite des "pierres bleues", pour recel d’abus de confiance.

L'avenir du sport professionnel passe-t-il par les ligues fermées ?

La NBA, le championnat de basket professionnel nord-américain reprend ce soir. La NHL, la ligue nord-américaine de hockey sur glace reprend mi-janvier. La NFL, le championnat de football américain, continue comme si de rien était et malgré la pandémie selon un calendrier apparemment immuable. Point commun de ces championnats qui nous paraissent parfois exotiques à nous Européens, ce sont des ligues fermées, sans montées ni descentes.