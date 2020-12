La revue de presse de la semaine

« Si vous enlevez le sport dans les quartiers, ça s’embrase », alertent des élus et responsables associatifs

Une poignée d’élus, accompagnés de membres associatifs, se sont réunis devant l’Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement. La raison? Ils estiment que l’État abandonne les clubs de sport dans les quartiers prioritaires de la ville. Des structures pourtant primordiales pour une jeunesse à la dérive.

Maracineanu : « Je peux entendre que cela ne suffit pas mais pas qu'il n'y a rien »

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a souhaité réagir à notre reportage sur les associations sportives en grande difficulté dans les quartiers réputés difficiles de Roubaix.

Ligue 1: Maracineanu pointe un "contrat clairement mauvais" avec Mediapro

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a indiqué qu'elle était "contente" que la LFP soit sortie de ce "contrat clairement mauvais" avec Mediapro, diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Montpellier : la piscine olympique d'Antigone passe au naming, avant d'autres équipements sportifs

Après le GGL Stadium, la piscine olympique d'Antigone est le deuxième équipement de la métropole de Montpellier à bénéficier d'un naming. D'autres devraient suivre.

Le Bayern Munich inaugure son complexe « FC Bayern World » de 7 étages

La semaine dernière, le Bayern Munich a inauguré son nouveau lieu de vie baptisé « FC Bayern World ». Construit dans le centre-ville, le bâtiment de 7 étages propose une boutique, deux restaurants, un hôtel de 30 chambres et des salles de réception, sur une surface totale de 3 500m2.

Tourisme : les vacances de Noël se passeront... à la mer

Une enquête de PAP sur les locations pour les vacances de Noël montre que les réservations à la montagne baissent sans surprise fortement, mais avec de forts écarts selon les massifs. Certaines régions hors montagne s'effondrent également comme l'Alsace (-89%), notamment en raison de la fermeture des marchés de Noël. En revanche, le littoral connaît un véritable boom sans rapport avec la saison : +51% de réservations. La situation profite également aux DOM, qui progressent fortement.

Roxana Maracineanu précise les contours de la loi sur les principes de la République

Dans une lettre adressée aux fédérations sportives, mercredi, la ministre déléguée aux Sports détaille les changements induits par la loi sur les principes de la République, adoptée le 9 décembre en Conseil des ministres.

JO de Paris 2024 : « un projet renforcé » et un nouveau budget en très légère hausse

Paris 2024 a validé définitivement la nouvelle carte des sites olympiques et annoncé avoir réalisé quelque 280 millions d’euros d’économies. Le Stadium de Toulouse n’a pas été retenu pour accueillir le football.

JO 2024 : piscines démontables cherchent preneur en Seine-Saint-Denis

Un appel à manifestation d’intérêt est lancé auprès des collectivités de Seine-Saint-Denis. L’enjeu : hériter de l’un des trois bassins démontables qui seront installés en Ile-de-France lors des Jeux olympiques en 2024.

362 athlètes dans le cercle de la haute performance

L'Agence nationale du sport a communiqué, ce vendredi, sa liste des 362 athlètes, issus de 31 fédérations olympiques et paralympiques, qui s'installent au sommet du haut niveau.

Métropoles : tout ça pour ça ?

Économies d'échelle, gouvernance plus efficace, attractivité et compétitivité plus grandes… la création des métropoles (aujourd'hui au nombre de 22) devait produire de nombreux effets bénéfiques. Mais les résultats tardent à venir, selon "un premier bilan" de la Cour des comptes.

Jacqueline Gourault détaille son projet de loi "4D"

Après de nouvelles consultations cette semaine avec les associations d'élus locaux, le gouvernement va transmettre l'avant-projet de loi "4D" au Conseil d'Etat, en vue d'un examen en conseil des ministres début février. La décentralisation y est vue sous le prisme de la différenciation : l'exécutif entend toujours faire du "sur-mesure" sur les territoires. Pour aller dans ce sens : des expérimentations (logement, RSA, routes) et des transferts à la carte (routes, petites lignes ferroviaires et gares) sont prévus.

Culture / Sport : une ordonnance prolonge les aides aux acteurs et aux organisateurs de spectacles

Une ordonnance publiée ce 17 décembre prolonge ou relance les aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que les conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport. Il s'agit en l'occurrence de soulager la trésorerie des organisateurs qui ont dû annuler des spectacles ou des événements sportifs.

Affaire du Grand Stade de Lille : Damien Castelain sera jugé pour recel d’abus de confiance

Le président de la Métropole européenne de Lille est soupçonné d’avoir bénéficié à titre personnel de plus de 17 000 euros de pierres, livrées par le constructeur du Grand Stade de Lille, Eiffage.