La revue de presse de la semaine

Budget en hausse pour l'Agence nationale du sport

L'Agence nationale du Sport, réunie lundi en conseil d'administration, a voté l'augmentation de son budget, de 300 M€ à 363,3 M€ en 2021, et présenté ses propositions sur le pass sport.

JO Paris 2024 : un budget en hausse de 2,5%

Le projet final du comité d'organisation (COJO) de Paris 2024, avec sa révision budgétaire, sera soumis jeudi à l'approbation du conseil d'administration. En voici les axes principaux.

Opération "Baromètre des villes marchables"

Initiative d’associations piétonnes, un questionnaire ouvert à tous pour établir un baromètre des villes marchables va permettre d’avoir plus de visibilité sur les pratiques piétonnes et le ressenti des piétons.

À Brest, Patrick Appéré constate « une lassitude dans les clubs sportifs »

Le souffle coupé par la crise sanitaire, les associations sportives brestoises guettent l’éclaircie dans la grisaille. Alors que les mineurs peuvent reprendre, ce mardi, leurs activités en salle, en respectant la distanciation physique, état des lieux avec Patrick Appéré, l’adjoint aux sports.

Les services déconcentrés de la Jeunesse et des Sports rejoignent l'Éducation nationale

Deux décrets du 9 décembre 2020 organisent le transfert de l'administration de la Jeunesse et des Sports dans les régions et départements vers les académies. Les nouvelles délégations régionales auront des compétences très larges, englobant, entre autres, le sport, le service civique et l'insertion professionnelle des jeunes.

En route vers Paris 2024. Renforcer l'impact social du sport

Cécilia Berder, membre de l’équipe de France d’escrime, est en pleine sélection pour les JO de Tokyo, des Jeux aujourd'hui reportés à 2021. Elle nous fait vivre de l’intérieur le quotidien d’un athlète de haut niveau.

A Tokyo, les sondages penchent vers le non

La perspective des premiers vaccins aux Etats-Unis, et accessoirement le redéploiement des anneaux olympiques dans la baie de Tokyo, n’y changent rien. Au Japon, les Jeux de Tokyo peinent à retrouver leur cote d’amour parmi la population.

Les conséquences pour le sport de la loi sur le respect des principes de la République

Les fédérations et les associations devront signer un contrat d'engagement républicain si le projet de loi adopté mercredi en conseil des ministres est voté par le Parlement.

Jour de vote à la Métropole pour le projet d'Arena de l'Asvel

Pour construire leur Arena de l'Asvel, Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont besoin d'un vote positif ce lundi à la Métropole. Mais le projet divise la majorité écologiste.

Relance du football professionnel : découvrez l’étude et les propositions de Sport Value

Les cabinets Sport Value et EY, experts dans le conseil stratégique, l’audit et le financement des clubs professionnels, se sont retrouvés autour de la volonté commune de réfléchir au football professionnel de demain.

PCE lance une campagne pour faire du Grand Paris la capitale internationale du sport

"Le sport, levier d'attractivité pour le Grand Paris", tel était le titre de l’événement digital organisé par Paris Ile-de-France Capitale Economique, jeudi 10 décembre 2020. De nombreux intervenants sont venus alimenter le débat afin de trouver des solutions pour faire du Grand Paris la capitale mondiale et naturelle du sport.

Du 29 avril au 2 mai 2021, Vichy accueillera la fête du sport avec les premiers Jeux des masters

La pratique de tous les sports, pour tous : c’est le credo de ces Jeux initiés par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Seule condition, avoir plus de 25 ans.