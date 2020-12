La revue de presse de la semaine

Bac: Le sport va devenir une spécialité dès la rentrée 2021

Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé la création d'un "enseignement de spécialité sport pour la rentrée prochaine”.

"La Coupe de France n'est pas morte", Maracineanu rassure après la sortie de Castex

La sortie du Premier ministre Jean Castex, mercredi matin sur l’antenne de BFM TV, a jeté un très coup de froid sur le football français concernant l’avenir de la Coupe de France. Au micro de RMC Sport, la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a souhaité désamorcer la situation.

Le confinement, coup d'arrêt ou lueur d'espoir pour l'activité physique des Français ?

De nombreuses études ont montré les effets néfastes du confinement sur l'activité physique. Le rapport de l'Onaps, publié le 2 décembre dernier, apporte des éléments nouveaux. S'il confirme les conséquences négatives, il montre que le confinement a également mis en lumière certains éléments qu'il serait pertinent de réutiliser dans le monde d'après si l'on souhaite favoriser l'activité physique.

Sport dans les quartiers, le dernier rempart pour une jeunesse en difficulté est menacé

Les élus des zones socialement défavorisées craignent que cet ultime lien avec les jeunes en difficulté ne disparaisse. En cause, la situation dramatique des associations du socio-sport dans les quartiers à cause de l’épidémie de Covid-19. Sputnik a interrogé Cap’Sport, une structure qui mise sur l’insertion professionnelle par le sport.

Des patrons de salles de sport vont déposer une plainte contre Jean Castex, Olivier Véran et Roxana Maracineanu

Sur RMC, une gérante de salle de sport témoigne des difficultés pour ces dernières de tenir le coup financièrement sans réouverture rapide. Un collectif de patrons va déposer plainte contre le gouvernement.

DIJON : Le skatepark de la plaine des sports se dévoile sous le signe de l’ambition

Les invitations à l’inauguration officielle en fin de matinée du samedi 5 décembre 2020 avaient été limitées en raison du contexte sanitaire. Et à une quinzaine de jours de l’hiver, le froid n’épargnait pas les pratiquants.

ZOOM Le sport, un secteur qui risque d'être hors-jeu après le Covid-19, en trois graphiques

FACE À LA DEUXIÈME VAGUE - ÉPISODE 3. Avec 16,5 millions de Français licenciés en club, la mise à l'arrêt du sport frappe les professionnels du secteur mais aussi le quotidien des amateurs. La moitié des 23.000 structures de la branche sport en France estime avoir perdu plus de 20% de son chiffre d'affaires annuel, et le modèle économique des clubs fédérés, basé en partie sur les adhésions de septembre, fait que la deuxième vague sera plus grave que la première. État des lieux en six questions.

ENQUÊTE. Natation, football, triathlon... Ligues fermées : la nouvelle norme du sport ?

International Swimming League, Super League Triathlon, Euroligue… Les circuits privés se multiplient dans de nombreuses disciplines. Dotés de moyens financiers importants, ces nouveaux acteurs veulent révolutionner la manière de pratiquer et consommer le sport professionnel, et entendent bien se tailler une part du gâteau. Au point de remettre en cause le modèle fédéral ? Éléments de réponse.

Pour les salles de sport, le compte n'y est toujours pas

Si le secteur prend acte des mesures de soutien annoncées par le gouvernement, il estime qu'elles ne leur permettront pas de traverser cette crise et d’envisager une reprise sereine.

Huis clos dans les stades : football et rugby, les grands gagnants du fonds de compensation

Un premier versement des 107 millions d’euros promis au monde du sport professionnel pour la perte de recette de billetterie sera effectué en décembre, a annoncé le ministère chargé des sports.

Stations de ski: les remontées vont rouvrir pour les clubs et les professionnels

Les remontées vont pouvoir rester ouvertes pour les professionnels ou les jeunes licenciés au sein d’une association sportive.

Paris 2024 : vers des Jeux Olympiques externalisés

Le comité d'organisation veut mettre en oeuvre un dispositif de livraison des Jeux avec un appel généralisé à des partenaires. Une première. Pour ce faire, Paris 2024 présente jeudi sa démarche et son calendrier auprès des entreprises de la filière sport française. Le processus de consultations tous azimuts doit arriver pour l'essentiel à son terme en 2022.

Pour livrer les Jeux, Paris 2024 se tourne vers l’extérieur

Ils ont promis de casser les codes. A ce jour, ils s’y tiennent. Les organisateurs des Jeux de Paris 2024 ont présenté, jeudi 3 décembre, leur nouveau modèle de livraison de l’événement olympique et paralympique. Il se révèle inédit dans sa conception, avec un appel massif aux prestataires extérieurs

Les Jeux de Paris 2024 seront ceux de la parité et des nouveautés

La Commission Exécutive du CIO a, ce lundi, validé le programme sport des Jeux de Paris 2024 (4 sports additionnels, 8 nouvelles épreuves) pour des JO qui s’inscriront comme ceux de la parité hommes-femmes.

La participation des jeunes enfants aux activités périscolaires est liée au milieu social et au territoire

Publié le 4 décembre 2020

Selon l'Insee, la fréquentation des activités périscolaires, de la cantine ou d'un centre de loisirs par les enfants âgés de trois ans et demi est liée à leur milieu social. La commune d'habitation joue également un rôle.