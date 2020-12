La revue de presse de la semaine

Valéry Giscard d'Estaing, premier sportif de France

Décédé mardi à 94 ans, le troisième président de la Ve République restera le premier à s'être mis en scène en sportif. Skieur et joueur de tennis amateur, il avait amené le Tour de France sur les Champs-Élysées.

Covid-19 : l'OMS encourage l'activité physique, malgré la pandémie

Le Covid-19 n'est pas une excuse, il faut bouger, somme l'Organisation mondiale de la santé, qui a publié ses nouvelles directives sur l'activité physique

Sport : « 330 affaires de violences sexuelles sont étudiées par nos services » révèle Roxana Maracineanu

La ministre déléguée en charge des Sports, invitée de la matinale de Public Sénat « Bonjour chez vous », dévoile l’ampleur du phénomène et affirme que des « fédérations sportives et des cadres d’Etat » ont incité les victimes à se taire dans certaines affaires.

Ce qu'il faut savoir sur les modalités de reprise du football amateur

La Fédération Française de Football a indiqué ce mardi dans un communiqué les modalités de reprise du football amateur pour les majeurs : elle sont pour le moment identiques à celles des plus jeunes (sans contacts, dans la limite de 3 heures...). La FFF a précisé que les entraînements collectifs des adultes avec contacts, pourront reprendre dès le 15 décembre pour les adultes.

Foot amateur : pourquoi évoquer une reprise des entraînements le 15 décembre est prématuré

La Fédération française de football a annoncé que la reprise des entraînements avec contacts était prévue pour le 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Une déclaration trop précipitée, selon nos informations.

Paris La Défense Arena prête à attaquer l’Etat pour récupérer 25 millions de pertes

L’enceinte qui sert de stade de rugby au Racing 92 et de salle de concerts voit ses comptes plombés par les mesures de confinement. La société qui l’exploite envisage une action en justice.

Sport. « Ce qu’on attend du président de la République, c’est qu’il fixe un cap »

Mardi dernier, le président de la République Emmanuel Macron s’est entretenu avec des acteurs du monde du sport, qui souffre comme beaucoup d’autres de la crise sanitaire. Après les annonces, le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia, attend maintenant la mise en pratique concrète, notamment en direction des jeunes et du sport féminin.

Sport professionnel. Maracineanu va plaider pour le retour du public dès le 15 décembre

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a estimé « envisageable » d’avoir du public dans les stades dès le 15 décembre, une demande des clubs qu’elle va « porter » auprès du Premier ministre, a-t-elle déclaré jeudi après une réunion avec les clubs professionnels toulousains.

La réouverture des stades le 15 décembre au public est « envisageable » selon la ministre des Sports

EPIDEMIE Après avoir rencontré des clubs professionnels à Toulouse ce jeudi, la ministre des Sports a indiqué qu’elle allait plaider auprès du Premier ministre pour une réouverture des stades au public dès le 15 décembre

Déconfinement progressif : les nouvelles règles en matière de sport

Depuis samedi, la France est entrée dans la première des trois phases de son déconfinement progressif. Avec le passage à trois heures dans un rayon de 20 kilomètres autour de son domicile de l’autorisation de sortie quotidienne, les sportifs ont recouvré un peu de liberté mais les règles restent contraignantes pour un certain nombre de pratiquants.

30 minutes de sport par jour à l'école, l'expérimentation fait déjà ses preuves

"30 minutes d’exercice par jour, à l’école" : l’Académie de Créteil, soutenue par le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, a lancé le 9 novembre une grande expérimentation pour lutter contre la sédentarité des enfants. 21 écoles testent le dispositif avec déjà les premiers bénéfices.

Denis Masseglia : « Vu le contexte, il ne faut pas se plaindre »

Denis Masseglia, le président du CNOSF, a réagi aux annonces du Premier ministre sur la reprise de la pratique du sport de France, jeudi. Il aurait aimé que les clubs amateurs reprennent plus tôt, mais pense qu'il faut s'en satisfaire.

Covid-19 : Caen renfloue ses associations et clubs sportifs en mal de recettes

Alors que les finances des structures sportives souffrent de la crise, la ville a décidé de leur venir en aide de 650 000 euros. Vingt-sept clubs et associations vont recevoir une subvention. Un moyen, pour les plus petits, d’équilibrer le budget.

Tokyo 2020 : le report des JO va coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires

Le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo-2020, en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget initial de 10,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 15%, a révélé dimanche un quotidien japonais.

Handball : Philippe Bana nouveau président de la Fédération

Jour de scrutin à la Fédération française de handball (FFHB), qui connaît son nouveau président : Philippe Bana. A 63 ans, celui qui était DTN depuis 20 ans l'a emporté devant Jean-Pierre Feuillan et Olivier Girault dans un scrutin inédit.

Un vent nouveau agite les élections dans les fédérations sportives

Le renouvellement des dirigeants des fédérations sportives se poursuit, les élections à la présidence devant s’échelonner jusqu’en avril 2021. De nombreux candidats aspirent à un repositionnement plus sociétal du travail des institutions.

Comment la gym française profite du confinement pour rebondir

Et si la pandémie était propice à l'audace ? Certains gymnastes français se consolent d'un calendrier de compétition famélique en tentant de nouvelles figures et en repoussant leurs limites.

Élus locaux et acteurs du sport réunis pour faire redémarrer la pratique sportive

C'est un fait rare pour être remarqué : les grandes associations nationales d'élus (AMF, Régions de France, ADF et France urbaine), l'Andes, l'Andiiss, mais aussi le mouvement sportif à travers, entre autres, le CNOSF et la FNOMS, et le monde économique se sont unis pour interpeler le gouvernement et "mettre en œuvre sans délai l’ensemble des mesures annoncées" en faveur de la reprise du sport.

Coronavirus : l'épidémie va-t-elle mettre fin au sport collectif ?

PODCAST - Avec le confinement et les mesures sanitaires imposées, le sport a changé de définition. L'activité sportive est-elle en train de devenir une affaire individuelle, un plaisir solitaire à la carte ? Thierry Seray, co-fondateur d'une agence marketing spécialisée dans l'innovation dans le sport, nous éclaire.

Un programme pour donner un nouvel horizon à la montagne

Il n'y en avait pas eu depuis les grands plans Neige des années 1960-1970 : un nouveau programme national pour la montagne piloté par l'ANCT est en train d'être peaufiné. Après la ruée vers l'or blanc, l'enjeu est aujourd'hui d'accompagner la diversification économique et touristique des communes de montagne. Si la question de l'avenir des stations de ski de basse altitude se pose avec acuité, elle ne sera pas exclusive. Le secrétaire d'État à la Ruralité, Joël Giraud, défend une vision plus large qui ne se limite pas au "tourisme quatre saisons".

Covid-19 : Pour la FFF, un manque à gagner de 24M d'euros depuis cet été

La Fédération française de football a évalué à environ 24 millions d'euros le manque à gagner lié à la crise sanitaire depuis cet été. Une information expliquée à l'AFP par la directrice générale Florence Hardouin, suspendue par ailleurs à la résolution du conflit sur les droits TV.