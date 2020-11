La revue de presse de la semaine

Coronavirus : Emmanuel Macron recevra mardi le monde du sport pour évoquer la crise

Parmi les personnalités attendues face au chef de l'Etat interviendra notamment Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024

Covid-19. Amsalem : « 120 millions d’euros d’aides, c’est une injure qui est faite au sport »

Bernard Amsalem, ancien président de la Fédération française d’athlétisme et désormais vice-président du CNOSF en charge du haut-niveau et membre du conseil économique et social, pose son regard d’expert sur la crise que connaît le sport français. Selon lui, l’État ne considère pas assez le sport.

Coronavirus : « Même pendant la crise sanitaire, le sport santé est un enjeu de société », estime un médecin

Un institut lillois qui promeut la santé par le sport avait dénoncé la fermeture des salles de sports pour les patients bénéficiant d’une prescription médicale

Le sport amateur a perdu 260 millions d'euros avec la chute des cotisations

D'après une enquête du CNOSF, la baisse des adhésions dans les clubs sportifs a généré près de 260 millions d'euros de pertes de cotisations.

Le sport amateur est aussi touché par la crise des sponsors

Le sport amateur et ses 17 millions de licenciés, 35 millions de pratiquants et 170 000 clubs sont à bout de souffle. Certains commerces et entreprises, touchés par la Covid, n’ont plus les moyens de sponsoriser les petits clubs. À cela s’ajoute une perte financière non-négligeable habituellement générée par les manifestations, buvettes et tournois. Un manque de rentrées pécuniaires qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement des clubs et leur avenir.

Sécurité sociale : le Sénat adopte un dispositif pour favoriser le sport en entreprise

Ce jeudi, lors de l’examen du budget de la Sécurité sociale, le Sénat a adopté un amendement du sénateur LR, Michel Savin qui sécurise juridiquement les avantages que peuvent proposer les entreprises à leurs salariés pour favoriser la pratique sportive.

Roxana Maracineanu veut rencontrer tous les candidats à la présidence des fédérations les plus touchées par les violences sexuelles

La ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, veut rencontrer les candidats à la présidence des fédérations les plus touchées par les violences sexuelles, comme le judo, le patinage et l'équitation.

Le tournoi olympique de handball 2024 à Lille ? Les joueurs très partagés

Il a d’abord été question du parc des expositions de la Porte de Versailles. Puis de Roland-Garros. Aux dernières nouvelles, dans le cadre du plan d’économies lancé par le COJO (Comité d’organisation des Jeux Olympiques) et à l’issue d’un dernier mano à mano avec le volley, c’est l’option lilloise qui pourrait être retenue comme point de chute pour les épreuves de handball lors des JO de Paris 2024. Le nouveau capitaine de l’équipe de France Michaël Guigou (38 ans) et Valentin Porte (34 ans en 2024) réagissent à la probabilité de plus en plus forte de voir le handball délocalisé au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq.

50 M€ pour rénover le Palais des sports de Beaublanc à Limoges et pour construire une nouvelle salle omnisports

Le conseil municipal de Limoges a tracé, ce jeudi 12 novembre, les grandes lignes budgétaires de son action en 2021. Mais on retiendra surtout que la Ville a officiellement lancé un plan de 50 millions d'euros pour rénover le Palais des sports de Beaublanc et bâtir une nouvelle salle omnisports.

Pour remplir son stade, le FC Grenoble propose à ses supporters d'envoyer ... leur photo

Devant la perspective peu réjouissante d’une tribune vide de supporters, le club de Grenoble, le FCG, propose à ses fans d'envoyer leurs photos pour qu'elles soient installé sur un siège du stade des Alpes. «Jauge illimitée», «Aidez nous à remplir le stade !», a tweeté le club de Pro D2. «Envoyez-nous une photo de vous, elle sera affichée sur un siège du stade. Soutenez votre équipe même à distance».

"Rendez-nous la mer" : kitesurf, paddle, planche à voile... les pratiquants d'activités nautiques se mobilisent à Hyères

Plus de 75 pratiquants de sports nautiques se sont rassemblés samedi 14 novembre sur la plage de l'Almanarre à Hyères pour protester contre l'interdiction de pratiquer leur sport pendant le confinement.

Covid: Macron recevra mardi le monde du sport pour évoquer la crise

Emmanuel Macron recevra mardi en visio-conférence des acteurs du monde du sport professionnel et amateur, mis en difficulté par les répercussions de la crise du coronavirus, a indiqué dimanche l'Elysée confirmant une information de RMC Sport. Parmi les personnalités attendues face au chef de l'Etat interviendra notamment Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a-t-on appris de sources concordantes.

Roxana Maracineanu : « Nous devons la protection aux enfants qu’on accueille dans les associations sportives »

La ministre déléguée chargée des Sports revient sur les révélations de nouveaux cas de violences sexuelles dans le judo et promet une action résolue auprès de fédérations souvent mises en cause pour avoir minimisé les abus.

Des députés demandent la suspension de la règle du kilomètre

Une lettre signée par 45 députés a été envoyée à la ministre déléguée en charge des Sports Roxana Maracineanu pour prendre des mesures en faveur de la pratique sportive tout en respectant les protocoles sanitaires en cette période de confinement.