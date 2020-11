La revue de presse de la semaine

"Le sport souffre en silence car il n'est pas écouté", le plaidoyer sans concession de la présidente de la Ligue féminine de handball

La Ligue féminine de handball (LFH) a été la première Ligue à avoir décidé de maintenir le championnat malgré le huis clos imposé par le gouvernement. Pour sa présidente, Nodjialem Myaro, il était essentiel de poursuivre le championnat pour rester visible tout en apprenant à vivre avec ce virus. Si elle s'inquiète de la situation économique préoccupante de nombreux clubs professionnels, elle craint aussi les conséquences plus larges de cette crise sur la pratique du sport.

Le sport face à la crise : « On ne portera pas de gilets jaunes » mais la colère monte prévient Masseglia

Auditionné par les sénateurs ce mercredi, Denis Masseglia, patron du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a de nouveau alerté sur les effets de la crise sanitaire et économique sur le sport, et plaidé pour davantage de soutien.

Abus sexuels dans le sport : existence d’une mission d’inspection dans le judo et l’équitation

Après des révélations de plusieurs cas de violences sexuelles dans le judo et l’équitation, une mission de l’Inspection générale des Sports a été lancée dans ces deux disciplines sportives.

Reconfinement : le sport amateur en sursis

A l’arrêt depuis le 30 octobre, les associations sportives doivent faire face à une baisse de leur effectif, vivier d’autant plus crucial que leur économie repose en bonne partie sur les cotisations.

Confinement : au-delà du contrecoup économique, le sport amateur redoute une perte du lien social

Obligés de cesser leurs activités, certains clubs cherchent malgré tout à conserver un lien avec leurs licenciés, enfants, mais aussi adultes.

À Pau, la ministre des Sports Roxana Maracineanu tente de rassurer les clubs professionnels

En visite dans la capitale béarnaise à l'occasion de la coupe du monde de canoë-kayak slalom, la ministre en a profité pour rencontrer les dirigeants des 8 clubs professionnels du département. Elle promet compensation financière et exonération de charges pour survivre à la crise sanitaire.

Confinement : 110 millions d’euros d’aides au sport professionnel en attente d’un aval de Bruxelles

La ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, a déclaré samedi que les fonds étaient « actés » au budget, mais que les derniers arbitrages étaient « en cours » à la Commission européenne.

L'union des clubs professionnels de basket a remis ses propositions à la ministre des sports

L'état des lieux de la situation du basketball professionnel masculin et une liste de proposition a été remis par Didier Rey, le président de l'Elan Béarnais, à Roxana Maracineanu, la Ministre déléguée chargée des Sports, ce samedi à Pau.

Même à huis clos, le handball continue mais s’interroge pour le Mondial 2021

Si la Ligue nationale a décidé de poursuivre son championnat malgré le reconfinement, beaucoup d’interrogations demeurent sur les grandes échéances internationales de 2021 dans la discipline.

Vincent Labrune (LFP) se dit « prêt » à « affronter » Mediapro

Dans l'édition du « JDD » de ce dimanche, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), s'est dit « prêt » à « affronter » Mediapro, après le non-versement par le groupe sino-espagnol des droits télé liés aux Championnats de L1 et de L2 en octobre.

Quand les marques rendent visible le handicap

À l'image de Biotherm, qui a fait du nageur paralympique Théo Curin son égérie, certaines marques osent aujourd'hui axer leur stratégie autour des athlètes handisport, et plus largement mettre en lumière le handicap. Au-delà du marketing, au-delà du business, une question de valeurs.

Sport et culture, même combat

Malgré ses 16 millions de licenciés, le sport français est le grand oublié du plan de relance. Pourtant, il est essentiel à la cohésion sociale. Par Frédéric Thiriez *

Éducation physique ou sport, le dilemme de l’école

Alors que Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu viennent de lancer « Les grandes priorités pour le sport », avec notamment le renforcement de l’activité sportive à l’école, retour sur l’histoire de l’EPS, une discipline qui a dû s’émanciper du sport pour devenir une matière scolaire.

À Biarritz, des aînés interdits de baignade malgré un avis médical

Si les plages demeurent accessibles durant ce second confinement, les activités nautiques sont interdites et aucune dérogation ne concerne la baignade.

Sport : Denis Masseglia « désemparé par le manque de considération » du gouvernement

« Nous avons un vrai problème de considération de la chose sportive de la part des élites qui dirigent la nation ». C’est le constat du président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Denis Masseglia, auditionné, ce mercredi, par la commission de la culture du Sénat