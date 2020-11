La revue de presse de la semaine

Sédentarité: 30 minutes d'exercice par jour bientôt expérimenté en primaire

Pour lutter contre "la bombe à retardement" de la sédentarité chez les enfants, les organisateurs des JO de Paris 2024 et l'Education nationale font la promotion de l'expérimentation "30 minutes d'exercice par jour" qui va bientôt démarrer dans quelques écoles primaires.

Plan de relance, sport amateur, Mediapro... Roxana Maracineanu a défendu le budget du Sport devant une commission du Sénat

Entendue par la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat, la ministre déléguée au Sport Roxana Maracineanu a défendu les mesures prises par le gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire. Plan de relance, sport à l'école, situation de Mediapro : voici les points sur lesquels la ministre s'est expliquée, la veille des mesures prises par le gouvernement au sujet de la pandémie de coronavirus.

Ces sportifs français qui luttent contre le changement climatique

A la veille des élections présidentielles aux USA, Megan Rapinoe s’est livrée ce week-end dans L’Équipe Magazine sur ses nombreux engagements hors du terrain. La championne du monde américaine a aussi appelé Kylian Mbappé à “s’engager pour changer le monde“. Ecolosport en profite pour faire le point sur nos sportifs Made in France qui ont fait de la protection de la planète leur combat.

Ce que l'on sait des affaires d'agressions sexuelles dans le monde du judo

Après le scandale qui a touché la Fédération française des sports de glace, le monde du judo est lui aussi concerné par des faits de violences sexuelles. Violences physiques et morales, agressions sexuelles, et même viols… D'après une grande enquête du Parisien, publiée ce lundi, de nombreux faits d'agressions sexuelles ont eu lieu dans le monde du judo. Voici ce que l'on sait.

Violences dans le judo : inquiétantes dérives sur les tatamis

Violences physiques et morales, agressions sexuelles, et même viols… Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur certaines pratiques dans le monde du judo. Un constat d’autant plus alarmant que pour certaines, elles étaient connues.

Violences sexuelles dans le judo : la ministre Roxana Maracineanu sous le choc

Suite à nos révélations de cas de violences dans le judo, la Fédération française de la discipline assure lutter contre le phénomène. La ministre déléguée Roxana Maracineanu aux Sports se dit «choquée» et promet que toutes les affaires seront étudiées.

Les maires invités à ouvrir les équipements sportifs pour les publics prioritaires

Les activités sportives restent autorisées pendant le confinement pour certaines populations, à commencer par les milieux scolaires et périscolaires. La ministre des Sports en appelle aux collectivités pour rendre cette autorisation effective.

Le sport amateur en apnée face au mur du reconfinement

Le sport amateur, frappé par une baisse drastique d'adhésions à la rentrée, est de nouveau mis à l'arrêt par une deuxième vague pandémique qui pourrait être fatale pour des clubs, voire des fédérations, si bien que certains réclament une aide d'urgence.

Reconfinement : Roxana Maracineanu n’a « jamais envisagé que le sport pro s’arrête »

La ministre déléguée aux Sports ne voit pas d’un très bon œil l’éventuel arrêt de la Jeep Élite ou de la Pro A de volley en cette période de reconfinement.

Confinement : le sport professionnel français continue… pour l'instant

Si les compétitions sportives peuvent se poursuivre pendant le confinement, certaines disciplines hésitent à interrompre volontairement leur saison pour des raisons économiques. De nouvelles aides financières sont espérées par les clubs.

Jouer à huis clos ou reporter les matchs : « le dilemme » des sports de salle

Face au reconfinement, qui durera au minimum jusqu’au 1er décembre, les clubs professionnels de basket-ball, handball et volley-ball redoublent d’inquiétude.

Le tacle du lundi – Le sport d'en haut, le sport d'en bas

CHRONIQUE. Avec le nouveau confinement, seuls le sport professionnel et le jogging sont autorisés. Pendant ce temps, le monde amateur meurt.

Comment le coronavirus a mis K.-O. le sport amateur

Fragilisées économiquement par le premier confinement puis par une baisse des adhésions, les associations sportives pourraient ne pas se remettre de ce deuxième arrêt.

Coronavirus : quels pays accueillent encore du public dans les stades de football ?

Une carte actualisée synthétise les différentes politiques d'accueil du public dans les stades en Europe.

Clubs de sport fermés, EPS et compétitions professionnelles maintenues... Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du gouvernement

Le Premier ministre Jean Castex a précisé les mesures du deuxième confinement

Au lendemain des annonces du président de la République Emmanuel Macron, une conférence de presse a permis au gouvernement de préciser les modalités et les contours de ce deuxième confinement. Les mesures, applicables dès ce vendredi, sont censées faire face à la "violence de la deuxième vague épidémique", selon Jean Castex. Plusieurs d'entre elles concernent le monde du sport et les sportifs

Confinement. Les clubs sportifs devraient accueillir les mineurs, uniquement dans le cadre scolaire

Les associations sportives devraient pouvoir continuer à accueillir les sportifs de moins de 18 ans dans le cadre scolaire, malgré le retour du confinement annoncé ce mercredi par Emmanuel Macron. En revanche, les championnats resteront à l’arrêt. Et le sport hors du cadre scolaire est mis en sommeil durant le confinement.

Paris 2024: les JO menacent de polluer l’air d’un quartier populaire

Pour desservir le futur Village des athlètes, un échangeur autoroutier doit être construit à proximité d’un groupe scolaire de 700 élèves à Saint-Denis. La justice vient de valider le projet, en dépit de l’aggravation de la pollution qu’il devrait causer, selon les nombreux documents analysés par Mediapart.

Pour les Jeux de Tokyo, les sponsors avancent à reculons

Les organisateurs des Jeux de Tokyo le craignaient : convaincre leur myriade de sponsors nationaux de remettre la main au portefeuille pour contribuer au financement du report de l’événement ne serait pas simple. Un récent sondage mené auprès des partenaires privés de Tokyo 2020 donne raison à leurs angoisses. Les entreprises japonaises engagées dans l’aventure ne quitteront pas le navire, mais à condition de ne pas devoir sortir une nouvelle fois leur carnet de chèques