La revue de presse de la semaine

Mediapro : Comment le foot français a-t-il pu se planter à ce point ?

Les dirigeants de L1 et ceux de la LFP ont péché par excès de confiance et de naïveté en choisissant le groupe sino-espagnol en 2018 comme diffuseur

Paris 2024 : Les constructions « dans les délais » malgré le Covid-19, assure la Solideo

Nicolas Ferrand, le directeur général de la société de livraison des ouvrages olympiques, s'est voulu rassurant jeudi lors d'une conférence de presse

Corée du Sud : Wavegarden vient d'ouvrir ''le plus grand surf park au monde''

Il n'aura fallu qu'un an et demi pour construire ce projet de 167 000 m2 ouvert au public depuis la semaine dernière. Une première phase de ce projet de 2,37 milliards de dollars US. a deuxième phase du développement comprendra six hôtels, des centres de convention, des marinas et des musées.

Football : après un carton rouge, une jeune femme arbitre se fait agresser par un éducateur lors d'un match amateur

Une jeune femme arbitre a été insultée et frappée au visage le 11 octobre dernier lors d’un match de district opposant des joueurs de moins de 18 ans dans le Val-d'Oise. Une commission de discipline départementale doit se réunir d’ici la fin du mois.

Couvre-feu: pas de dérogation pour le sport amateur

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a exclu vendredi sur France Info une dérogation au couvre-feu, instauré à 21h en Ile-de-France et dans huit métropoles fortement touchées par le Covid-19, pour les sportifs amateurs. «Il faut être responsables dans cette situation, nous devons venir en soutien très fort au personnel médical et aux personnes qui vont (être) et qui sont déjà malades du coronavirus et qui sont dans les hôpitaux», a déclaré Maracineanu, interrogée sur un assouplissement du couvre-feu similaire à celui en faveur des lieux culturels plaidé par la ministre Roselyne Bachelot.

Le New York Times épingle les pratiques dont se seraient rendus coupables des cadres de la Fédération française de football

Le New York Times épingle la Fédération française de football dans une longue enquête parue ce mercredi. Le quotidien américain parle d'une ambiance de travail toxique et évoque tour à tour une enquête pour harcèlement moral, une plainte pour agression sexuelle et d'autres faits répréhensibles s'ils venaient à être vérifiés.

Covid-19, le sport professionnel français est-il vraiment menacé d'asphyxie financière ?

Le samedi 17 octobre 2020, la Ligue de football professionnelle française attend un chèque de 172 millions d'euros. C'est un versement des droits de retransmission de son diffuseur. Sauf que l'argent n'arrivera pas.

Conflit LFP-Mediapro : l'Assemblée nationale au secours du foot français ?

Le député des Alpes-Maritimes Cédric Roussel a fait révélé que l'Assemblée nationale allait procéder à des auditions pour tenter de régler le conflit entre le détenteur des droits TV Mediapro et le football professionnel français en péril.