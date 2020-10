La revue de presse de la semaine

Fermeture des salles de sport : "La situation est totalement injuste et injustifiée" dénonce Virgile Caillet, signataire d'une tribune dans le "JDD"

Le délégué général de l'union sport et cycles assure en outre que dans les salles de sport ont été mis en place "des protocoles sanitaires drastiques, validés par le ministère de la Santé".

Covid-19 : à quel point le "milieu sportif", pro ou amateur, est-il touché ?

ÉPIDÉMIE - Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France publie pour la première fois le détail des foyers épidémiques dans le monde du sport. On y apprend notamment que le milieu amateur est particulièrement touché.

La jauge proportionnelle dans les stades envisagée par Roxana Maracineanu !

La jauge des supporters présents dans les stades est aujourd’hui de 1000 au lieu de 5000 annoncés il y a peu de temps, en raison de la recrudescence du coronavirus dans le pays. Mais cette jauge pourrait être revue à la hausse, comme l’a déclaré Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports.

Ligue 1 : le rapporteur public du Conseil d’Etat soutient l’arrêt anticipé des championnats

Le rapporteur public du Conseil d’Etat s’est prononcé contre les recours de Lyon, Amiens, Ajaccio, Troyes et Clermont contre l’arrêt prématuré des saisons de L1 et L2, décidée en mars en pleine pandémie de Covid-19, lors d’une audience lundi au Conseil d’Etat. La plus haute instance administrative doit maintenant rendre une décision, sous deux à trois semaines.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu portée à bout de bras par une combattante de MMA

Roxana Maracineanu a massivement œuvré pour la légalisation du MMA, une pratique d'arts martiaux mixtes, bannie en France jusqu'en février dernier.

Mulhouse : un club majeur de la natation française et une famille dans le viseur de la justice

Longtemps la famille Horter a régné sur une partie de la natation française. Mais ces derniers mois, les procédures judiciaires, les doutes de certains financeurs et des règlements de comptes politiques ont troublé l’image des fondateurs du club de Mulhouse, qui a notamment formé Roxana Maracineanu.

LNR-FFR: le Ministère des Sports va organiser une réunion

Le Ministère des Sports organisera prochainement une réunion entre la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française qui s’opposent fermement sur le calendrier international de cet automne.

Querelle FFR-LNR : le rugby français dans ce qu’il a de plus ridicule

La question de la mise à disposition des internationaux divise profondément le rugby français. Renvoyant une image pitoyable de ce sport.

Droits télé : le choix de Mediapro, un aveuglement collectif

Les décideurs qui ont vendu, pour un montant record, l'essentiel des droits de la L1 à Mediapro n'ont pas voulu voir les risques d'une telle décision.

Dans la territoriale, le sport n'est pas un long fleuve tranquille

Publié le 12 Octobre 2020 par Jean Damien Lesay / Localtis dans Tourisme, culture, loisirs Fonction publique

Une enquête du CNFPT dresse le portrait des agents territoriaux dans les métiers du sport. Face à une demande sociale qui diversifie les interventions, les recrutements peuvent s'avérer problématiques et des risques psychosociaux sont identifiés.

Arena de l’OL : le projet qui bouscule la Métropole de Lyon

Une consultation vient de démarrer pour permettre l’inclusion de l’Arena, salle multifonction de 16 000 places qui sera située à côté du Groupama Stadium, dans le Plan local d’urbanisme. Un aménagement qui n’est pas un projet privé isolé d’OL Groupe, mais qui doit s’intégrer dans le développement de l’Est lyonnais. Les mairies de Décines et Meyzieu, notamment, scrutent ce projet avec attention. Et attendent des garanties de la Métropole.

Coronavirus : Zinedine Zidane et d'autres personnalités sportives signent une tribune pour soutenir les salles de sport

Dans une tribune publiée, ce dimanche 11 octobre dans le Journal du Dimanche, 90 acteurs du monde du sport de haut niveau dénoncent la fermeture des salles de sport pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Coupe du monde de rugby 2023 : « Saint-Denis sera le stade clé »

Un contrat a été passé lundi entre les organisateurs de l’événement et les propriétaires du Stade de France pour y organiser dix matchs.

Centres de préparation olympique : tous les territoires se sont prêtés aux Jeux

Devenir centre de préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, beaucoup de territoires en rêvaient… et beaucoup l'ont fait. Quelque six cents collectivités françaises – toutes labellisées Terre de Jeux 2024 – se sont portées candidates auprès du Cojo (comité d'organisation). Elles attendaient le verdict depuis la clôture de la phase de candidatures, le 30 novembre 2019. Il est tombé le 5 octobre dernier.

Essonne : appel à candidatures pour la deuxième promotion de l'Incubateur Grand Paris Sport

Les porteurs de projet sont appelés à répondre, d'ici le 15 novembre prochain, à l'appel à candidature lancé par l'incubateur Grand-Paris Sport. Ce dernier permet d'accompagner et d'héberger pendant vingt-quatre mois plusieurs porteurs de projets ou start-up dans le secteur du sport. Le cluster Grand-Paris Sport veut favoriser l'émergence d'entreprises créatrices de solutions innovantes au service du sport.

Nancy : l'hôpital d'enfants inaugure sa salle de sport, l'une des premières en France

Ce lundi matin, l'hôpital d'enfants du CHRU de Nancy-Brabois a inauguré sa salle de sport, l'une des premières en France, en présence du parrain de l'événement, Théo Curin, athlète paralympique et nageur amputé des quatre membres. Une action coordonnée par Valérie Ratajczak, cadre supérieur de santé paramédical puéricultrice au CHRU de Nancy, avec le soutien de l’Association sportive pour la promotion du sport chez l’enfant malade (Apsem). Le coût total des travaux et d’équipement de la salle s’élève à 27.600 €, montant récolté grâce aux dons de plusieurs structures.

En sport, la frontière est mince entre innovation et dopage technologique

Chaussures, raquettes ou vélos « magiques » : les progrès des matériels assurent ceux des performances et alimentent les controverses.

Claude Onesta vise le top 5 au tableau des médailles aux Jeux de Paris

Le manager de la haute performance à l'Agence Nationale du Sport a présenté le plan Ambition Bleue concernant la préparation des sportifs aux Jeux Olympiques 2024

Quelles sont les entités sportives les plus attractives pour les sponsors ?

Selon le site SportsPro, la Coupe du monde de football est l'entité sportive la plus attrayante pour les sponsors. Les Jeux olympiques d'été et la NBA complètent le podium.