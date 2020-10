La revue de presse de la semaine

TRIBUNE. Denis Masseglia et Marie-Amélie Le Fur : "L'inactivité physique est une bombe à retardement"

Denis Masseglia et Marie-Amélie Le Fur, respectivement président du Comité national olympique et sportif français et présidente du Comité paralympique et sportif français, s'inquiètent du manque d'activité sportive et réclament, pour les jeunes, la création d'une allocation de rentrée sportive.

Fermeture des gymnases : il faut « considérer les publics bénéficiaires du “sport sur ordonnance” comme des publics prioritaires »

L’activité physique adaptée représente une « thérapeutique non médicamenteuse », assure un collectif de professionnels du sport, de soignants et de médecins, parmi lesquels Stéphane Diagana et les professeurs Jean-François Toussaint et Gérard Saillant, qui demande aux pouvoirs publics d’ouvrir l’accès des espaces sportifs aux publics fragilisés.

« Pour le gouvernement, faire du sport serait dangereux pour la santé ; c’est tout le contraire »

La pratique du sport nuit-elle à la santé en période de Covid-19 ? Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, co-présidente de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) et administratrice du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) est l’invité de #LaMidinale.

La justice suspend la fermeture des salles de sport à Rennes

Les salles de sport de Rennes ont obtenu, ce jeudi, gain de cause devant le tribunal administratif, qui a suspendu la fermeture de ces établissements par arrêté préfectoral.

Sport amateur : "Tout étant quasi à l'arrêt, les gens trouvent moins d'intérêt à s'inscrire dans les clubs"

Sous l'effet du Covid-19, le nombre de licenciés dans les clubs de sport amateurs chute au niveau national et en Seine-Maritime, alors que la filière représente 3.500 emplois en Normandie, explique Alain Goupy, président du Comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime ce mercredi.

Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu accélèrent la fusion du sport et de l'éducation

L'ambition affichée du gouvernement de rapprocher l'école et le sport prend forme. Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ont dressé un large tableau de leur plan à l'occasion d'une conférence de presse lundi 5 octobre 2020. Si l'aisance aquatique et le savoir-rouler sont "prioritaires", ce sont tous les pans de l'éducation qui sont concernés.

Radicalisation dans le sport: Schiappa et Maracineanu ne sont pas d'accord

“Non, je ne crois pas que ce soit des ‘on-dit’, pas du tout.” Invitée d’Europe 1 ce vendredi 2 octobre, Marlène Schiappa s’est désolidarisée des mots employés par la ministre des Sports Roxana Maracineanu sur la radicalisation dans le sport.

Sport : une porte d’entrée possible vers la radicalisation ?

Un rapport parlementaire a récemment pointé du doigt une montée de la radicalisation dans le sport, indique France 3.

Paris 2024 revoit ses plans pour conserver sa ligne

C’est fait. Sans grande surprise, le conseil d’administration du COJO Paris 2024 a donné son feu vert à une révision de la carte des sites de compétition. Réunis mercredi 30 septembre à Saint-Ouen, ses membres ont ratifié les changements annoncés depuis plusieurs semaines.

Paris 2024 : Marseille renégocie et conditionne l’accueil de la voile et du football

Dès la phase de candidature de Paris 2024, la Cité Phocéenne avait été proposée pour abriter les épreuves de voile et une partie du tournoi de football. Aujourd’hui, après le changement de majorité municipale à l’issue des élections de juin dernier, la Maire de Marseille pose ses conditions à l’organisation effective des compétitions dans la ville.

Paris 2024 confiant d’atteindre l’objectif de 1,1 milliard d’euros de sponsoring grâce à son accord avec Orange

Fort de son nouveau partenariat avec Orange la semaine dernière, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris-2024 a déjà complété la moitié de son budget sponsors, avec 500 millions d’euros sécurisés sur les 1,1 milliards d’euros programmés.

Économie : les recettes des gros clubs de Ligue 1 liées à la billetterie en chute libre

Joué ce dimanche soir devant 1 000 spectateurs, OL-OM illustre le gros impact des jauges limitées sur les recettes de matches des plus grands clubs de la Ligue 1

Emmanuel Eschalier : «La situation s’aggrave, le rugby pro est devant le mur»

Le Directeur général de la Ligue (les trente clubs professionnels) explique au Figaro à quel point la situation économique des clubs devient alarmante. Et espère des décisions rapides des pouvoirs publics qui recevront de nouveau la LNR cette semaine.

Covid-19 : la Fédération française et la Ligue réclament 215 millions d'euros à l'État

La LFP et la FFF ont adressé une demande d'indemnisation salée aux pouvoirs publics pour compenser les pertes de recettes liées au Covid-19.

Le sport en entreprise n'est plus hors la loi

Les députés ont adopté, vendredi 2 octobre en séance publique, un amendement qui encourage le sport en entreprise en ne le considérant plus comme un avantage en nature.

Claude Onesta (ANS) : « Faire des choix drastiques »

Claude Onesta, le patron du haut niveau au sein de l'Agence nationale du sport, présente sa stratégie de la haute performance destinée à gagner davantage de médailles en 2021 et 2024.

PLF 2021 - Le budget des Sports de nouveau à la hausse

Pour la seconde année consécutive, le budget du ministère des Sports va connaître une hausse marquée en 2021. Une augmentation qui s'explique par l'enveloppe du plan de relance et l'accélération des investissements en vue des Jeux olympiques Paris 2024.

LNR-FFR: le Conseil d’Etat lundi puis le tribunal administratif mercredi

La Ligue nationale de rugby, qui a attaqué la Fédération au sujet des matchs internationaux de cet automne, a saisi le Conseil d’Etat lundi et le tribunal administratif de Versailles mercredi.