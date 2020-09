La revue de presse de la semaine

Cure minceur pour les JO de Paris 2024

Le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 doit présenter, mercredi, une nouvelle carte plus sobre des sites olympiques à l’aune de la crise sanitaire.

Équipements sportifs : les nouvelles restrictions provoquent l'incompréhension des élus

Le ministère des Sports a annoncé des restrictions dans l'accès aux équipements sportifs. Dans les zones d'alerte renforcée ou maximale, les piscines pourront être fermées au grand public sur décision du préfet. Pour les élus locaux, ces décisions ne se justifient pas.

Le monde sportif associatif est-il condamné à disparaître ?

La fermeture des gymnases dans les zones d’alerte renforcée va avoir de lourdes conséquences sur le secteur amateur. Mais des solutions existent : doublement du fonds de soutien aux petites structures, chèque-sport, recours au mécénat…

Par Régis Juanico, député Génération·s de la Loire , Corinne Narassiguin, Secrétaire à la coordination du Parti socialiste , Pierre Rondeau , économiste du sport, codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès , Richard Bouigue, codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès , Anne-Marie Heugas, vice-présidente EELV en charge des sports à l'ETP Est Ensemble Grand Paris , Jean-Jacques Lozach, sénateur PS de la Creuse et Emmanuelle Bonnet Ouladj, coprésidente de la Fédération

« Dans trente ans, c’est en Seine-Saint-Denis que se jugera la réussite des Jeux olympiques »

Alors que Paris 2024 doit présenter, le 30 septembre, ses nouvelles pistes d’économies, Stéphane Troussel, le président du conseil départemental, rappelle l’importance des JO pour son territoire.

Jean-Pierre Faye : « Ne transformez pas JO 2024 en Jeunesse Oubliée 2024 »

Soutenue dès 2012 par « Sportculture 2020 », le principe d’une candidature aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 était associé à une démarche de mise en synergie du sport et de la culture qui accompagnerait les évolutions sociétales du 21ème siècle tournées vers la jeunesse. Une mise en synergie qui reprenait celle défendue par Pierre de Coubertin en 1906 lors d’une conférence consultative qui avait réuni des sportifs, des hommes de lettres et des artistes.

Un budget de 802 millions d'euros pour les Sports en 2021

Le budget des Sports affichera 802 M€ en 2021, contre 703 M€ cette année, soit une hausse de 20 % principalement due à l'enveloppe JO.

PLF 2021 - Le budget des Sports de nouveau à la hausse

Pour la seconde année consécutive, le budget du ministère des Sports va connaître une hausse marquée en 2021. Une augmentation qui s'explique par l'enveloppe du plan de relance et l'accélération des investissements en vue des Jeux olympiques Paris 2024.

ENTRETIEN. Roxana Maracineanu : « Pour le sport, l’impact de la crise sanitaire est énorme »

De passage dans le Finistère, Roxana Maracineanu s’est exprimée sur la situation sanitaire qui menace le fait sportif en France. Mais aussi sur la radicalisation et du handicap. Entretien.

"Personne n'était au courant", au lendemain de l'annonce de la fermeture des salles de sport, l'incompréhension règne chez les gérants

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mercredi que les salles de sport resteront fermées, dans la majorité des grandes villes françaises, pour une durée minimale de 15 jours. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les gérants de ces établissements sportifs.

Salles de sport fermées contre le Covid-19 : le syndicat France Active va déposer 12 référés liberté

Il accuse le gouvernement de "couper le droit de se protéger, de bénéficier" de défenses immunitaires renforcées aux six millions de pratiquants de sports en salle.

Covid-19: ces salles de sport et de yoga qui se rebellent contre leur fermeture

Référés en justice, appels à rester ouvert malgré tout... À Bordeaux comme à Paris, des salles de sport refusent la décision du gouvernement.

Installations sportives : (tenter de) s'y retrouver dans les nouvelles mesures sanitaires

Le ministère chargé des Sports a publié, vendredi, un communiqué pour faire le point sur les nouvelles mesures sanitaires concernant le sport. Car entre les annonces plus ou moins hâtives et plus ou moins contradictoires, il devenait excessivement difficile de s’y retrouver. Tour d’horizon.

Roland-Garros : un toit pour le court Philippe-Chatrier, une nouvelle dimension pour le tournoi

Le tournoi parisien débute ce dimanche avec l'inauguration du toit sur le court Philippe-Chatrier. Le point d'orgue d'une rénovation de longue haleine pour le tournoi. Retour en vidéo sur ce chantier hors-norme.

Homophobie, radicalisation, racisme : le livre choc qui dénonce les travers du sport

«Le livre noir du sport», de Patrick Karam et Magali Lacroze, raconte comment les maux de la société s’implantent dans la pratique sportive. Nous dévoilons en exclusivité plusieurs témoignages.

Radicalisation dans le sport : « Il n'y a pas de données objectives », selon Maracineanu

La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a assuré lundi sur Europe 1 que le phénomène de radicalisation dans le sport manquait de « données objectives » pour être mesuré et a assuré par ailleurs qu'elle prenait le sujet « à bras-le-corps ».

Coronavirus : Roxana Maracineanu assure "réfléchir à une reconfiguration des compétitions"

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, répond aux questions de Sonia Mabrouk au sujet des salles de sports très fragilisées, des propos de Le Graet sur le racisme, du "livre noir sur le sport" et de la radicalisation islamiste.

Radicalisation dans le sport : "la ministre tient des propos lénifiants" selon le sociologue

Le phénomène de radicalisation dans le sport manque de "données objectives" pour être mesuré, a estimé la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu. N'importe quoi, lui répond le sociologue jurassien Médéric Chapitaux.

La révision du budget des JO Paris 2024, une opportunité ou une urgente obligation ? Par Vincent Chaudel

Depuis plus de 4 mois, le COJO, prétextant une dérive des dépenses pour cause de COVID 19, serait à la recherche de 400 millions d’euros d’économie pour respecter le budget initialement prévu (6.7 milliards) pour les JO de Paris de 2024. Cette opération dans les temps qui courent, à la lecture des médias bien informés, ne semble pas évidente. Retrouvez dans ce nouveau JO-rama, les souhaits de notre expert de l’Olympisme, Armand de Rendinger.

Tokyo 2020 : Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient avoir lieu même sans vaccin selon le CIO

Les Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévus en 2020 mais reportés à l'été prochain, pourraient avoir lieu même sans vaccin contre le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, appelant à faire de l'événement un succès malgré son report d'un an dû à la pandémie.

Le ministère et le COJO poussent le sport à l'école

Tony Estanguet, président de Paris 2024, était ce mercredi matin aux côtés de Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, ministre et ministre déléguée aux Sports pour la journée du sport scolaire.

En 50 ans, la capacité physique des jeunes a drastiquement baissé

VIDÉO. Chez les 7-18 ans, la capacité physique a diminué de 25 % en un demi-siècle et le nombre de diabètes liés au surpoids augmente, rapporte RTL.