La revue de presse de la semaine

Bernard Laporte et l'état-major du rugby français placés en garde à vue

Le président de la Fédération française de rugby ainsi que quatre autres personnes, ont été placés en garde à vue mardi à Paris par le Parquet national financier.

Jeux olympiques de Paris 2024 : « Pourquoi opposer le sport et la culture, alors qu’ils devraient être deux piliers d’épanouissement ? »

Dans une tribune au « Monde », un collectif de 138 sportifs de haut niveau, de présidents de fédération et d’entrepreneurs, parmi lesquels les anciens ministres Jean-François Lamour et Valérie Fourneyron, ou la capitaine de l’équipe de France de football Amandine Henry, prend la défense des JO de Paris, qu’il estime injustement attaqués.

Roxana Maracineanu : « Le mouvement sportif se projette sur une baisse de 20 % à 30 % du nombre de licences »

La ministre déléguée aux sports annonce par ailleurs au « Monde » un budget « stable et ambitieux » en 2021. Celui-ci ne représente pour le moment que 0,2 % des dépenses de l’Etat, à moins de quatre ans des Jeux olympiques de Paris.

Crise sanitaire : les championnats de handball, basket et volley sous la menace

L’annulation, ce vendredi, de la finale de Coupe de France féminine de basket à quelques heures du coup d’envoi du match, laisse présager une saison bien compliquée pour les trois principaux sports collectifs de salle.

L'ancien préfet Michel Cadot succède à Jean Castex à la présidence de l'Agence nationale du sport

Dépourvue de président depuis la nomination de Jean Castex à Matignon, l’Agence nationale du sport (ANS), dont les membres étaient réunis hier au Comité national olympique et sportif (CNOSF) à Paris en présence de la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu, a choisi Michel Cadot, 66 ans, pour succéder au Premier ministre à ce poste. Conseiller auprès de Dominique de Villepin à Matignon en 2006, ancien directeur de cabinet ministériel de Dominique Bussereau et Michèle Alliot-Marie, et longtemps préfet, notamment à Paris entre 2017 et 2020, le haut-fonctionnaire était l’un des favoris. Au début de l’été, il a été nommé, comme Jean Castex avant lui, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, d’une part, et aux grands événements sportifs, d’autre part.

Ces piscines Tournesol qui ont réconcilié les Français avec la natation

Construites en nombre dans les années 1970, les piscines Tournesol ont réconcilié les Français avec la natation. Alain Bernard, Laure et Florent Manaudou ont ainsi appris à nager dans ces établissements au look de soucoupe volante devenus iconiques.

Déplafonnement des taxes affectées au sport : et si l'heure était venue ?

À peine un tiers des taxes affectées au sport profite réellement au budget de l'Agence nationale du sport. Alors qu'un rapport sénatorial demande, après beaucoup d'autres, leur déplafonnement, les ambitions de l'agence pourraient provoquer le feu vert gouvernemental si longtemps attendu par les acteurs du secteur. Analyse.

Toulouse. La plus grande salle d’escalade de France va ouvrir dans la Ville rose

Altissimo s'apprête à ouvrir, samedi 3 octobre 2020, sa 3e salle d'escalade à Toulouse et sa 11e dans le pays. Avec 2 400 m2 de surface grimpable, ce sera la plus grande de France.

Ligue 2. La Ville de Caen donne son accord pour la vente du Stade Malherbe

En conseil municipal, lundi 14 septembre 2020, la mairie de Caen (Calvados) a donné son accord pour la vente du Stade Malherbe. Un accord indispensable. Explications.

Frédéric Sanaur : « L’Agence nationale du sport est à mi-chemin entre une start-up, une fédération et une administration »

Le directeur général de l’ANS dresse pour « Le Monde » un état des lieux du sport en temps de Covid-19 et aborde les chantiers à venir pour la structure dont il a la charge.

Le bien-être des enfants dans les pays riches mis à rude épreuve

Un récent rapport d’UNICEF(*) classe les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège en tête des 38 pays de l'UE et de l'OCDE en termes de bien-être des enfants, et place la France au 7e rang tout en pointant les disparités et fragilités de la situation française.