La revue de presse de la semaine

Michel Cadot favori pour la présidence de l'Agence nationale du sport

Le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques devrait être élu président de l'ANS lors de l'AG du 16 septembre.

Le sport, nouveau terrain de jeu des géants du numérique

La possible retransmission de la Ligue 1 sur YouTube et Facebook montre que les "Gafam" s'intéressent de plus en plus aux droits des rencontres sportives.

PMP1L #253 - Combien valent les principaux clubs de football français ?

Au programme de cette 252ème revue de presse : combien valent les principaux clubs de football français, le détail des primes des trois clubs français engagés dans la Ligue des Champions cette saison et l'anticipation des franchises de sport professionnel aux Etats-Unis avec Instagram Reels.

1,8 Mds€ : Combien valent les principaux clubs de football français ?

Top 14/Pro D2 : comment s'en sortir face au Covid-19 ?

L'annulation de plusieurs matches de préparation en raison de cas positifs au Covid-19 inquiète à deux semaines de la reprise (4 septembre). Et pose la question de la responsabilisation des joueurs.

Coronavirus : les dérogations refusées dans les stades de Ligue 1, Quillot pointe un "deux poids, deux mesures"

A cinq jours du coup d'envoi de la Ligue 1, Nantes, Bordeaux et Marseille ont vu leurs demandes de dérogations refusées pour accueillir plus de 5000 personnes dans leur stade. Des décisions qui surprennent le directeur général de la Ligue de football professionnel Didier Quillot.

La jauge de 5.000 personnes dans les stades prolongée jusqu'au 30 octobre

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi la prolongation jusqu'au 30 octobre de l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes, soulignant que la situation épidémique en France s'est dégradée.

Roland-Garros garde la même jauge pour ses spectateurs

L'annonce du premier ministre mardi concernant la prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes ne change pas les plans de la FFT pour Roland-Garros.

« Les politiques publiques sportives ne se résument pas à la question éducative »

Tribune

Outre la faiblesse des moyens financiers ou encore l’absence de plan de soutien au sport amateur, Marie-George Buffet, ex-ministre des sports, et Régis Juanico, député Génération.s de la Loire, dénoncent, dans une tribune au « Monde », la mise sous tutelle au sein de l’éducation nationale du ministère des sports.

Près de 600 cas de noyades enregistrés aux urgences, entre juin et début août

Entre le 1er juin et le 4 août, 596 cas de noyade ont été enregistrés aux urgences. Un nombre en baisse dû notamment aux fermetures temporaires de piscines et aux conditions climatiques défavorables.

Un rapport accablant confirme l’omerta au sein de la Fédération des Sports de Glace

L’inspection générale éducation sport et recherche a rendu son rapport sur la Fédération des Sports de Glace. Dans un communiqué, le ministère en dévoile les conclusions, accablantes.

Paris 2024 : Approbation de la convention de DSP pour l’exploitation commerciale de l’Aréna

Pour le premier Conseil de Paris organisé depuis la réélection d’Anne Hidalgo et l’installation de ses Adjoints, les élus de la capitale devaient notamment se prononcer sur l’attribution du contrat de délégation de service public (DSP) portant sur l’exploitation commerciale de l’Aréna de la Porte de la Chapelle.

Thierry Rey songe à la présidence du CNOSF

Un troisième homme pourrait se lancer dans la course à la présidence du comité olympique français (CNOSF). Après Michel Vion (ski alpin) et Patrice Martin (ski nautique), Thierry Rey songe à son tour à la succession de Denis Masseglia. Lui aussi a été champion du monde. Mais à la différence de Michel Vion et Patrice Martin, Thierry Rey n’est pas président d’une fédération sportive.

Projet de loi expérimentations : un premier pas vers la différenciation

Jacqueline Gourault a présenté ce 29 juillet en conseil des ministres le projet de loi organique venant simplifier le mécanisme d'expérimentation prévu par l'article 72 de la Constitution hérité de la réforme Raffarin de 2003. Le processus d'entrée d'une collectivité dans une expérimentation sera allégé... et la sortie ne sera plus binaire (généralisation ou abandon) : la pérennisation pourra ne concerner que certains territoires, mettant alors en oeuvre la fameuse "différenciation territoriale" dans l'exercice des compétences. Le projet de loi 3D viendra lister les compétences concernées. Et d'autres pourront suivre.

OM: Le stade Vélodrome va-t-il être vendu ?

La nouvelle majorité municipale entrée en fonction début juillet espère convaincre l’Olympique de Marseille de racheter la mythique enceinte, propriété de la ville.

L'ambition perdue de l'Agence nationale du sport ?

Un récent arrêt du Conseil d'État semble remettre en cause l'ambition initiale de l'Agence nationale du sport : sous la forme d'un GIP, celle-ci ne saurait être un lieu de gouvernance partagée et indépendante. Et ne peut qu'exécuter une stratégie définie par l'État.

A quatre ans de Paris 2024, où en est l'avancement de l'organisation des Jeux ?

Ce 26 juillet marque un anniversaire singulier. Dans quatre ans jour pour jour, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s’ouvrira. Une date importante qui lance encore un peu plus le compte à rebours, d’autant plus avec la crise sanitaire du coronavirus qui ne sera pas sans conséquences pour les Jeux de Paris. Aujourd’hui, où en sommes nous dans l’avancement du projet olympique ? Tour d’horizon des différents domaines.

Paris 2024 : l'Arena 2 portera le nom d'Alice Milliat

Le Conseil de Paris a décidé de donner le nom d’Alice Milliat à l’une des enceintes qui accueilleront les Jeux olympiques dans quatre ans dans la capitale. Une grande première pour une sportive.

Coronavirus : non, les clubs et fédérations sportifs ne peuvent pas exiger un nouveau certificat médical systématique, rappelle l'Ordre des médecins

Les médecins généralistes voient défiler des patients qui leur demandent, pour septembre, un certificat médical d'aptitude au sport. Or cet examen, non remboursé, est valable trois ans.

Des députés proposent un plan de relance de la pratique du sport

Le SCAN SPORT - 69 députés de la majorité ont remis à Matignon une série de mesures pour relancer la filière et la pratique du sport durement touchées par la crise sanitaire.

Garantie d'emprunt pour les équipements sportifs professionnels : la loi de 2017 fait un flop

En 2017, pour inciter les clubs sportifs professionnels à investir dans les équipements qu'ils utilisent, une loi est venue autoriser les collectivités à garantir leurs emprunts. Trois ans plus tard, ce dispositif n'a pas produit les effets escomptés.

Ethique du sport : certaines « exigences » de la loi « insuffisamment mises en pratique »

Les députés Cédric Roussel (LRM) et Régis Juanico (Génération·s) remettent un rapport d’évaluation sur l’application de la loi Braillard de mars 2017.

Dispositif 2S2C : pour les députés, oui, mais pas sur le temps scolaire

Un rapport parlementaire dresse le bilan du dispositif 2S2C à l'école. Un bilan modeste quant aux chiffres. Et sévère quant à la mise en œuvre durant le temps scolaire.

Le cyclisme est devenu le “nouveau golf”, oui il est un sport pour les riches !

Le cyclisme est devenu le “nouveau golf” , c’est la phrase marketing que l’on entend partout actuellement.

Oui, pour les patrons d’entreprises gens fortunés. Tant mieux pour le cyclisme nous direz vous mais nous ne sommes pas tous, malheureusement, des gens fortunés. Et particulièrement en France qui subit une crise depuis quelques années. Les plans sociaux se multiplient et le pouvoir d’achat est devenu la préoccupation première des français à juste raison