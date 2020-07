La revue de presse de la semaine

Roxana Maracineanu : « Changer la place du sport dans la société »

Roxana Maracineanu se confie sur les nouvelles orientations de son ministère des Sports, notamment le désir de mettre plus de sport dans la vie des Français, ainsi que sur le retour progressif du public dans les enceintes sportives.

Le Premier ministre Jean Castex veut développer les actions sport-santé

Dans sa déclaration de politique générale, mercredi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a évoqué son « attachement au sport à l'école » et son désir de « développer les actions sport-santé ».

Pour les gouvernements, le sport et l'activité physique devraient faire partie des plans de relance post-COVID-19

Reconnaissant le pouvoir du sport pour faire progresser la société, 118 États membres des Nations Unies (ONU) ont appelé tous les États à inclure le sport et l'activité physique dans leurs plans de relance post-COVID-19 et à intégrer le sport et l'activité physique dans leurs stratégies nationales en faveur du développement durable.

Roxana Maracineanu souhaite plus de place pour le sport à l'école

Dans une interview au Parisien parue lundi, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, explique quels seront ses objectifs et missions durant les deux prochaines années.

Le Conseil d'État confirme l'existence de l'Agence nationale du sport

L'existence de l'Agence nationale du sport n'est pas remise en cause dans l'immédiat. C'est le sens d'une décision du Conseil d'État à travers une ordonnance datée du 10 juillet.

JO 2024 : Le retour en Jeux d’Anne Hidalgo

En première ligne. La maire de Paris, réélue, veut se trouver au carrefour des décisions stratégiques du dossier olympique et paralympique Paris 2024.

Jeux olympiques : ce que Paris 2024 pourrait changer pour faire des économies

Crise du Covid-19 oblige, Paris 2024 anticipe, « par précaution », d'éventuelles déconvenues budgétaires. A la rentrée, le comité d'organisation (Cojo), qui doit rendre sa version définitive des sites de compétitions, entamera des discussions qui promettent d'être serrées avec les élus. Il planche déjà sur de nombreuses options avec une idée en tête : privilégier désormais des sites existants, au détriment de sites provisoires.

Un changement de cap qui permettrait d'économiser plusieurs dizaines de millions d'euros dans le « budget Cojo » (3,8 milliards d'euros), celui qui sert à l'organisation des Jeux, celui dans lequel Paris 2024 puise pour construire les sites provisoires ou pour aménager les sites existants (option moins coûteuse).

Le stade aquatique à la Paris La Défense Arena ?

Michel Cadot remplacera Jean Castex

L’information n’est pas encore officielle, le décret de nomination n’étant pas paru, mais Le Parisien rapporte que le préfet de la région d’Ile-de-France et de Paris, Michel Cadot (photo ci-dessus), succédera à Jean Castex dès la rentrée prochaine comme délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop). A 66 ans, ce haut fonctionnaire qui aurait dû prendre sa retraite en fin d’année sera officiellement désigné mercredi prochain en Conseil des ministres

Paris 2024 : Thomas Bach et Emmanuel Macron sur la même longueur d’onde

A l’issue de leur rencontre au Palais de l’Élysée, mercredi 08 juillet, Thomas Bach, Président du Comité International Olympique (CIO) et Emmanuel Macron, Président de la République, sont apparus sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la nécessaire évolution du projet de Paris 2024 à l’aune de la crise liée au Covid-19 et les efforts à mener pour respecter les engagements budgétaires.

Le centre aquatique reste chez Bouygues

Parenthèse refermée. Le tribunal administratif de Montreuil a enterré définitivement la polémique sur l’attribution de la concession du futur Centre aquatique olympique des Jeux de Paris 2024. Il a rejeté mercredi 15 juillet le recours déposé par le cabinet d’architectes MVRDV-BV, membre du groupe Vinci, contre la Métropole du Grand Paris

Paris plages 2020: la baignade gratuite du Bassin de la Villette avec ses piscines

C'est officiel, la baignade au Bassin de la Villette revient pour Paris Plage 2020 ! On va pouvoir profiter de l'été avec 2 bassins et 2 pataugeoires de différentes profondeurs aménagés dans le bassin de la Villette, côté quai de la Loire. A vous la nage, façon détente ou même de façon cadencée, dans une ambiance estivale, de 11h à 21h, le tout gratuitement. Les piscines sont ouvertes depuis le 18 juillet 2020.

Coronavirus : le port du masque obligatoire pour circuler dans les salles de sport, mais pas durant l'activité physique

Dès lundi, il faudra porter un masque lorsqu'on y "entre, circule" et lorsqu'on en sort, a indiqué sur Twitter le ministère des Sports. Mais l'enlever lors de la pratique sportive.

Coronavirus : y a-t-il un risque à se baigner dans les piscines ?

Les mesures de déconfinement se sont traduites par la réouverture des piscines municipales. En cette période estivale, l'affluence est vive. Mais peut-on se baigner sans risquer de contracter le virus ?

Coupe du monde féminine de football : des retombées limitées et très inégales

La Coupe du monde féminine de football, tenue en France en 2019 dans neuf villes, a bien eu des retombées économiques positives. Mais celles-ci restent limitées par rapport à d'autres grands évènements sportifs et inégaux selon les territoires d'accueil.

L'UCPA devient aussi un poids lourd du sport en salle

Le groupe associatif, spécialisé dans le sport et les loisirs, va reprendre auprès du distributeur Migros l'exploitation d'un gros complexe régional situé en Haute-Savoie. L'opération conforte la montée en puissance de l'UCPA dans la gestion d'équipements de sport et de loisirs.

Pour la Cour des comptes, le Stade Rennais doit renégocier sa convention avec la Ville

La chambre publie un rapport sur la gestion de la société anonyme de sport professionnel du Stade rennais football club à Rennes. Elle souligne le poids important de la masse salariale et invite la ville de Rennes et la société sportive à redéfinir rapidement leurs liens conventionnels.

