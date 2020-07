La revue de presse de la semaine

Roxana Maracineanu : « On sait maintenant que des choses vont changer »

Roxana Maracineanu va-t-elle conserver son poste de ministre des Sports en cas de remaniement ? En marge des Étoiles du Sport, à Vichy ce lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a notamment évoqué les tags racistes à l'Insep et l'éventuel remaniement gouvernemental.

Le CNOSF et Be Sport s'associent pour lancer une plateforme digitale "Mon Club Près de Chez Moi"

Pour venir en aide aux clubs sportifs qui ont été impactés par la pandémie de coronavirus, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la société Be Sport ne font qu'un afin de créer "Mon Club Près de Chez Moi". Lancée ce lundi, il s'agit de la première plateforme digitale du mouvement sportif ouverte aux clubs fédérés et à destination du grand public. Déjà 145 000 clubs sportifs de toute la France sont présents pour aider le secteur à rebondir.

Denis Masseglia, président du CNOSF : « Oui à ce que les athlètes expriment leurs opinions aux J.O. »

Ce dimanche, des inscriptions à caractères racistes ont été taguées sur plusieurs portraits d’athlètes au sein de l’INSEP. Au lendemain de cet acte, le président du Comité National Olympique et Sportif Français a invité à libéraliser la parole des sportifs, sous certaines conditions.

Insep : Maracineanu condamne les inscriptions racistes sur les portraits de Riner et Bascou

Des inscriptions racistes ont été écrites sur des photos d'athlètes devant l'Insep. Sur Twitter, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a condamné des "actes ignobles" et apporté son "soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis par ces comportements révoltants".

Les sportifs indignés par la découverte d'inscriptions racistes devant l'Insep

Plusieurs photos d'athlètes, devant l'institut formant les sportifs de haut niveau, ont été recouvertes d'inscriptions racistes.

"Si c'était à refaire, nous ferions autrement" : Paris 2024 reconnaît sa "maladresse" après avoir publié un tweet pour dénoncer des tags racistes

Biffer des insultes racistes pour les transformer en compliments. Le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a créé la controverse, mardi 30 juin, en publiant sur son compte Twitter plusieurs images destinées à dénoncer les inscriptions racistes découvertes deux jours plus tôt sur trois photos d'athlètes qui ornent la clôture autour de l'Insep de Paris. Contacté par franceinfo, celui-ci reconnaît une "maladresse" et présente ses "excuses".

L'Agence nationale du sport et Paris 2024 se pacsent

L'Agence nationale du sport et le Comité Paris 2024 ont signé une convention de coopération, jeudi, afin de développer des actions communes dans les territoires pour favoriser l'héritage des Jeux.

Le CNOSF veut sa radio

Un an après avoir lancé la chaîne gratuite Sport en France, le Comité national olympique et sportif français va postuler auprès du CSA pour une fréquence radio.

La fermeture des piscines pendant le Covid pourrait augmenter les noyades

Fermées depuis le 17 mars, la plupart des piscines n'ont pas encore rouvert. Ce qui laisse craindre un été particulièrement meurtrier.

Des cyclistes dénoncent le harcèlement sexuel de leur directeur sportif : « Je devais lui envoyer des photos de moi en sous-vêtements »

Alors que la cycliste française Marion Sicot a porté plainte pour harcèlement sexuel contre son ancien directeur sportif, de plus en plus de voix s’élèvent contre l’attitude destructrice de certains patrons d’équipe.

A France Télévisions, le service des sports est un bastion sexiste

Sept femmes journalistes témoignent auprès de Mediapart de leur vécu : rapports violents, brimades, propos répétés à connotation sexuelle, discrimination sexiste… Un récit corroboré par de nombreux témoins, et par un rapport d’audit commandé par la présidente Delphine Ernotte.

France 2023 : les organisateurs veulent créer de l’emploi dans les villes hôtes

Des bureaux 2023 vont être créés dans chacune des villes hôtes de la Coupe du monde avec un programme «2023 apprentis». Neuf anciens joueurs et joueuses de rugby en phase de reconversion vont être recrutés dans chacune d’elles. Claude Atcher, le patron dans l’organisation, nous explique leur rôle.

Comment les élus verts géreront-ils les grands clubs sportifs de villes comme Bordeaux ou Marseille ?

Ce sont désormais des écologistes qui gèrent de grandes villes comme Marseille, Bordeaux ou Lyon. Quelle sera leur politique vis-à-vis des grands clubs sportifs qui font aussi leur renommée. Mettront-ils les grands clubs au régime vert, avec moins d'argent ? Les dossiers sont déjà sur leurs bureaux.

Élections municipales : Govou, Leboeuf, Cucherat, Gomis, Gautier, Richardson, quel bilan pour les sportifs engagés ?

Au premier et au second tour des élections municipales, nombreux sont les sportifs ou anciens sportifs à s'être engagés dans la campagne en tant que tête de liste ou simple candidat à une place au Conseil municipal. L'ancien gymnaste Yann Cucherat a ainsi échoué à Lyon, Vikash Dhorasoo n'a pas su réunir les 10% lors du premier tour dans le 18e arrondissement de Paris et Sidney Govou a obtenu une place au Conseil municipal de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Petit tour d'horizon de l'engagement de ces sportifs, avec plus ou moins de succès.

L'Agence nationale du sport vote un fonds territorial de solidarité

L'Agence nationale du sport annonce la création d'un fonds territorial de solidarité de 15 millions d'euros pour les associations sportives. Une première réponse spécifique pour ce secteur. Un plan de relance est aussi annoncé. Il devrait viser les associations employeuses.

Un entraînement en ligne pour un demi-milliard de personnes

Le CIO peut bomber le torse. Sa version numérique de la Journée olympique, mardi 23 juillet, a rencontré le succès espéré. Imposée par la crise sanitaire, elle a semble-t-il atteint son objectif de faire bouger la terre entière. L’instance olympique révèle que l’opération phare de la journée, une séance d’entraînement à l’échelle planétaire, animée à distance par des champions (dont le biathlète français Martin Fourcade, photo ci-dessus), des personnalités et des espoirs sur les cinq continents, a rassemblé 141 athlètes de 47 disciplines.

A Tokyo, les Jeux olympiques n’ont plus la cote

Le vent tourne au Japon. Une habitude dans l’archipel asiatique. Mais à 388 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, il souffle désormais dans un sens contraire aux idéaux olympiques.

Football. Un an après, plus personne ne veut organiser la Coupe du monde féminine

La Fifa doit décider ce jeudi qui organisera l’édition 2023 de la Coupe du monde de football féminine. Il n’y a plus que deux candidatures en lices, contre neuf au départ.

Le foot français planche sur sa gouvernance, conscient de l'urgence

Miné pas les désaccords, souvent inaudible et rongé par les lenteurs administratives, le football professionnel français sort de la crise du coronavirus chargé de questionnements et convaincu qu'une refonte de sa gouvernance est urgente. Des projets de réforme émergent, suscitant espoirs mais aussi inquiétudes.

« Le sport mérite-t-il d’être encore enseigné à l’école ? »

Les universitaires en sciences du mouvement Olivier Rey et Maxime Travert appellent, dans une tribune au « Monde », avec le soutien de dix-neuf de leurs collègues, à confirmer et à renforcer l’importance des activités sportives scolaires, essentielles pour la santé et la citoyenneté, face au risque de transfert à des structures externes à l’éducation nationale.