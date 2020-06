La revue de presse de la semaine

Football : le retour des spectateurs au stade des interrogations

Avec du public, mais dans quelles conditions ? Le retour du football professionnel en France, prévu cet été, semble parti pour se faire devant des spectateurs. Mais de la jauge de 5.000 personnes au protocole à élaborer, le chemin menant au stade reste pavé d'embûches.

Le ministère des Sports attend les calendriers de reprise

Les ligues et fédérations avaient jusqu'à lundi, pour remettre à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, les dates de reprise de leur compétition, le calendrier et les modalités d'accueil des spectateurs.

Patrick Kanner face à la suspension des championnats : « Je suis furieux ! »

Retour sur la décision du Conseil d'Etat de suspendre la relégation d'Amiens SC de la Ligue 1 de football. Bernard Joannin, Président du club Picard nous le confie : il ira jusqu'au bout des procèdures ! En plateau avec nous, Patrick Kanner, ancien Ministre des Sports, critique l'action de la Ministre Roxana Maracineanu...

Roxana Maracineanu : « Le sport que je défends est un sport inclusif où tout le monde arrive comme il est »

Face à la commission d’enquête sur la radicalisation islamiste, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a défendu l’idée que le sport était « un ciment social » permettant « l’apprentissage de la laïcité et de la mixité ». À l’inverse de certains sénateurs de la commission, elle ne souhaite pas inclure la neutralité religieuse dans le monde sportif

Arnaud Lagardère met en vente ses salles de spectacle

Arnaud Lagardère attend 70 millions d'euros de la vente de son pôle spectacle - le Casino de Paris, les Folies Bergère, le Bataclan, les arenas de Bordeaux et d'Aix, les tournées de M ou de Florent Pagny. Approchés, Fimalac Entertainment, Vivendi, Live Nation ont décliné.

Demain, il arrête de prendre l'avion : l'engagement du champion d'ultra-trail Xavier Thévenard

Les compétitions d'ultra-trail, ces courses à pieds de l'extrême, sont annulées cette année. Quel avenir pour ces rendez-vous en prise directe avec la nature ? Le champion Xavier Thèvenard a profité de ces derniers mois de crise sanitaire pour initier un changement radical dans sa vie : cesser de prendre l'avion.

A quoi va ressembler le sport de demain? Une étude se penche sur le sujet

Quel sera le monde d’après ? Comment évoluera et se positionnera le sport de demain, après la crise économique et l’épidémie mondiale de coronavirus ? C’est ce que s’est demandée une étude, réalisée auprès d’une centaine de professionnels de l’économie du sport et des médias.

Les Français font-ils plus de sport depuis le confinement ?

C’est une habitude prise par beaucoup de Français pendant le confinement : la pratique du sport, le plus souvent à domicile. Est-ce que les bonnes résolutions vont perdurer avec le déconfinement ?