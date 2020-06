La revue de presse de la semaine

Les deux tiers des structures sportives se disent dans l’incapacité de reprendre leur activité

Selon une enquête du Cosmos (Conseil social du mouvement sportif, représentant les entreprises et associations employeuses), les deux tiers des structures sportives sont dans l’incapacité de reprendre leur activité malgré le déconfinement.

Coronavirus : le Conseil d'Etat entérine la fin de la saison de football de Ligue 1, mais suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse

La prochaine saison de Ligue 1 pourrait se jouer avec 22 équipes. Le Conseil d'Etat a rejeté, mardi 9 juin, le recours déposé notamment par l'Olympique lyonnais pour reprendre le cours de la saison 2019-2020 de Ligue 1, terminée prématurément en raison de la crise du Covid-19. La plus haute juridiction administrative française, qui a entériné le classement arrêté à la 28e journée, a toutefois suspendu les relégations d'Amiens (19e) et de Toulouse (20e) en Ligue 2.

Running : les courses virtuelles en plein boom

Alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont toujours interdits et ce, au moins jusqu’au 21 juin, il est désormais possible de participer à des courses sur route, via le digital.

Réouverture des piscines : les élus locaux demandent une aide exceptionnelle

Une aide exceptionnelle pour les piscines, c'est la demande adressée par l'Andes (Association nationale des élus en charge du sport), l'AMF (Association des maires de France) et France Urbaine à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans un courrier daté du 3 juin.

La crise a donné envie à 65 % des français d’être plus solidaires

Parmi les gestes de solidarité, un français sur 4 a fait un don à un organisme caritatif depuis le début de l’année et un sur deux a l’intention de le faire au second semestre. Et 49 % des foyers à hauts revenus (plus de 120 000€ annuels) comptent donner plus cette année que l’an passé (2140 € en moyenne en 2019).

Roxana Maracineanu pas opposée à une extension de la jauge de 5 000 personnes pour les finales de Coupes

La ministre des Sports n'a pas fermé la porte lundi à une jauge rehaussée pour les finales de Coupes, tout en rappelant que la limite actuelle des 5 000 personnes ne valait pas que pour le sport et que la décision devrait être prise « en cohérence ».

2S2C : Derrière la belle histoire, la grande arnaque par Didier Delignieres

Si le 2S2C n’est qu’un dispositif transitoire, destiné à accompagner le déconfinement dans les écoles, ce billet n’a pas de raison d’être. On ne peut qu’approuver un effort de la collectivité pour permettre aux enseignants de reprendre leur travail dans des conditions sanitaires décentes. Le message est bien présenté, pour tout dire bienveillant, avec des mots-clés bien choisis : « sport, santé, culture, civisme ».

Maracineanu ouvre la porte au retour des fumigènes dans les stades

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est dite lundi favorable à de nouvelles expérimentations, dès le retour de la compétition, autour des fumigènes dans les stades, à l’origine de tensions entre ultras et instances.

Un emprunt pour deux fédérations internationales sur trois

L’information est digne de foi. Selon Francesco Ricci Bitti, le président de l’Association des fédérations internationales des sports olympiques d’été (ASOIF), pas moins des deux tiers des fédérations sportives internationales basées en Suisse ont profité de l’aide financière proposée le mois dernier par le gouvernement helvétique. Le dirigeant italien l’a expliqué lors d’un entretien avec CNN Money.

Ces architectes espèrent mêler bureaux et stade de foot

Dans ce projet néerlandais réalisé pour la ville de Rotterdam, les architectes veulent combiner l’extension du stade avec la création de nouveaux lieux de vie et de travail.

Le foot français à l'arrêt va devoir revoir son modèle économique

Alors que la polémique sur l'arrêt de la Ligue 1 ne cesse de s'enflammer, certains observateurs estiment qu'il faut tirer parti de la crise sanitaire pour revisiter son modèle. Celle-ci a mis en évidence les fragilités de son modèle économique fondé essentiellement sur les revenus des transferts et les droits télé.