La revue de presse de la semaine

TRIBUNE. Faire du sport-santé "une priorité du monde de demain"

Députés, médecins, réseau des Villes-Santé de l'OMS.... Ils prônent le développement du sport-santé en France, en s'inspirant des leçons de la crise du nouveau coronavirus, dans une tribune pour le JDD.

Les Français partagés sur une reprise du sport professionnel à huis clos

LE SCAN SPORT – Selon un sondage Odoxa-RTL-Groupama, 47% des Français veulent une reprise rapide du sport même s’il cela se fait à huis clos. Plus de la majorité veut attendre que les supporters puissent revenir dans les tribunes.

Pierre Ménès furieux : il dézingue Roxana Maracineanu, la ministre des Sports

Alors que la vie reprend peu à peu son court – grâce à la première phase du déconfinement, prononcée le 11 mai dernier -, les amateurs de football n’attendent qu’une seule chose : la reprise de la Ligue 1. C’est notamment le cas de Jean-Michel Aulas, président historique de l’Olymplique Lyonnais, qui a formulé des demandes répétées auprès de la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

« Le football français n’est pas plus con que les autres, il est juste à sa place »

A la différence des autres grands championnats européens, la Ligue 1 ne reprendra pas cette saison. Une décision aussi défendable que critiquable, mais qui ne remet pas en cause la place du football français en Europe, estime notre journaliste Alexandre Pedro.

Ligue 1 : Roxana Maracineanu prête à confier une mission à Jean-Michel Aulas, si elle va "dans l'intérêt du foot"

La ministre des Sports Roxana Maracineanu était l’invitée de Lionel Rosso dans l’émission Europe 1 Sport. Elle est notamment revenue sur l'insistance du président de l'Olympique Lyonnais à vouloir reprendre, coûte que coûte, la Ligue 1. Et elle lui propose une mission qui irait "dans l'intérêt général du football, voire du sport".

Arrêt de la L1: des clubs s'interrogent sur la décision du gouvernement

"On a été mis devant le fait accompli": plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1 se sont interrogés lundi quant à l'arrêt définitif de la saison de football, un choix qu'ils jugent "assez brutal" et désormais irréversible, et dont ils attribuent la responsabilité au gouvernement.

Le Graët a envoyé une lettre au Premier ministre avant l'annonce de jeudi

Noël Le Graët, président de la FFF, a adressé un courrier au Premier ministre Edouard Philippe avant sa prise de parole, jeudi. Il a poussé pour la reprise des entraînements et la programmation des finales de Coupes début août. Tout en adressant un tacle à la LFP.

Mais comment la reprise du foot a-t-elle pris une telle dimension politique ?

Depuis quelques jours, et ce, alors que la question a déjà été tranchée au plus haut sommet de l'État, un débat ne cesse d'alimenter les chroniques : mais pourquoi diable la Ligue 1 reste-t-elle muette alors que les autres championnats européens préparent leur reprise ? Si cette bataille pourrait d'abord se limiter à des questions techniques ou basiquement réglementaires, la voilà désormais placée sur le champ politique. Désormais, c'est donc dans les couloirs des assemblées et des différents ministères que les coups se donnent et se rendent. Rassurez-vous, il existe de très bonnes raisons à ça.

Diaporama : retour sur le premier match de reprise au Danemark avec les supporters connectés d'Aarhus

Pour la reprise de la Superliga, le championnat de football danois, le club d'Aarhus a pensé à une initiative permettant d'impliquer ses supporters lors de sa rencontre face à Randers. 10 000 fans du club étaient connectés en même temps jeudi soir sur la plateforme Zoom et ont vu leurs visages apparaître à la télévision derrière les joueurs. Le long de la pelouse étaient installés plusieurs écrans sur lesquels apparaissaient plusieurs centaines de supporters simultanément. Malgré ce supplément d'âme, le club n'a pas su s'imposer et reste 3e du championnat.

Patinage : Didier Gailhaguet a "décidé en pleine conscience de démissionner", répond Roxana Maracineanu

Alors que Didier Gailhaguet a adressé le 26 mai un courrier au ministère des sports afin de réclamer une indemnisation préalable trois mois après sa démission en raison d'un scandale de violences sexuelles au sein de la Fédération des sports de glace, Roxana Maracineanu a balayé d'un revers de main cette contestation. Pour la ministre, l'ex-président de la FFSG a "décidé en pleine conscience de démissionner de son mandat de président de la FFSG".

Abus sexuels au sein de la piscine de Clamart : l'affaire qui embarrasse la ministre Roxana Maracineanu

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, se voit reprocher une absence de réaction après la mise en cause pour abus sexuels de l'entraîneur d'un club de natation dont elle est proche.

Le Covid-19 est dangereux mais notre manque de condition physique et mode de vie peuvent l’être tout autant

Il semble de plus en plus clair que ce virus, mortel comme rarement l’être humain contemporain n’en a connu, aurait eu un impact bien moins dangereux si nous étions en meilleure forme. Bien entendu ce discours ne peut être affirmatif car les contre-exemples existent. Pourtant les premiers chiffres disponibles sur les victimes de cette maladie interrogent clairement nos modes de vie occidentaux. Et si cette période très compliquée nous poussait à changer ?