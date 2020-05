La revue de presse de la semaine

Fin de saison de Ligue 1: le gouvernement appelé à changer de méthode pour son projet de loi

Les députés ont modifié le projet de loi du gouvernement visant à prendre des mesures d'urgence pour le monde du sport. Les élus ont exhorté l'exécutif à recourir à la loi, et non pas des ordonnances jugées trop peu précises, pour "sécuriser" la question des règlements et des fins de saisons modifiées par les fédérations et les ligues. En revanche, la représentation nationale a approuvé le recours aux ordonnances pour les problématiques liées aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels.

L'Agence nationale du sport lance une enquête sur l’impact de la crise sanitaire dans les collectivités

L'Agence nationale du sport (ANS) vient de lancer une enquête sur les initiatives et actions entreprises par les collectivités territoriales face à l’impact de la crise sanitaire dans le champ du sport

"Le collège des collectivités territoriales de l’Agence nationale du sport se réunissant de manière hebdomadaire et participant à la cellule Covid-19 avec le ministère des Sports a convenu qu’un échange d’informations réguliers avec chaque réseau de collectivités territoriales – ainsi qu’avec l’Andes et l’Andiiss – était nécessaire aussi bien concernant la reprise progressive des activités que les actions entreprises pour inciter à la relance du sport et la coordination des actions menées par l’ensemble des acteurs du sport", écrit l'ANS dans un communiqué.

Crise sanitaire : « L’enjeu est bien la survie de milliers d’associations sportives »

Création d’un fonds de solidarité, simplification du recours au mécénat, mise en place d’un chèque sport sont quelques-unes des mesures que préconisent, dans une tribune au « Monde », le député Régis Juanico et le sénateur Jean-Jacques Lozach pour soutenir les associations sportives.

Coronavirus: des élèves vont à l'école dans le plus grand stade de Copenhague

À l'heure où la distanciation sociale pose un défi à l'organisation des salles de classe dans le monde entier, quelque 200 élèves se rendent à Parken, le stade national et domicile de l'équipe de football de Copenhague, qui les accueille pour surmonter leur problème d'espace. Les enfants suivent leurs cours dans les loges VIP du stade et dans les tribunes, mais le terrain est strictement interdit.

Quel avenir pour le sport d’après-crise? Les positions de sport et citoyenneté

La crise sanitaire liée au Covid-19 a mis à l’arrêt des pans entiers de notre société. Au-delà des incertitudes que cette situation exceptionnelle engendre, cette crise nous offre aussi le temps de la réflexion sur la société que nous voulons, collectivement, construire après cette crise.

Le secteur du sport, dans ses multiples dimensions (pratique sportive, spectacle sportif, activité économique), n’est pas épargné par ces questionnements. Notre Think tank Sport et Citoyenneté, dont l’objet social est de s’interroger sur la place du sport dans la société, s’est mobilisé durant ces dernières semaines pour consulter un certain nombre d’experts, confronter ses points de vue et formuler des pistes de réflexion aux pouvoirs publics en matière de sport pour tous.

Les dépenses en sponsoring sportif en baisse de 37% en 2020 pour atteindre 28,9 milliards de dollars ?

Alors que la pandémie mondiale de Covid-19 met la planète entière au ralenti, le secteur du sponsoring sportif n’est évidemment pas épargné par les conséquences de cette crise.

Selon une étude de l’agence Two Circles, les dépenses mondiales en sponsoring dans le sport professionnel (hors activations) devraient baisser de 37% en 2020, passant de 46,1 milliards de dollars en 2019 à 28,9 milliards cette année.

En France, les clubs de football n’ont aucun poids politique

Quand ses principaux voisins vont reprendre la saison ou souhaitent le faire, la France a déjà dit non. Un choix qui révèle un certain rapport au football au pays des champions du monde.

« Le football ira de crise en crise s’il ne s’attaque pas aux racines du problème »

La crise liée à la pandémie de COVID-19 a mis à mal l’économie du football européen. Bien que non-inscrite au bilan des clubs, la préservation du patrimoine naturel et d’un environnement stable est primordiale pour pérenniser la pratique du ballon rond. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot, Antoine Miche, Président de Football Ecologie France, explique pourquoi les clubs de foot doivent redoubler d’efforts pour mieux intégrer les problématiques RSE à leur fonctionnement.

L’Angleterre milite pour un Tournoi sans la France cet automne

Selon The Rugby Paper, les nations britanniques, à l’initiative des Anglais et des Gallois, planchent sur un projet de Tournoi des quatre nations, sans la France ni l’Italie, en cas d’annulation de la tournée de novembre.

« Le CIO est solidaire de tous les athlètes »

Les athlètes sont-ils les grands perdants du jeu olympique ? Devraient-ils recevoir une meilleure part du gâteau ? Le débat n’est pas nouveau, mais la question s’invite de plus en plus souvent dans le mouvement sportif international.

Contraint par une décision de justice d’un tribunal allemand, le CIO a assoupli l’an passé la règle 40 de la Charte olympique sur les droits commerciaux des athlètes pendant la période des Jeux. Une première brèche. Depuis, les plus militants ne cessent de réclamer une meilleure répartition des recettes.

CNOSF : Gailhaguet refuse de quitter son poste et réclame de la "décence"

S'il a démissionné de la présidence de la Fédération française des sports de glace en raison des affaires d'agressions sexuelles visant certains coachs, Didier Gailhaguet refuse en revanche de quitter son poste au Comité olympique français.