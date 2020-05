La revue de presse de la semaine

Déconfinement : le sport, le grand oublié ?

ENTRETIEN. L'ancien ministre des Sports Jean-François Lamour demande au gouvernement des mesures pour sauver les clubs et les grands événements. Propos recueillis par Florent Barraco

OL : Jean-Michel Aulas conteste les propos de Roxana Maracineanu

Pour justifier l'arrêt de la Ligue 1, Roxana Maracineanu avait indiqué que l'UEFA avait fixé une deadline au 3 août pour la fin des championnats, une date que Jean-Michel Aulas estime infondée.

Top 14 et Pro D2 : le Ministère des Sports refuse pour l'instant de donner l'accès aux tests

CORONAVIRUS - TOP 14 / PRO D2 - La reprise du Top 14 et du Pro D2, toujours espérée début septembre, est en grande partie soumise à l'accès prochain aux tests Covid 19. Mais pour l'instant, le gouvernement refuse toujours de donner la priorité aux sportifs professionnels.

Pays-Bas : le ministre de la Santé et des Sports annonce des huis clos tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé

Alors que le Championnat néerlandais ne reprendra pas cette saison, en raison de la pandémie de coronavirus, le ministre de la Santé et des Sports néerlandais a annoncé ce jeudi que la saison prochaine, le huis clos perdurera tant qu'un vaccin ne sera pas au point

La reprise du sport professionnel en Corée du Sud allie ingéniosité et technologie

Le sport professionnel reprendra en Corée du Sud cette semaine. Les principales ligues professionnelles de baseball et de soccer du pays lanceront leur saison avec des matchs à huis clos.

Les équipes de l'Organisation coréenne de baseball (KBO) ont reçu le feu vert des instances gouvernementales pour jouer devant des gradins vides, comme à Taïwan, où le baseball a repris sans partisans le 12 avril.

La Bundesliga, 1er grand championnat de foot autorisé à reprendre

La Ligue allemande de football a présenté un protocole sanitaire draconien, censé permettre la reprise de la compétition en mai.

Roland-Garros : la fédération française n'exclut pas un tournoi à huis clos

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli a donné des nouvelles de l'édition 2020 de Roland-Garros et n'exclut pas de jouer à huis clos.

Le Stade de France à l’arrêt

Menace de gros temps sur le Stade de France. L’enceinte francilienne, site des cérémonies et des épreuves d’athlétisme aux Jeux de Paris 2024, est à l’arrêt complet depuis le début du confinement décidé par le gouvernement français.

[Entretien] Hervé Liberman: "Le sport, c'est de l'emploi non délocalisable, en circuit court, et d'intérêt public"

Alors que la pratique sportive est amenée à se déconfiner progressivement à partir de lundi, Hervé Liberman, président du Comité régional olympique et sportif (Cros) de la région Sud, appelle les gouvernants à ne pas délaisser un secteur source d’emplois, de bien-être social et de bonne santé.

Sylvie Rozette, Adjointe au Maire de Limoges : « Ceux qui vont s’en sortir le mieux sont ceux qui seront prêts à se réinventer »

Sylvie Rozette, vous êtes adjointe au Maire de la Ville de Limoges, en charge des sports. Vous avez aussi, à ce titre, d’importantes responsabilités nationales. D’une part à l’ANDES, vice-présidente de la commission Sports professionnels, référente pour la Ligue nationale de basket (LNB) et membre du Groupe qui travaille sur l’évolution du calendrier LNB, référente départementale des élus au sport. Et d’autre part à France Urbaine, l’association des élus des grandes villes et des métropoles.

Les baignades à la piscine, ce n’est pas pour tout de suite…

Fermées depuis mi-mars, les piscines de l’Aqua Pôle ne rouvriront pas dès le début du déconfinement. Le Grand Nancy table sur mi-juin au plus tôt, et avec un mode de fonctionnement « dégradé ».

Les piscines publiques sont-elles des réservoirs à virus ?

AVIS D'EXPERT - Les virus n'entrent dans les piscines que si nous leur ouvrons la porte,, explique François Denis, professeur émérite de bactériologie-virologie-hygiène et membre de l'Académie nationale de médecine.

Natation. Roxana Maracineanu évoque un accès à la piscine le 2 juin pour les sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau pourraient avoir accès à la piscine « si tout va mieux » a affirmé Roxana Maracineanu dans une audition devant les sénateurs.

Sport. À Caen, les équipements sportifs vont rouvrir au compte-gouttes

Lors du plan de déconfinement annoncé jeudi après-midi, le maire de Caen Joël Bruneau a décliné les mesures prises pour les équipements sportifs. Si certains complexes sont rouverts (stade Hélitas, Tennis club de Caen…) et les pratiques individuelles en extérieur (course à pied, golf, vélo, athlétisme) de nouveau autorisées sous certaines conditions, une majorité d’enceintes vont rester fermées, au minimum jusqu’au 15 juin.

Paris 2024

Alain Calmat, ancien député du Cher et médaillé olympique, favorable au report des Jeux de Tokyo en 2022

Député du Cher de 1986 à 1993, médaillé d’argent en patinage artistique aux JO de 1964, Alain Calmat suit de près l’actualité sportive chamboulée par le Covid-19. Depuis 2009, l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports est président de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Pour Paris 2024, faire aussi bien en dépensant moins

Subtil timing. Tony Estanguet, le président du COJO Paris 2024, a profité de la date de son 42ème anniversaire, mercredi 6 mai, pour prendre sa plus belle plume et rédiger une longue lettre à la « famille olympique » française.

JO de 2024 : parlons d'héritage, pas de date !

Par Patrick BRAOUEZEC, ancien député et maire (Front de gauche) de Saint-Denis — 8 mai 2020 à 12:56

L'organisation des Jeux doit être maintenue pour sécuriser des investissements nécessaires à la Seine-Saint-Denis. Mais cela suppose que la pérennité des infrastructures soit soigneusement pensée.

Surcoûts, retards... Les premiers sauts d'obstacles pour Paris 2024

Pour la première fois, le gouvernement envisage publiquement un dépassement de budget. Certains élus de gauche s'inquiètent. Les responsables des Jeux olympiques cherchent de nouvelles solutions et promettent de ne pas sacrifier aux valeurs sociales et environnementales.

Piscine de Paris 2024 : les architectes du projet recalé n'excluent pas un recours

Les deux bassins du centre aquatique olympique imaginés par les architectes du projet mené par Vinci. (Source anonyme)

Les deux bassins du centre aquatique olympique imaginés par les architectes du projet mené par Vinci. (Source anonyme)

Le groupement d'architectes associé à Vinci, candidat malheureux à la construction du centre aquatique olympique, n'exclut pas de déposer un recours alors que la Métropole du Grand Paris doit entériner, vendredi, le choix de Bouygues.

Paris 2024 réfléchit à l'externalisation partielle des JO

Le comité d'organisation des Jeux de 2024 examine la possibilité de confier la gestion de certains sites à leur exploitant respectif. Soucieux de maîtriser son budget, Paris 2024 veut faire face à d'éventuels surcoûts consécutifs à la crise sanitaire.