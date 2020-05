La revue de presse de la semaine

Paris 2024

JO : "Paris 2024 marque déjà une rupture avec le modèle d'avant", défend Roxana Maracineanu face aux critiques sur un projet "obsolète et dépassé"

Guy Drut, qui l'a précédée au ministère des Sports, estime que les Jeux olympiques doivent se réinventer. Roxana Maracineanu lui répond que Paris 2024, "ce ne sont pas les Jeux tels qu'on les a connus jusqu'à maintenant".

Les propos de Guy Drut ont été ressentis «comme un missile»

Il y a quelques jours, Guy Drut s’est exprimé sur les conséquences de la pandémie de coronavirus à long terme, et notamment sur les Jeux olympiques de 2024, qui devront être organisés à Paris. Selon l’ancien ministre des Sports, le projet est désormais «obsolète». Ces propos ont fait réagir plusieurs personnalités et instances, comme le CIO.

« Le message de Guy Drut jette de la confusion »

La tribune rédigée par Guy Drut sur les effets de la pandémie de coronavirus dans le mouvement sportif international, en particulier sur les Jeux de Paris 2024, continue à agiter le mouvement olympique. Elle suscite l’incompréhension, voire un certain malaise, dans la capitale française, mais également à Lausanne.

JO 2024 : Bouygues construira le centre aquatique de Saint-Denis

Situé en Seine-Saint-Denis, le centre aquatique sera relié au Stade de France par une passerelle surplombant l'Autoroute A1. Le projet de Bouygues, qui était en concurrence avec Vinci, propose des murs mobiles dans la piscine permettant de scinder les bassins et de varier leur profondeur. Le coût total du projet est de 174 millions d'euros, jugé trop élevé pour certains, bien qu'inférieur à ce qui était prévu.

Une annulation des JO de Tokyo serait un coup dur pour Paris 2024

Une annulation des JO de Tokyo enverrait "un mauvais signal à Paris-2024", souligne un économiste, qui évoque entre autres l'impact en termes de financement.

Si la pandémie n'est pas maîtrisée en 2021, les Jeux Olympiques seront annulés

Reportés en 2021, les JO restent menacés par la pandémie. (I. Kato/Reuters)

Le président du comité d'organisation des JO de Tokyo a évoqué le risque d'annulation des Jeux, déjà reportés en 2021, si la pandémie de coronavirus n'était pas sous contrôle d'ici là.

Les amateurs de sport déçus par l’arrêt des compétitions

LE SCAN SPORT – Selon un sondage Odoxa-RTL-Groupama, 86% des Français amateurs de sport sont en manque de leur compétition.

ENTRETIEN. Noël Le Graët : « Le foot n’est pas le plus malheureux aujourd’hui… »

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, revient, pour Ouest-France, sur la fin des championnats actés par la Ligue de football professionnel, mais aussi sur l’attitude de certains présidents de clubs. Il reste confiant sur les recours éventuels qui seraient déposés. Et s’exprime sur les conséquences économiques pour le foot français...

Coronavirus : « Le football professionnel a été indécent »

Maire de Tours, ex-président délégué de l’OM et ancien dirigeant à la Ligue de football professionnel, Christophe Bouchet porte un regard sévère sur l’attitude des dirigeants de club professionnel. Et surtout sur celle des joueurs qui ont refusé de baisser leurs salaires.

Pourquoi le sport français est au bord du gouffre

Privés de compétitions mais aussi de revenus pendant presque six mois, le football, le rugby et les autres disciplines voient certains de leurs clubs et épreuves en grand danger financier.

Roxana Maracineanu (ministre des Sports) : « Nous ferons en sorte qu'aucun club ne meure »

Interrogée ce jeudi soir sur Canal+ sur les difficultés économiques que rencontrent les clubs, la ministre des Sports Roxana Maracineanu les a assurés du soutien de l'État.

Fin des compétitions, perte de sponsors, baisse des adhérents... La crise plonge le sport amateur dans le désarroi

Face aux conséquences de l’épidémie, les petits clubs et les associations sportives, aux ressources très modestes, craignent des coupes budgétaires drastiques et une désertion des licenciés et des bénévoles.

Les règles du déconfinement précisées pour les sportifs

La réunion organisée mercredi matin par la ministre des Sports Roxana Maracineanu a permis de préciser les premières règles pour plusieurs disciplines.

Coronavirus : Roxana Maracineanu détaille la reprise du sport individuel

Après l'annonce des premières mesures de déconfinement, présentées mardi par le premier ministre Édouard Philippe, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a détaillé la reprise du sport individuel ce jeudi.

11 mai: qu'est-ce que la "plage dynamique", le concept défendu pour un accès à l'eau?

Des élus locaux du littoral plaident pour un retour non statique sur le sable et dans l'eau.

Coronavirus. Quels sports sont les plus à risque ? Des chercheurs se prononcent

L’école polytechnique de Turin a essayé d’évaluer le degré de contagion au Covid-19 de chaque discipline sportive. Tous les sports ont été balayés. Et ils ne sont pas tous aussi dangereux…

Maracineanu : « Le Tour de France et Roland-Garros ne se dérouleront pas à huis clos »

Sur RMC, Roxana Maracineanu, la ministre française des Sports a indiqué que la Grande Boucle et les Internationaux de France ne se tiendront que s’il y a «autorisation d’avoir du public».

Le conseil d'état précise que le vélo est autorisé dans tous les déplacements permis par le confinement

Vous pouvez bien faire de l'exercice (1h / rayon d' 1km) ou vos courses à vélo pendant le confirnement. Le conseil d'état l'a rappelé dans sa décision prise hier suite à une requête de la Fédération des Usages de Bicyclette.

Les Suisses devront attendre pour plonger

L’ouverture des piscines publiques est une priorité pour les municipalités. Dès que le Conseil fédéral donnera son aval, il leur faudra du temps pour préparer les bassins au public

Le président du CIO, Thomas Bach, écrit au Mouvement Olympique sur le thème : Olympisme et coronavirus

Le président Thomas Bach envoie ce jour à l’ensemble du Mouvement olympique un message intitulé “Olympisme et coronavirus” afin de lancer un débat approfondi sur “les défis auxquels nous sommes confrontés et le potentiel des opportunités qui s'offrent à nous".

Marie-Georges Buffet : « Le monde du sport devra changer… »

Ministre de la Jeunesse et des Sports de juin 1997 à mai 2002, aujourd’hui députée de la Seine-Saint-Denis, Marie-George Buffet livre son sentiment sur la situation actuelle.

Roxana Maracineanu : « Je veux changer la place du sport dans la société »

Ministre des sports depuis 2018, la championne de natation Roxana Maracineanu doit affronter, après les scandales des agressions sexuelles, l’arrêt forcé des grandes compétitions. Fille de réfugiés roumains, elle reste convaincue du rôle du sport pour l’éducation et l’intégration.

Marie-George Buffet : « Ma crainte est que le sport professionnel, bousculé, ne fasse pas preuve d’une envie de mutualisation envers le sport amateur »

L’ancienne ministre de la jeunesse et des sports redoute un cumul de problèmes, notamment financiers, pour le sport amateur, en conséquence de la crise due au coronavirus. Et souhaite que l’Etat garde la mainmise sur ce secteur.

Christophe Lepetit : « La crise doit pousser le sport à se réinventer »

Directeur d’études au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges, Christophe Lepetit procède à un vaste tour d’horizon des conséquences de la crise sur la planète sport.