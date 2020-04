La revue de presse de la semaine

Le Sénat invite la ministre des sports à annoncer des mesures ambitieuses à l’attention du sport français

La commission de la culture s’impatiente et invite la ministre des sports à annoncer devant le Sénat des mesures ambitieuses à l’attention du sport français.

"Le sport ne sera pas prioritaire" prévient Roxana Maracineanu en évoquant le déconfinement

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué ce mercredi que le sport ne sera pas la priorité du gouvernement lors du déconfinement envisagé à partir du 11 mai prochain. Elle a prévenu les fans de sport que beaucoup de compétitions pourraient se dérouler avec de nombreuses restrictions voire même sans spectateurs, "a minima jusqu'en septembre". Et elle ne ferme pas la porte à la possibilité que le Tour de France et Roland-Garros n'aient pas lieu : "Il va falloir se réinventer si une année, on fait l'impasse".

Coronavirus: Kanner juge "inacceptable" la sortie de Maracineanu sur le sport

Patrick Kanner a vivement critiqué les annonces de Roxana Maracineanu concernant la reprise des activités sportives en marge du coronavirus. Invité de RMC Sport ce samedi, l'ancien ministre (2014-2017) a souligné que sa successeur devait se battre pour défendre la place du sport en France.

Rétropédalage de Maracineanu : "La reprise du sport est un sujet majeur"

Après avoir déclaré mercredi que le sport ne sera pas la priorité du gouvernement lors du déconfinement, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a nuancé ses propos ce jeudi pour répondre aux inquiétudes suscitées dans le milieu du sport après cette déclaration. La ministre a ainsi indiqué que "la reprise du sport était un sujet majeur" mais qu'il fallait toutefois rester "lucide et patient".

Déconfinement: Maracineanu cherche à rassurer le monde du sport

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a cherché à rassurer le monde sportif jeudi en assurant que sa reprise était "un sujet majeur", après avoir dit la veille qu'il "ne serait pas la priorité" du gouvernement.

Covid-19 : le sport professionnel attend une réponse de Matignon pour la reprise

Pour savoir si une reprise du sport professionnel en France est possible, les services de Roxana Maracineanu s’appuient sur les recommandations de 2000 médecins fédéraux pour présenter un plan au Premier ministre.

"Si le sport n'est pas prioritaire, il peut rendre beaucoup de services" considère Masseglia

Denis Masseglia était l'invité de Bourdin Direct sur RMC ce jeudi. Le président du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) s'est notamment exprimé sur les services que le sport peut rendre à la société française.

Quel sport demain ? Un modèle à repenser ?

Plongé dans le noir depuis des semaines, le monde du sport souffre en silence. Mais quand viendra l’heure de repartir, pourrait-il en profiter pour changer franchement de modèle et de paradigme ? Où cherchera-t-il simplement à ajuster un écosystème qui n’a pas tellement démontré ses limites ?

Denis Masseglia (Président Cnosf) : « Sortir de cette période avec des idées novatrices »

Le président du Comité national olympique et sportif français (Cnosf) Denis Masseglia, originaire de Marseille et confiné à Ensuès-la-Redonne, revient sur la grande consultation, mise en ligne pour mesurer l'impact de la crise sanitaire sur les clubs amateurs.

Coronavirus : Roxana Maracineanu annonce trois mesures pour le secteur du sport

Dans la soirée de vendredi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé dans un tweet trois mesures, décidées par le gouvernement, afin de soutenir le secteur du sport. Ces annonces vont en direction des entreprises du milieu sportif : recours à l'activité partielle après la reprise, accès au fonds de solidarité après mai, exonérations des cotisations sociales TPE et PME.

Emmanuelle Bonnet-Oulaldj (FSGT) « Le sport associatif doit être au rendez-vous de demain »

Dans un clip posté cette semaine sur Internet, la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) apporte son soutien aux services publics. Sa présidente Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, précise l’importance du sport associatif dans la société.

TRIBUNE. "Les Jeux d'hier ne seront pas les Jeux de demain" : l'appel de Guy Drut, champion olympique et ancien ministre des Sports, pour des JO plus "responsables"

Champion olympique du 110 mètres haies et ancien ministre des Sports de Jacques Chirac, Guy Drut plaide, dans cette tribune publiée sur franceinfo, pour un renouvellement des Jeux olympiques, dont l'édition 2020, prévue à Tokyo, a été reportée à cause du coronavirus.

Près de 80.000 personnes réclament "un accès responsable à la nature" malgré le confinement

Les nombreux signataires d'une pétition en ligne estiment que l'interdiction des sports et activités de plein air ne repose "sur aucun critère de sécurité sanitaire".

Tour de Suisse cycliste virtuel : "Ce genre d’événement est peut-être un modèle pour le jour d’après" le confinement juge un économiste du sport

"Cette course virtuelle permet de préserver un peu d'exposition et d'attractivité marketing et médiatique pour un sport et pour des compétitions en stand-by.", estime Virgile Caillet.

"Les années à venir du sport féminin ne vont pas être sympathiques" : les sportives redoutent de subir les premières les conséquences du coronavirus

Avec son lot d’annulations de compétitions, de baisse des salaires ou de partenaires qui rompent leurs contrats publicitaires, clubs féminins et sportives craignent d’être les premiers à payer les pots cassés.

Bientôt des pistes cyclables « spécial déconfinement » en Ile-de-France

Les unes après les autres, les collectivités locales de la région adaptent leur voirie pour inciter aux déplacements à vélo et à pied à partir du 11 mai.

Paris 2024 et le mouvement sportif français lancent le filtre TikTok #BougezChezVous. À vous de jouer !

Dans le cadre de l’opération digitale #BougezChezVous, le mouvement sportif français (ministère des Sports, CNOSF, CPSF et Paris 2024) invite les Français à relever des défis sportifs avec le filtre #BougezChezVous développé par TikTok, le réseau social phare de la jeune génération. Pas besoin d’équipement, seulement de la motivation !

QUEL SPORT DEMAIN ? Le Football osera-t-il le Big Bang des ligues fermées ?

En pleine crise du coronavirus, Ouest-France lance des pistes de réflexion autour de l'avenir du sport. Aujourd'hui, le football avec une première thématique : comment réformer une économie dérégulée ? L'une des pistes avancée régulièrement est celle de ligues fermées, comme dans les sports américains.

Supporters : Pas de retour dans les stades avant l'automne 2021, estiment les scientifiques

Depuis plusieurs jours, de nombreux scientifiques s’accordent pour dire qu’un retour à la normale précoce, notamment pour l'organisation d'événements sportifs rassemblant du public, ne pourrait pas se faire avant qu’un vaccin ne soit commercialisé. Des recommandations qui repousseraient le retour dans les stades à l’automne 2021, toujours selon les scientifiques.

Crise : L'état qui paye les joueurs de L1, un vrai scandale

Celui qui est directeur de la société Sport Profile, et en charge des intérêts de plusieurs joueurs professionnels de France et d’étranger, ne digère clairement pas que les clubs de Ligue 1 contractent le chômage partiel pour leurs joueurs en ces temps de pandémie. Cette mesure désormais classique dans de nombreuses sociétés est appliquée dans le football, et Yvan Le Mée n’hésite à prendre une parole à contre-courant dans le milieu. Avec quelques éclaboussures.

Football: 4 mètres d'écart entre joueurs à la reprise de l'entraînement en Ligue1 ?

Les médecins des clubs professionnels français ont formulé leurs recommandations pour que les footballeurs reprennent le chemin de l'entraînement dans des conditions aussi sûres que possible.

LFP: Quillot et Boy de la Tour découvrent leur baisse de salaire dans un mail caché

Les dirigeants de la LFP, Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot, ont appris indirectement, à l’issue des négociations avec le gouvernement sur l’exonération des charges patronales, qu’une baisse de leur salaire avait été décidée en contrepartie.