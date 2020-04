La revue de presse de la semaine

Election fédérale : report acté par le ministère des sports

Le report des Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2021 a une incidence directe sur la tenue des élections fédérales qui doivent se tenir au plus tard le 31 décembre de l’année des Jeux. Or, les statuts de plusieurs fédérations sportives limitent les mandats de leurs présidentes et présidents à 4 ans.

Dans un contexte de crise sanitaire qui rend difficile la tenue des élections lors d’une assemblée générale élective avant le 31 décembre 2020 notamment pour celles qui doivent tenir des assemblées générales électives intermédiaires de comités territoriaux, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a souhaité recueillir la position du Comité National Olympique et Sportif concernant les modalités d’organisation des élections fédérales.

Le CNOSF monte au créneau

Le CNOSF a constitué une task force qui regroupe les diverses filières sportives et qui a vocation à formuler des recommandations de sortie de crise. Il demande en outre aux tutelles d’agir pour que le sport ne soit pas l’un des oubliés de la crise sanitaire qui frappe le pays.

Des scientifiques n'envisagent pas de retour à la normale dans les stades avant 2021, véritables "nids à virus"

Une part croissante de scientifiques étrangers n’envisagerait pas de retour à la normale avant 2021 dans les stades, véritables "nids à virus", d'après le quotidien Sud Ouest.

Selon une scientifique, les JO en 2021 sont « irréalistes » en l'absence de vaccin

Le professeur Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l'université d'Édimbourg (Écosse) a déclaré lors d'une conférence de presse que la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 « dépendait totalement de l'existence d'un vaccin » contre le Covid-19.

Le CIO veut mettre les Jeux de Tokyo au régime sec

L’austérité n’a jamais été très en vogue au CIO. L’institution olympique a toujours préféré l’abondance. Elle en a les moyens. Mais les temps changent

Le public interdit de stade jusqu'à la fin 2021 ? Les scientifiques préviennent

La première question déchaîne les passions : quand le rugby reprendra-t-il ? La seconde fait naître quelques craintes : quand le public sera-t-il autorisé à revenir dans les stades ? Si le début du déconfinement est (pour le moment) prévu pour le 11 mai, la menace du huis-clos est réelle.

Coronavirus : A quoi joue Donald Trump en pressant pour une reprise rapide des sports aux Etats-Unis ?

INSTRUMENTALISATION Le président américain tente de pousser les dirigeants des grandes Ligues de sport à reprendre leurs activités le plus vite possible, sans trop s'embarrasser de la sécurité sanitaire

La Floride déclare le sport comme un service essentiel et autorise les ligues sportives à y tenir des événements à huis clos

Après avoir pris des mesures de confinement très tardives pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’Etat de Floride prend désormais les devants en matière de tenue des événements sportifs. Dans un mémo l’Etat a annoncé notamment que le sport est considéré comme un “service essentiel.”

Le médecin de l'ASM évoque un risque sanitaire trop important pour une reprise prématurée du Top 14

Le Top 14 devrait donc reprendre sous forme d'une phase finale mais le médecin de l'ASM Clermont-Auvergne a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis d’une éventuelle reprise après le 11 mai. La santé des joueurs toujours au milieu des débats, Matthieu Abbot avance que les conditions sanitaires actuelles ne sont pas propices à la reprise du championnat.

Ligue 1 : les médecins perplexes concernant la reprise du Championnat

Le corps médical étudie les modalités du déconfinement et les risques d'un retour à la compétition. Des doutes planent sur la viabilité d'une reprise.

Les footballeurs ayant quitté la France pendant le confinement pourront rentrer « sans problème »

A défaut de savoir encore si et comment ils pourront reprendre le chemin des terrains et finir la saison en cours, les clubs français de football peuvent, au moins, se satisfaire d’une chose : ceux de leurs joueurs qui avaient choisi de quitter la France après le 17 mars et le début de la période de confinement pourront rentrer « sans problème » a appris l’Agence France-Presse auprès du ministère de l’Intérieur.

Coronavirus : les joueurs de football de France « prêts » à un arrêt de la saison

Près de trois joueurs sur quatre ont exprimé des craintes lors d’une consultation menée par leur syndicat, l’UNFP. Son coprésident, Sylvain Kastendeuch, invite, dans une tribune au « Monde », à renoncer à « une reprise du championnat dans ces conditions ».

Coupe du monde 2022 : Sepp Blatter suggère de retirer l'organisation au Qatar

Dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a déclaré qu'il serait préférable de retirer le Mondial 2022 au Qatar pour la confier à un autre pays.

FIFA : les Etats-Unis vont-ils rebattre les cartes de la Coupe du monde 2022 ?

En estimant que l’attribution de la prochaine Coupe du monde au Qatar a été entachée d’irrégularités, la justice américaine met une nouvelle fois sous pression la Fédération internationale de football.

Tennis : Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, lance son propre circuit professionnel

Ce circuit "parallèle", baptisé UTS, veut profiter du vide laissé par la suspension des compétitions officielles en raison du confinement. Mais Patrick Mouratoglou assure ne pas vouloir "entrer en guerre" avec l'ATP et la WTA.

Violences sexuelles dans le sport : La ministre des Sports veut systématiser le contrôle des bénévoles

Afin de lutter contre les violences sexuelles dans le sport, le ministère des Sports va avertir les fédérations sportives qu'il va systématiser le contrôle de l'honorabilité des bénévoles, a-t-elle indiqué au Monde. Une plateforme va être mise en place et testée pour une application généralisée "au plus tard en janvier 2021". Il s'agira d'entrer les noms des deux millions de bénévoles, dont le casier judiciaire sera consulté pour éviter que toute personne condamnée pour un délit sexuel puisse exercer un rôle d'encadrant dans une association sportive.

Tour de France 2020 reporté : comment réagissent les villes-étapes de la 107e édition

Jamais depuis sa création en 1903, le Tour de France « n’a eu lieu aussi tard » dans la saison, dixit son directeur Christian Prudhomme, interrogé mercredi sur France 2. En raison de la crise sanitaire, le rendez-vous sportif et populaire du mois de juillet pourrait se dérouler, cette année, du 29 août au 20 septembre, si le gouvernement l'autorise. Un accord a été trouvé avec l’Union cycliste internationale (UCI). Son parcours, lui, reste inchangé : comme prévu, Nice (Alpes-Maritimes) accueillera le départ de cette 107e édition de la Grande Boucle et, tradition oblige, l’avenue des Champs-Élysées saluera le peloton et le maillot jaune au terme de l’épreuve, longue cette année de 3 470 kilomètres.

Les associations d'élus attendent des réponses sur la réouverture des équipements sportifs

L'Association nationale des élus en charge du sport et l'Association des maires de France ont écrit à la ministre des Sports. Parmi leur interrogations : la date et les conditions de réouverture des équipements sportifs. Parmi leurs craintes : le manque de moyens pour aider les associations sportives en difficulté.

COVID-19 et baignade en piscine: l'avis de la SF2H au 9 Mars

AVIS relatif au risque de transmission hydrique du SARS-CoV-2 dans l’eau des piscines publiques et leur environnement

Coronavirus: Quand les Français se mettent au sport grâce au confinement

La situation sanitaire a conduit de nombreux Français à se remettre au sport, malgré le confinement. Explications.

Le jogging, par les temps qui courent

Polémique Hier encore, le coureur à pied incarnait la liberté. Mais depuis que le mot d’ordre est «restez chez vous!» le voici devenu le symbole de l’égoïsme. Peut-être parce que sa pratique multiplie les transgressions symboliques

Jogging : pourquoi tant de haine ?

VIDÉO. En temps de confinement, la course à pied est autant prisée que critiquée. Explications

La pratique sportive à nouveau autorisée entre 10h et 19h dans une grande partie de l'Ile-de-France, sauf à Paris et dans quelques communes du Val-de-Marne

De nombreux arrêtés limitant la pratique sportive n'ont pas été reconduits. L'interdiction de la pratique sportive entre 10h et 19h est pour l'instant maintenue à Paris.

Coronavirus : la grande débrouille des profs d'EPS pendant le confinement

Depuis le début de l'épidémie et du confinement, les profs d'éducation physique et sportive font preuve d'originalité pour maintenir en forme leurs élèves. Chaînes YouTube, challenges, jeu de l'oie de renforcement... tout est bon pour motiver à rester actif.

Thierry Braillard président de la Fondation du Sport Français

Thierry Braillard a été secrétaire d'État aux Sports dans les gouvernements de Manuel Valls. (N. Luttiau/L'Équipe)

L'ancien secrétaire d'État aux Sports succède à Edwige Avice.

Coronavirus : surcoté, le football professionnel français vit à crédit

Endettement, dépendance aux droits TV et au « trading de joueurs » : la crise sanitaire actuelle met en exergue les faiblesses structurelles de la Ligue 1.

Coronavirus : «Il faut rendre plus durable le modèle économique du football»

En pleine crise du coronavirus, les clubs français, privés de recettes, souffrent terriblement. C’est le moment où jamais d’imaginer le football de demain, selon Christophe Lepetit, du Centre de Droit et d’Economie du Sport.

Le sport à l’épreuve de la crise

La pandémie a mis le sport sur le banc de touche. Que se passera-t-il demain ? Le sport, notamment professionnel, ne sortira pas indemne du temps suspendu décrété par le Covid-19.