La revue de presse de la semaine

Ligue des champions: une fin de compétition tassée au mois d’août ?

Selon les informations du Parisien, l’UEFA étudierait la possibilité de terminer l’édition 2020 de la Ligue des champions au mois d’août.

Russie 2018 et Qatar 2022, une odeur de pots-de-vin

Crise sanitaire ou pas, la justice américaine ne referme pas ses dossiers. Ses dernières révélations font même l’effet d’une bombe.

Selon le réquisitoire du ministère américain de la Justice, rendu lundi 6 avril à New York, la Russie et le Qatar auraient versé des pots-de-vin à plusieurs membres de la FIFA, en échange de leurs voix dans l’attribution des éditions 2018 et 2022 du Mondial de football.

Bernard Laporte veut créer une Coupe du monde des clubs

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, le président de la Fédération française de rugby évoque sa volonté de mettre rapidement en place une Coupe du monde des clubs.

Cinq ans après son inauguration, le grand stade de Bordeaux pourrait voir sa capacité réduite

Face au manque d'affluence, la filiale du groupement Vinci-Fayat qui gère le stade et les dirigeants des Girondins se sont prononcés pour une baisse de la capacité du stade. Elle devrait passer de 42.000 à 35.000 sièges, soit 7.000 places en moins.

J’allais à Stade 2 en pleurant»: une ex-journaliste dénonce, France TV ouvre une enquête

Ex-journaliste de France TV, Clémentine Sarlat dénonce dans l'Equipe l'attitude de certains anciens collègues au sein du service des sports.

Le cyclisme français souhaite que les pros obtiennent l'autorisation de s'entraîner en extérieur

Les acteurs du cyclisme français, dont Pascal Chanteur, président du syndicat UNCP, aimeraient que les pros puissent se réentraîner en extérieur. Ils ont adressé une lettre au ministère des Sports.

Coronavirus: de l'agence nationale du sport au travail sur le déconfinement, qui est Jean Castex?

Jean Castex, président de l'Agence nationale du Sport et délégué interministériel aux Jeux olympiques de Paris 2024, a été chargé par Édouard Philippe de travailler aux scénarios possibles pour le déconfinement de la population, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

La crise du Covid-19 coûte très cher au sport mondial

Le report des compétitions ne sera pas sans conséquences économiques. Des petits clubs vont-ils devoir déposer le bilan? Ou ouvrira-t-on la voie à un nouveau modèle plus solidaire?

Coronavirus: foot, rugby, hand... Maracineanu prend la main et priorise la santé

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a discuté avec plusieurs représentants des entraîneurs et sportifs de disciplines collectives professionnelles. Les participants de cette réunion font état d'une discussion constructive autour des nombreuses problématiques posées par la suspension des compétitions et entraînements, à cause de la lutte contre le Covid-19.

Football, tennis, cyclisme... comment le sport professionnel gère le coup d'arrêt du coronavirus

Toutes les fédérations nationales et internationales, les ligues, les clubs, les athlètes, les championnats sont actuellement suspendus jusqu'à la fin de la pandémie. Les calendriers de début de saison n'ont plus aucun sens. On fait le point sur ce qui est déjà annulé, et ce qui peut encore être sauvé...

Coronavirus : quels impacts pour la planète sport ?

La planète sport est évidemment impactée par le coronavirus et les mesures de confinement prises dans de nombreux pays du monde. Le sport business en souffre particulièrement avec les reports et annulations de plusieurs compétitions d’ordre national, voire international…

Thierry Braillard : "Créer un plan Marshall du sport"

Thierry Braillard est retourné à "son étude". S’il a repris son métier d’avocat, le Secrétaire d’Etat aux Sports de François Hollande (mai 2014-mai 2017) est toujours aussi passionné. La crise du Coronavirus bouleverse et questionne le monde du sport. Braillard nous apporte son éclairage. Championnats professionnels, aide aux sportifs, Paris 2024... Réflexions et propositions, sans langue de bois.

Marie-George Buffet : "Le sport n'est pas quelque chose de secondaire"

Marie-George Buffet est directement touchée par le coronavirus. Placée en confinement depuis début mars, la ministre des Sports du gouvernement Jospin (mai 1997 - mai 2002) ne s’est pas sentie très en forme ces derniers jours et s’en sort progressivement. Au téléphone, rien ne transparaît. Celle qui a été le fer de lance de la lutte contre le dopage est toujours aussi dynamique dès qu’il s’agit d’évoquer la chose sportive, en particulier dans cette période difficile.

Coronavirus : 1,455 milliard d’euros d’impact si les championnats professionnels français s’arrêtent

Les conséquences économiques d’une fin de saison prématurée des six sports professionnels en France (le football, le rugby, le cyclisme, le basket, le handball et le volley) seraient gigantesques.

Coronavirus : Bistro Régent suspend son engagement avec les Girondins de Bordeaux

Alors qu'Accor a décidé de conditionner le dernier versement du contrat qui le lie au PSG à la reprise du Championnat, le patron de Bistro Régent, Marc Vanhove, a été le premier à suspendre le contrat qui le lie à Bordeaux.

Les fédérations olympiques souhaitent que les élections fédérales aient lieu avant les JO de Tokyo

Les fédérations olympiques aimeraient que les prochaines élections fédérales se déroulent entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. C'est l'avis qui sera transmis au ministère des Sports dans les prochains jours.

Les Jeux de Tokyo en 2021, pareils mais plus chers

Une année moins un jour changera-t-elle en profondeur les Jeux de Tokyo 2020 ? Reporté de 12 mois, l’événement olympique et paralympique se présentera l’été prochain comme une copie quasi conforme de sa version initiale ?