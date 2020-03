La revue de presse de la semaine

Coronavirus : Le ministre de la santé Olivier Véran ne souhaite pas envoyer des sportifs français aux JO

Invité du Grand Jury RTL - LCI ce dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué qu'il ne souhaitait pas que les athlètes français se rendent à Tokyo pour participer aux Jeux Olympiques en juillet et août prochains. Il a toutefois précisé en insistant que son avis n'était pas contraignant.

Coronavirus : Les JO de Paris 2024 déjà menacés ?

La mise à l'arrêt des chantiers pour les JO de Paris 2024, en raison notamment du confinent instauré pour lutter contre le nouveau coronavirus, menace la livraison de certaines infrastructures, dont le village olympique et deux lignes du Grand Paris Express qui doivent desservir plusieurs sites de compétition.

Face à l’épidémie de coronavirus, les Japonais ne croient plus possible la tenue des JO

De plus en plus de Japonais dénoncent un déni de réalité de la part des organisateurs et des autorités du pays. Même dans le milieu sportif nippon, des doutes commencent à être formulés.

JO de Tokyo : Un report ... Trois possibilités

L’éventualité chaque jour plus grande d’un report des Jeux olympiques de Tokyo ouvre la voie aux solutions de repli.

3 hypothèses sont envisagées : Automne 2020, dans 1 an, dans 2 ans.

Vers un report des JO 2020 ? « L’urgence est ailleurs », selon la ministre des Sports Maracineanu

La ministre française des Sports Roxana Maracineanu a estimé, dimanche soir, que, report ou pas des Jeux olympiques de Tokyo à cause du Covid-19, l’urgence était ailleurs.

Coronavirus : le Canada et l’Australie n’enverront pas d’athlètes aux JO de Tokyo cet été

Le Canada a "pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes" aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été à cause du coronavirus, ont annoncé dimanche les comités olympique et paralympique canadiens. Une position partagée par l'Australie.

Pour "l'intégrité des compétitions" et la "santé des athlètes", Sebastian Coe demande un report

Sebastian Coe a rendu sa copie. Dans une lettre adressée au président du CIO Thomas Bach il demande officiellement un report des prochains jeux olympiques à Tokyo. Et les arguments du président de la Fédération internationale d’Athlétisme (IAAF) ne manquent pas.

JO de Tokyo : le sport français penche pour le report

Sous la pression et après consultation des fédérations olympiques, le CNOSF devrait faire passer le message au CIO d’une volonté de report de la compétition.

Gilles Sezionale, président de la Fédération de natation, a dénoncé l’indécence de la position ferme du CIO et l’immobilisme du CNOSF.

Coronavirus : le sport français cherche comment exprimer son souhait d’un report des JO

L’appel au report lancé par la natation divise les sports olympiques français. Sur la forme car, sur le fond, nombre de fédérations jugent un report inévitable et reprochent au Comité national olympique sa frilosité.

JO de Tokyo reportés ? : "Il n'y aura pas de solution parfaite", Masséglia réclame de l'indulgence (et du temps)

La grogne commence à monter dans le monde sportif. Les revendications aussi. À l'image des fédérations française et américaine de natation, le report des Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo paraît inéluctable à cause de la crise du coronavirus. Pourtant le CIO reste prudent. Tout comme Denis Masséglia. Invité de RMC, le président du CNOSF réclame du temps et de l'indulgence. Lui qui réunira les acteurs du sport français, mardi prochain, pour prendre le pouls.

Coronavirus: la Fédération française d’athlétisme réclame le report des JO

Les voix continuent à s’élever pour demander un report des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent débuter le 24 juillet prochain.

Coronavirus: la natation française réclame le report des JO que l’athlétisme tricolore juge «inéluctable»

Après les fédérations américaines, ce sont les instances françaises de la natation et de l’athlétisme qui attendent une réponse rapide du CIO.

Le report des JO pourrait avoir des conséquences économiques «négatives» en France

Le report possible des Jeux olympiques de Tokyo (prévus du 24 juillet au 9 août) risque d'aggraver la situation de la filière sportive mise au chômage partiel en France par la pandémie au coronavirus, estime dans un entretien à l’AFP Christophe Lepetit, responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du Sport (CDES) de Limoges.

La fédération française propose un plan de soutien de 35 millions d'euros pour sauver le rugby français

Dans une lettre ouverte adressée à tous les clubs de rugby français, Bernard Laporte, le président de la FFR, a annoncé la mise en place d'un « plan massif de soutien et de relance du rugby français » avec notamment un effort exceptionnel de soutien aux clubs de 35 millions d'euros.

Coronavirus: le ministère des Sports précise ce que vous pouvez faire comme jogging

Cette mesure liée au confinement face à l'épidémie suscite des interrogations de citoyens.

Coronavirus : entre 300 millions et 1 milliard d’euros, la facture salée du report de l’Euro

Avant la décision de reporter le Championnat d’Europe de football en 2021, des sources proches de l’UEFA estimaient au pire que la facture pourrait grimper jusqu’à 1 milliard d’euros. La note sera lourde quoi qu’il arrive.

Il y a un siècle, la grippe espagnole s’en prenait aussi au sport

En Amérique, l’épidémie avait entraîné l’annulation du championnat de hockey sur glace. En Europe, la première guerre mondiale avait déjà mis le sport à l’arrêt.