La revue de presse de la semaine

Crise du coronavirus : le monde du sport commence à se mobiliser

En ces temps pour le moins difficiles pour la planète toute entière, les sportifs se mobilisent pour apporter leur pierre à l’édifice dans la lutte contre le coronavirus. A coup de dons, principalement.

Pour Kevin Mayer les JO doivent attendre, la santé avant tout !

Le champion du monde de Décathlon souhaite que le CIO repousse les prochains Jeux Olympiques, qui doivent se tenir du 24 juillet au 9 août prochains à Tokyo.

Ce que les salles de sport mettent en place pour continuer de pratiquer chez soi

Confinement oblige, nos adresses sportives de prédilection ont fermé leurs portes. Heureusement, elles continuent de nous faire transpirer à distance, souvent gratuitement. Sélection des meilleurs cours pour s’entraîner confiné(e).

Coronavirus: l'Euro reporté, défi logistique pas "insurmontable"

Billetterie, partenariats, logistique, calendrier... L'annonce mardi du report d'un an de l'Euro-2020 de football à cause du coronavirus place l'UEFA devant des enjeux multiples mais pas "insurmontables", avec l'occasion, un an après une crise sanitaire planétaire, de "fêter l'après" en 2021.

Roland-Garros: la Fédération se défend après le report en septembre

A l’occasion d’une conférence de presse organisée après l’officialisation du report de Roland-Garros au mois de septembre (20 septembre-4 octobre), ce mardi, la Fédération française de tennis s’est donnée beaucoup de mal pour justifier un choix qui a déclenché une levée de boucliers.

Coronavirus : est-ce que les cyclistes, s’ils sont isolés, vont pouvoir faire du vélo dehors ? La FFC attend la réponse du ministère des Sports

Le président Emmanuel Macron, dans son allocution de lundi soir au sujet de la crise sanitaire liée au Coronavirus, a indiqué que les activités physiques étaient possibles, sous certaines conditions, autour de chez soi, de façon isolée. Courir ou marcher, cela semble possible, voire recommandé.

Nouvelle gouvernance du sport : qui a peur des fédérations ?

Les journées nationales d'étude de l'Association nationale des directeurs et intervenants d'installations et des services des sports, à Saint-Malo, se sont ouvertes avec un débat passionné sur la nouvelle gouvernance du sport. Les intervenants ont fait part de leur crainte unanime de voir les fédérations sportives imposer leur propre vision face aux besoins des collectivités.

Gouvernance territoriale du sport : les techniciens sont prêts

Les déclinaisons territoriales de l’Agence nationale du Sport (ANS) ont été au cœur des discussions des Journées d’étude de l’ANDIISS, organisées à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les 11 et 12 avril. L’occasion de réaffirmer le rôle central des collectivités dans cette nouvelle organisation.

Coronavirus : L’incertitude grandit sur la tenue des JO de Tokyo

Les dirigeants japonais se veulent rassurants, mais la question se pose de plus en plus, surtout concernant les épreuves qualificatives

Maracineanu s'interroge sur le maintien des JO de Tokyo

JEUX OLYMPIQUES 2020 - Après que le président du CIO ait déclaré jeudi s'en tenir aux recommandations de l'OMS concernant les JO de Tokyo, la ministre des Sports française, Roxana Maracineanu, a assuré vendredi que le maintien de l'événement était "remis en question" à cause de la crise du coronavirus qui s'est mondialisée en quelques semaines.

Coronavirus: Maracineanu limite les pratiques sportives à dix personnes

Roxana Maracineanu a confirmé ce vendredi l’annulation jusqu’à nouvel de toutes les compétitions sportives prévues en France. La ministre des sports a notamment confirmé le report des différents tournois de qualification olympique et a rappelé que le maintien des Jeux olympiques de Tokyo restait en suspens.

Election à la Fédération des sports de glace : "Le fantôme de Gailhaguet est là"

Les élections à la présidence de la Fédération des sports de glace auront bien lieu ce samedi, a annoncé la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Nathalie Péchalat est favorite. Plusieurs candidats à la succession de Didier Gailhaguet, dont Michel-Ange Marie-Calixte, redoutent un vote orienté. Et réfléchissent à se retirer pour protester.

"Egoïsme", "obscénité" : Eyraud attaque Aulas et sa proposition d'une saison blanche de Ligue 1

Le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud s'en prend à Jean-Michel Aulas qui a proposé d'annuler la saison actuelle de Ligue 1.

Coronavirus : le calendrier sportif, source d’un potentiel désastre financier

Contraint au report massif d’événements et de compétitions, le monde du sport prend la mesure de l’impact économique du Covid-19. Et s’efforce de trouver des solutions.