La revue de presse de la semaine

Coronavirus : Quelles conséquences pour les Jeux olympiques de Tokyo ?

Après avoir fermement démenti les rumeurs d'annulation des Jeux qui couraient sur les réseaux sociaux, gouvernement et organisateurs tentent d'évaluer les effets qu'aura le virus sur l'événement

ENQUÊTE - Rachat du Tournoi des Six Nations : quelles conséquences sur la compétition ?

Dimanche, les Bleus ont largement dominé l'Italie dans le cadre du Tournoi des VI Nations. Créée en 1882, cette compétition pourrait bientôt connaître une évolution majeure... en étant en partie vendue à un fonds d'investissement basé au Luxembourg.

Des devoirs en éducation physique : la solution pour faire bouger les ados ?

Smartphone en main, baskets aux pieds, Matthew va commencer ses devoirs. Pas de calculs ni de conjugaison, son objectif du jour est de courir un peu plus de 3 kilomètres. Depuis le début de l’année scolaire, il doit réaliser toutes les semaines un devoir en éducation physique.

Euro 2020. Une compétition dans douze pays, un désastre écologique ?

Cinquante-et-un matches dans douze pays aux quatre coins du Vieux Continent, et les milliers de kilomètres d’avion qui vont avec : l’Euro 2020 de football et son format inédit font redouter une explosion du bilan carbone du tournoi, malgré les promesses éco-responsables des organisateurs.

Grand Paris Express : les lignes desservant les sites olympiques pas prêtes pour 2024 ?

Les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express devaient être mises en service en 2024, pour relier des sites des JO en Seine-Saint-Denis. Mais le calendrier accuse aujourd’hui un retard d’un an, difficile à rattraper…

Violences sexuelles : Maracineanu reconstruit après le départ de Gailhaguet

Alors que l’enquête s’ouvre dans le patinage, la ministre des Sports organise le 21 février une convention avec toutes les fédérations.

Violences sexuelles dans le patinage : "La parole se libère aussi dans les autres sports", se réjouit Roxana Maracineanu

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a réagi sur Europe 1 à la démission de Didier Gailhaguet, président de la Fédération des sports de glace. Pour elle, les récents témoignages montrent que la parole se libère au sujet des violences sexuelles dans le sport.

Adidas crée un terrain de football durable avec 1,8 million de bouteilles en plastique

Un terrain de foot normal requiert l’utilisation de grandes quantités de plastiques (non recyclé habituellement) et de caoutchouc reconditionné.

James Carnes, vice-président du global brand d’Adidas, a déclaré à CNN que le champ durable que la société avait construit était fabriqué à partir de bouteilles en plastique provenant d’îles éloignées, de plages, de communautés côtières, dans le but de diminuer la pollution des océans.

Violences sexuelles dans le sport: Masseglia appelle à "faire le ménage"

Invité dans l'Intégrale Sport à s'exprimer sur la démission de Didier Gailhaguet, Denis Masseglia a appelé "à faire le ménage". "Il faut se débarrasser de ceux qui créent un immense tort à ceux qui sont exemplaires dans leurs engagements", a expliqué le patron du CNOSF.

Grenoble : le Stade des Alpes bientôt co-géré par le GF38 et le FCG

C’est une union qui fera date dans l’histoire du sport français. Pour la première fois en France, deux clubs, de deux disciplines différentes (football et rugby) vont, non seulement se partager l’occupation d’un stade, mais également le co-gérer !

Omnisports. Denis Masseglia : « Le sport doit être humain et pas technologique »

En tant que président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia suit de près les évolutions technologiques dans le sport. Il n’y voit rien à redire, à condition qu’elles soient accessibles à tous.

Roxana Maracineanu : « On a plus que jamais besoin de la présence de l’Etat au sein des fédérations »

La ministre des sports souhaite porter le vote des clubs dans le futur projet de loi « sport et société » et que les sportifs soient davantage consultés.

Sport à l'école : ça bouge !

A quatre ans des Jeux de Paris, le gouvernement multiplie les initiatives pour faire bouger les enfants à l'école. La Semaine olympique et paralympique est ainsi l'occasion de braquer les projecteurs sur les dispositifs en cours mais aussi de lancer une nouvelle expérimentation. Les collectivités sont impliquées à divers titres.

JO 2024 : Des drones pour surveiller les épreuves nautiques à Marseille ?

LE SCAN SPORT – Selon La Provence, un groupe de sept industriels veut mettre en place des drones pour assurer la sécurité des épreuves nautiques des JO 2024 à Marseille.

Foot : le début de la fin pour les pesticides en France

Une réunion sera organisée dans les prochaines semaines par les ministères des Sports et de la Transition écologique pour identifier les délais d'entrée en vigueur de l'interdiction des pesticides sur les terrains de sport.

Une enquête nationale sur les sports de nature dans les départements

Le pôle ressources national Sports de nature lance une grande enquête sur la compétence sports de nature dans les départements. Inédit depuis sept ans, ce travail va permettre d'établir un tableau complet dans ce domaine original un an avant le renouvellement des assemblées départementales.

L’Olympique Lyonnais s’envole avec Emirates

L’accord porte sur cinq saisons à compter de juillet 2020. Le logo de la compagnie aérienne, “Emirates” et le slogan “Fly Better” seront visibles sur le maillot des joueurs pour les matchs de Ligue 1 et de Coupe d’Europe.

Emirates, qui verserait 15 millions d’euros annuels, bénéficiera en outre d’une visibilité au sein du Groupama Stadium et de droits d’hospitalité, de marketing et de la billetterie.

Le plafonnement de la rémunération des sportifs n'est pas contraire à la Constitution

La Constitution ne s'oppose pas au principe d'un plafonnement de la rémunération des sportifs. Ainsi en a jugé le Conseil d'Etat par une décision du 11 décembre 2019.

Roland-Garros, le Central pourra (enfin) ouvrir son parapluie

Les Internationaux de France pourront s'appuyer sur un toit au printemps prochain pour pallier aux intempéries, étoffer leur offre et garantir l'équité sportive.