La revue de presse de la semaine

Sept attributions de compétitions mondiales visées par la justice

Chine, Brésil, Japon, Qatar… L’enquête de la justice française sur l’attribution des plus grands événements sportifs internationaux s’accélère. Selon nos informations, l’ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine Diack a été mis en examen pour corruption en lien avec les Jeux olympiques de Rio 2016 et de Tokyo 2020, ainsi que des Mondiaux d’athlétisme de Pékin 2015 et les candidatures de Doha.

Handball : « Les Bleus ne sont plus les Terminator d’avant », explique Philippe Bana

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France de l’Euro, le directeur technique national du handball a maintenu lundi Didier Dinart à son poste de sélectionneur.

Comment Tokyo s’est offert les Jeux olympiques 2020

Des documents obtenus par la justice française révèlent que l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine Diack aurait coordonné le vote des membres africains du CIO en 2013 pour que Tokyo décroche les Jeux olympiques, pendant qu’une société offshore liée à son fils touchait 2,3 millions de dollars du comité de candidature japonais.

Occitanie : Montpellier, Sète et Millau font candidature commune pour devenir centre de préparation pour les JO 2024

Et si les plus grands sportifs du monde venaient s'entraîner pour les JO 2024 en Occitanie ? Ce sera peut-être le cas. Les villes de Millau, Sète et Montpellier font en tout cas candidature commune pour être centre de préparation et accueillir des délégations internationales.

Roger Federer répond à Greta Thunberg et aux écologistes sur l’environnement

LE SCAN SPORT - Le Suisse a tenu à répondre à l’icône de la lutte contre le réchauffement climatique qui l’avait interpellé sur son engagement auprès d’une banque qui investit dans les énergies fossiles.

«Humiliée», la seule femme médaillée olympique d’Iran quitte le pays

LE SCAN SPORT - Kimia Alizadeh, seule femme médaillée olympique d'Iran en taekwondo, a annoncé samedi avoir quitté définitivement son pays, n'en pouvant plus de l' «hypocrisie» d'un système.

A Mérignac, le label Terre de Jeux sera un tremplin pour développer le sport

La commune de Mérignac (Gironde) fait partie des premières communes labellisées Terre de Jeux. Si l'accueil de délégations étrangères lors des Jeux olympiques 2024 est un objectif pour elle, elle entend aussi profiter de l'occasion pour développer plus encore le sport sur un territoire déjà dynamique en la matière.

La dispense de certificat médical de sport pour les mineurs invalidée

Un cavalier social (étranger au champ du budget de la Sécu) : c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a censuré fin décembre l'article 61 du PLFSS 2020 qui supprimait l'obligation de production d'un certificat médical de non-contre-indication pour l'obtention d'une licence sportive par un mineur. « La délivrance d'un tel certificat médical, qui n'est ni un acte de soin ni un acte de prévention, ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance-maladie », fait valoir le Conseil constitutionnel.

Tour de France 2019 à Albi : une étude chiffre les retombées à 1,5 million d'euros

Selon une étude de l'université de Toulouse, les retombées économiques du passage du tour de France à Albi du 15 au 17 juillet dernier sont d'1,5 million d'euros. 35 000 spectateurs ont séjournés dans la ville ces 3 jours.

Quelle frontière entre sponsor et mécène ?

Au cours des dernières années, de nombreux clubs professionnels français ont intensifié leurs actions RSE en montant des structures dédiées au pilotage de leurs actions sociétales. Des associations, fondations ou encore fonds de dotation qui facilitent le travail des clubs dans la structuration de leur engagement RSE et auxquels cherchent de plus en plus à s’associer les annonceurs. Néanmoins, les différents acteurs doivent veiller à respecter quelques règles strictes pour éviter toute confusion entre sponsoring et mécénat. Pascal Lavie, Legal Advisor chez Fidal Sport, nous livre les bonnes pratiques que doivent respecter les clubs pour développer au mieux leur politique RSE.

Transformer le National en Ligue 3 professionnelle, ça changerait quoi ?

Changer le National en une Ligue 3 professionnelle... L’idée d’un troisième niveau professionnel n’est pas nouvelle. Même si les discussions entre la Fédération française de football (FFF), la Ligue de football professionnel (LFP) et les dirigeants des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National semblent au point mort, l’hypothèse d’une telle réforme pourrait bouleverser le paysage du football en France. Alors, avantages ou inconvénients pour les clubs ?

Jeux olympiques et Grand Paris: « Les chantiers vont générer 68.000 emplois supplémentaires d’ici à 2024 »

INTERVIEW Le préfet de région, Michel Cadot, détaille pour «20 Minutes» le dispositif de création d’emplois et de recrutement lié aux travaux du Grand Paris et des Jeux Olympiques 2024

Jean-Michel Aulas est prévenu : Groupama ne veut "pas mettre un euro de plus" dans le naming du stade

Le contrat sur le naming du stade de l'Olympique lyonnais arrive à son terme cet été et les négociations à venir avec Groupama s'annoncent rudes.

Esport aux JO : Le CIO n'a "rien à voir avec ces jeux où on s'entre-tue"

Comme vous le savez certainement, l'avènement de l'Esport a permis la création de très nombreuses ligues et tournois professionnels. De l'Overwatch League aux LCS de League of Legends, les compétitions vidéoludiques sont désormais extrêmement professionnelles. Des athlètes de haut niveau, des écuries connues dans le monde entier... Avec ces éléments nouveaux, pourquoi ne pas inviter tout ce petit monde aux Jeux Olympiques ?

Sport en France en quête de visibilité

Les Championnats de France de volley masculin et féminin seront désormais pour partie diffusés sur Sport en France. Premier bilan de la chaîne du CNOSF, lancée en mai dernier.

Moretton déclare la guerre à Giudicelli pour la présidence de la fédération de tennis

L’ancien joueur a annoncé ce vendredi sa candidature pour la présidence de la FFT. La campagne jusqu’aux élections en décembre prochain s’annonce sanglante.

Le guide du CIO intitulé "Plastic Game Plan for Sport" aide les organisations sportives à lutter contre la pollution plastique

Le guide, intitulé "Plastic Game Plan for Sport" ("Plan plastique pour le sport"), a été publié en collaboration avec ONU Environnement et comprend des contributions de World Sailing, la Fédération internationale de voile. En se référant à des exemples de réussite dans le monde du sport, il fournit des conseils aux organisateurs d'événements sur la création d'un plan efficace pour réduire les déchets plastiques. Ce plan comprend des étapes clés telles que l'élimination des articles en plastique à usage unique, la réduction de la quantité de plastique utilisée, la réutilisation des articles en plastique et le recyclage.