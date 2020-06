La rébellion couve au sein du mouvement sportif

Effet collatéral de la nouvelle gouvernance, impact du Covid 19 sur une possible guerre des licences à la rentrée ou tout simplement difficultés de certaines fédérations sportives délégataires pour s’adapter à la demande sociale ? Toujours est-il que rarement les relations n’ont été aussi tendues entre les fédérations délégataires et les fédérations affinitaires.

Dans un communiqué de presse la fédération des clubs omnisports s’interroge : « Que se passe-t-il du côté du CNOSF ? Les remises en cause de l’activité et de la place des fédérations affinitaires et multisport de la part de fédérations délégataires se sont multipliées. Après, une tentative de charte de bonne conduite, voici un « pacte de loyauté ». Mais est-ce vraiment nécessaire sous cette forme qui risque de relayer les exigences de ceux qui s’instituent propriétaires d’un sport ? Comment méconnaitre à ce point l’histoire du sport et les réalités d’aujourd’hui ? Pourquoi tout cela ? »

Un pacte de loyauté sera soumis au vote de l’assemblée générale du CNOSF de lundi prochain. Un pacte pris en application de l’article 2.III des statuts du CNOSF qui comprend 10 articles (médiation, idée fédérale, devoir de respect, principe de loyauté, de complémentarité, de fair play, d’ambition, …). Ce pacte a déjà été voté par le bureau et le CA.

Pas sûr que, même adopté, ce pacte règle le problème. Au delà de la délivrance des titres de champion de France ou de champion national suivi du nom de la fédération (le pacte prévoit 4 catégories : olympique, sportive, statutaire, affinitaires/multisports), de l’obligation de délivrer on non des licences à chaque adhérent le problème de fond est beaucoup plus profond.

Les fédérations affinitaires revendiquent un positionnement social et éducatif au service d’un sport ayant des effets positifs sur la santé et considèrent que les fédérations délégataires font la course à la licence et ne défendent que la compétition sportive.

Dans les deux scénarios post covid 19 imaginés, le scénario de l’implosion-explosion décrivait « des fédérations affinitaires qui ont décidé de créer leur propre mouvement en mettant en avant le sport-santé et en revendiquant une mission sociale et éducative. » L’heure est-elle venue ?