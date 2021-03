La pratique sportive des français reste stable en 2020

En 2020, 65 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois. En 2018, ils étaient 66 %. La pratique n’a donc quasiment pas évolué en deux ans. C’est ce que révèle les résultats de l’édition 2020 du Baromètre national des pratiques sportives à travers une enquête menée par les équipes de l’INJEP en collaboration avec le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie).

En revanche, si on prend en compte le mode de déplacement principal et que l’on considère que ceux qui se déplacent à pied, à vélo ou trottinette pratiquent une activité physique, on arrive à une proportion de 76 % de Français pratiquants (+ 1 point par rapport à 2018). Globalement, entre 2018 et 2020, on note donc une relative stabilité de la pratique sportive.

L’étude met en évidence que pendant les deux mois du confinement, cette pratique a diminué d’une dizaine de points, s’établissant à 53 %. Toutes les catégories de pratiquants ont été impactées et quasiment aucun non pratiquant ne s’est mis à la pratique sportive pendant le confinement. En moyenne, 82 % des pratiquants hors confinement ont continué à pratiquer pendant le confinement. Cette poursuite de l’activité a été maximale chez les pratiquants des activités de la forme et de la gymnastique (86 %).

A noter qu’entre 2018 et 2020, la part d’activités pratiquées à domicile progresse nettement : en 2018, 18 % des pratiquants s’adonnaient à domicile à leur activité principale ; deux ans plus tard, on passe à 24 % pour la période hors confinement (+ 6 points).

La pratique sportive associée à la santé

Comme en 2018, les enquêtés ont pu, grâce à cinq mots librement choisis, dire ce à quoi ils pensaient quand on leur parlait « d’activité physique et sportive ». La « santé » arrive en tête des réponses, que l’on pratique un sport ou pas. Comme il y a deux ans, c’est le mot le plus souvent cité, dans les deux groupes, mais avec des proportions très différentes : 31 % des pratiquants l’évoquent, contre 16 % des non-pratiquants.

Un Français sur deux compte regarder la retransmission des Jeux olympiques 2024

Les Jeux olympiques d’été de 2024 seront célébrés à Paris. Les Jeux olympiques sont souvent présentés comme un évènement sportif et médiatique fédérateur. Au moment de l’enquête, un peu plus d’un Français sur deux (52 %) déclare avoir l’intention de suivre les Jeux olympiques 2024 depuis leur domicile, à la télévision ou sur internet.