La lutte combat pour changer son image

La lutte est présente dans 210 pays et reste le 5e sport le plus pratiqué dans le monde. Pour rester compétitive, elle propose de nouvelles pratiques plus ludiques telles que la lutte sur le sable, et développe des coopérations avec le sport scolaire.

Malgré le Covid-19, la Fédération française de lutte aura pu organiser trois étapes du « Beach ­Wrestling Tour », une discipline émergente dans laquelle la fédération investit : le Beach Wrestling ou lutte sur sable. Un effet de mode après le handball, le rugby et beaucoup d’autres disciplines, une manière de s’inscrire dans un courant qui a vu le beach-volley devenir olympique, ou un moyen de répondre à une nouvelle demande sociale ? Certainement un peu des trois mais, pour la lutte, cela ressemble furieusement à un retour aux origines.

La lutte, une discipline peu exigeante

Le Beach Wrestling se pratique comme une activité promotionnelle et de vulgarisation ou comme un sport de compétition officiel. C’est une discipline peu exigeante sur le plan des équipements. Par rapport aux autres formes de lutte, les règles sont simplifiées et assouplies (lire l’encadré p. 23). Pour Alain Bertholom, le président de la fédération, « Le beach est un enjeu de développement pour la fédération. C’est une discipline qui permet une découverte des activités de lutte à l’occasion d’animations sur les plages ‘‘Beach Tour’’ ou dans les villes ‘‘Beach City’’ et parfaitement adaptée au milieu scolaire ». Sur le versant compétition officielle, le président ajoute « L’Union internationale candidate pour que le beach soit présent à Paris en 2024. À terme, avec le développement des compétitions internationales et la nécessité de préparer une équipe de France, nous aurons sans doute besoin d’équipements spécifiques couverts pour le perfectionnement de l’élite ». Au moment où se réfléchit la construction d’installations indoor pour certaines activités de sable, le Beach Wrestling pourrait contribuer à leur plein[…]